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Emil Audero, son gününde Como'dan Rayo Vallecano'ya kiralık olarak giderek La Liga'ya transferini tamamladı
Vallecano acil takviye sağladı
Audero, La Liga'nın kayıtlı oyuncular listesinde Vallecano'nun Como'dan bir sezonluğuna kiraladığı son transfer olarak resmen yer aldı. Kulüpten resmi açıklama henüz beklenirken, 29 yaşındaki oyuncu birinci kaleci Batalla'nın sakatlığının ardından doğan acil ihtiyacı gidermek için geldi. Rayo'nun yaz dönemindeki altıncı transferi olan Audero, ilk 11'deki yer için Dani Cardenas ile doğrudan rekabet edecek.
- Getty Images Sport
İtalya yolculuğu tecrübe kazandırıyor
Bu transfer, Juventus, Sampdoria ve Inter'deki dönemlerinin ardından Audero için İtalyan futbolundan uzakta yeni bir sayfa anlamına geliyor. Sanchez'in Como'ya gelişi, geçen sezon Cremonese'de kiralık olarak geçirdiği ve 35 maça çıktığı başarılı dönemin ardından onu sıralamada geriye itti. Vallecano, savunma seçeneklerini güçlendirmek için onun üst düzey lig tecrübesine güvenerek transferini hızla tamamladı.
Tarihi ayak izlerini takip ederek
Audero, kulüp tarihindeki Vallecano forması giyen yalnızca ikinci Endonezyalı oyuncu oldu. 29 yaşındaki file bekçisi, Madrid ekibini iki ayrı dönemde temsil eden stoper Jordi Amat'ın izinden gidiyor. Kiralık anlaşma, kaleciye formunu korumaya çalışırken Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde düzenli olarak oynama fırsatını garanti ediyor.
- NurPhoto
Santander maçı ilk maç fırsatı sunuyor
Hızlı bir ilk maç fırsatı, cumartesi günü Vallecano'nun La Liga'da Vallecas'ta Racing Santander'i ağırlayacağı karşılaşmada gelebilir. Ev sahibi ekip, ilk üç maçından yalnızca bir puan çıkarabildiği için şu anda 18. sırada yer alıyor ve acilen bir çıkışa ihtiyaç duyuyor. Cumartesi günkü iç saha maçı, Mataram doğumlu file bekçisine kendisini birinci kaleci olarak kabul ettirmesi için anında bir fırsat sunuyor.
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