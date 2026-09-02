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Adhe Makayasa

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Emil Audero, son gününde Como'dan Rayo Vallecano'ya kiralık olarak giderek La Liga'ya transferini tamamladı

Transfers
E. Audero
Rayo Vallecano
La Liga
Serie A
Como

Endonezya Milli Takımı kalecisi Emil Audero, sezonun geri kalanı için Como'dan Rayo Vallecano'ya transfer döneminin son gününde kiralık olarak katıldı. 29 yaşındaki file bekçisi, İtalyan ekibinin Robert Sanchez'i kadrosuna katmasının ardından Serie A'da forma şansı bulmakta zorlanmasının ardından, sakatlanan Augusto Batalla'nın yerine İspanya'nın başkentine geldi.

  • Vallecano acil takviye sağladı

    Audero, La Liga'nın kayıtlı oyuncular listesinde Vallecano'nun Como'dan bir sezonluğuna kiraladığı son transfer olarak resmen yer aldı. Kulüpten resmi açıklama henüz beklenirken, 29 yaşındaki oyuncu birinci kaleci Batalla'nın sakatlığının ardından doğan acil ihtiyacı gidermek için geldi. Rayo'nun yaz dönemindeki altıncı transferi olan Audero, ilk 11'deki yer için Dani Cardenas ile doğrudan rekabet edecek.

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  • US Cremonese v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    İtalya yolculuğu tecrübe kazandırıyor

    Bu transfer, Juventus, Sampdoria ve Inter'deki dönemlerinin ardından Audero için İtalyan futbolundan uzakta yeni bir sayfa anlamına geliyor. Sanchez'in Como'ya gelişi, geçen sezon Cremonese'de kiralık olarak geçirdiği ve 35 maça çıktığı başarılı dönemin ardından onu sıralamada geriye itti. Vallecano, savunma seçeneklerini güçlendirmek için onun üst düzey lig tecrübesine güvenerek transferini hızla tamamladı.

  • Tarihi ayak izlerini takip ederek

    Audero, kulüp tarihindeki Vallecano forması giyen yalnızca ikinci Endonezyalı oyuncu oldu. 29 yaşındaki file bekçisi, Madrid ekibini iki ayrı dönemde temsil eden stoper Jordi Amat'ın izinden gidiyor. Kiralık anlaşma, kaleciye formunu korumaya çalışırken Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde düzenli olarak oynama fırsatını garanti ediyor.

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    Santander maçı ilk maç fırsatı sunuyor

    Hızlı bir ilk maç fırsatı, cumartesi günü Vallecano'nun La Liga'da Vallecas'ta Racing Santander'i ağırlayacağı karşılaşmada gelebilir. Ev sahibi ekip, ilk üç maçından yalnızca bir puan çıkarabildiği için şu anda 18. sırada yer alıyor ve acilen bir çıkışa ihtiyaç duyuyor. Cumartesi günkü iç saha maçı, Mataram doğumlu file bekçisine kendisini birinci kaleci olarak kabul ettirmesi için anında bir fırsat sunuyor.

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