ASEAN Kupası'nda Endonezya'nın zaferinde Emil Audero imzası var, milli ara sırasında oynanan ve Güneydoğu Asya milli takımlarına adanan yeni FIFA turnuvasında. Como'dan kiralık olarak Rayo Vallecano'da forma giyen kaleci, uzatmaların 0-0 sona ermesinin ardından Tayland'a karşı penaltılarla kazanılan finalde başroldeydi. Venezia, Sampdoria ve Inter'in eski 1 numarası Nattapong'un penaltısını kurtardı, böylece Endonezya'ya tarihinin ilk kupasını kazandırdı.
Emil Audero, Endonezya tarihine geçti: ASEAN Kupası finalinde Tayland’a karşı kurtardığı penaltıyla belirleyici oldu
Endonezya'ya 'Avrupa' takviyeleri
Turnuva iki gruba ayrıldı: ana bölümde Endonezya, Tayland, Vietnam, Filipinler, Malezya, Singapur, Bangladeş ve Pakistan karşı karşıya geldi; ASEAN Challenge Cup'ta ise (Hong Kong tarafından organize edildi) Hong Kong, Myanmar, Kamboçya, Laos, Brunei ve Doğu Timor yer aldı. Endonezya'da Audero'nun yanı sıra Diks (eski Fiorentina oyuncusu, şu anda Borussia Mönchengladbach'ta), Lille'den Verdonk ve Go Ahead Eagles'tan James de kadrodaydı. Sassuolo'nun stoperi Idzes ise sakatlığı nedeniyle yoktu.
Belirleyici Thohir
Audero, Mart 2025'te Inter'in eski başkanı, Endonezya Futbol Federasyonu'nun mevcut başkanı Thohir ile yaptığı bir sohbetin ardından Endonezya formasını giymeyi seçti: "İki yıl önce Erick Thohir benimle kendisini tanıttığı bir görüntülü arama üzerinden iletişime geçti ve bana Endonezya için oynama ihtimalinden söz ederek projeyi anlattı" diye Goal 'e özel olarak konuştu.
"Çok güzel anılarım var. Ben Lombok'ta doğdum, ilk dokuz ayımı orada, tam olarak babamın ve akrabalarımın şehri olan Praya'da geçirdim. Annemle babam 30 yıldan fazla süre önce Lombok'ta tanıştı. Annem, bir grup arkadaşıyla birlikte oraya tatile gitmişti. Tesadüfen tanıştılar. Sonra İtalya'ya döndüm. Hep İtalya'da yaşadım ama ilkokul ve ortaokuldan önceki dönem de dahil olmak üzere birkaç kez Lombok'a geri döndük. Dolayısıyla gerçekten çok küçük yaşımdan anılarım var ve elbette bunlar fazlasıyla olumlu anılar, çünkü orada sadece babam değil, bütün amcalarım, teyzelerim ve büyüklerim de vardı. Ne yazık ki dile çok iyi hakim değilim. Birkaç kelime biliyorum".
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