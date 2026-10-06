Audero, Mart 2025'te Inter'in eski başkanı, Endonezya Futbol Federasyonu'nun mevcut başkanı Thohir ile yaptığı bir sohbetin ardından Endonezya formasını giymeyi seçti: "İki yıl önce Erick Thohir benimle kendisini tanıttığı bir görüntülü arama üzerinden iletişime geçti ve bana Endonezya için oynama ihtimalinden söz ederek projeyi anlattı" diye Goal 'e özel olarak konuştu.





"Çok güzel anılarım var. Ben Lombok'ta doğdum, ilk dokuz ayımı orada, tam olarak babamın ve akrabalarımın şehri olan Praya'da geçirdim. Annemle babam 30 yıldan fazla süre önce Lombok'ta tanıştı. Annem, bir grup arkadaşıyla birlikte oraya tatile gitmişti. Tesadüfen tanıştılar. Sonra İtalya'ya döndüm. Hep İtalya'da yaşadım ama ilkokul ve ortaokuldan önceki dönem de dahil olmak üzere birkaç kez Lombok'a geri döndük. Dolayısıyla gerçekten çok küçük yaşımdan anılarım var ve elbette bunlar fazlasıyla olumlu anılar, çünkü orada sadece babam değil, bütün amcalarım, teyzelerim ve büyüklerim de vardı. Ne yazık ki dile çok iyi hakim değilim. Birkaç kelime biliyorum".