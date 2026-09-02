Hızlı bir ilk maç fırsatı, cumartesi günü Vallecano'nun La Liga'da Vallecas'ta Racing Santander'i ağırlayacağı karşılaşmada gelebilir. Ev sahibi ekip, ilk üç maçından yalnızca bir puan çıkarabildiği için şu anda 18. sırada yer alıyor ve acilen bir çıkışa ihtiyaç duyuyor. Cumartesi günkü iç saha maçı, Mataram doğumlu file bekçisine kendisini birinci kaleci olarak kabul ettirmesi için anında bir fırsat sunuyor.