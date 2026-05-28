Getty/GOAL
Çeviri:
Emi Martinez, Liverpool'a mı? Alisson'un ayrılacağına dair şok edici söylentiler üzerine Kırmızılar kaleci transferi konusunda tavsiye alıyor
Alisson'un rekoru: Liverpool'da oynadığı maçlar ve kazandığı kupalar
Liverpool, 2018 yılında Roma’dan Alisson’u kadrosuna kattığından beri en güvenilir son savunma hattına sahip oldu. Alisson, kupa kazanma yolundaki karmaşık yapbozun son parçalarından biri olduğunu kanıtladı ve Merseyside’daki sorunlu pozisyon sorunu nihayet çözüme kavuştu.
Güney Amerikalı kaleci, tüm turnuvalarda 333 maça çıktı ve iki kez Premier League şampiyonu oldu; ayrıca Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası zaferlerini de parlak özgeçmişine ekledi.
33 yaşındaki Alisson'un sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kaldı. Bu durum göz önüne alındığında, Liverpool'un transfer ücreti talep edebilecek konumda olduğu sürece, başka bir takıma transfer olabileceği öne sürülüyor. İtalya'nın önde gelen takımlarının Alisson'a ilgi gösterdiği söyleniyor.
- Getty
Alisson, Salah'tan daha büyük bir kayıp olur mu?
Bu yaz gerçekleşecek herhangi bir transfer, Liverpool kadrosunda büyük bir boşluk yaratacaktır. Eski Kırmızılar kalecisi Friedel, MrQ işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda, Alisson’un ayrılmasının 257 gol atan “Mısır Kralı” Salah’ın ayrılışından daha ağır bir darbe olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Arne Slot’un bakış açısından bakıldığında, muhtemelen öyle, çünkü Arne Slot ile Salah’ın aynı görüşte olduğunu sanmıyorum. Bu durum, biraz su ve yağ gibi birbirine karışmayan bir hal almaya başlamıştı. Yani belki bu açıdan öyle olabilir. Ancak Salah'ın son on yılda yaptıkları gerçekten olağanüstüydü ve onun ayrılması büyük bir kayıp olacaktır.
"Alisson ayrılırsa, dünya futbolunda yeri doldurulması en zor kalecilerden biri olur. Liverpool'un onun yerini doldurmasının çok zor olacağını düşünüyorum.
“Profesyonel olarak onun gitmesini hiç istemem ve bir Liverpool taraftarı olarak, kulüp için ne kadar iyi olduğunu düşünürsek, ayrılırsa özellikle yıkılırım. Kulübün itibarını asla zedelemedim. Hata yaptığında elini kaldırdı, ki çok fazla hata yapmadı. O, bu oyunu oynamış en iyi 1'e 1 kalecilerinden biri.
“Bence bu tür kaleciler, yaşları ilerlese ve belki birkaç sakatlık geçirse bile, dünyadaki neredeyse herkesten daha iyidir. Onun yerini doldurmak çok zor, gerçekten çok zor olur.”
Trafford mu, Martinez mi? Alisson'un olası yedekleri
Liverpool bu köşeye sıkışırsa, bir sonraki transfer dönemi başlamak üzereyken kime başvurabilirler? Manchester City’de Gianluigi Donnarumma’nın yedeği olarak kalan 23 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusu James Trafford’un uygun bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda Friedel, alternatif bir çözüm önererek şöyle dedi: "Muhtemelen, ama derisi kalın birine ihtiyacınız var, tüm büyük maçlarda oynayabilecek birine ihtiyacınız var. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı değil, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı bekleyen birine ihtiyacınız var. Şampiyonlar Ligi'ni, Premier Lig'i, FA Kupası'nı ve Lig Kupası'nı kazanmayı bekleyen birine. Bu üst düzey kulüplerde kaleciyseniz, ihtiyacınız olan farklı bir zihniyet.
“Ve bunu bulmak kolay değil, biliyorsunuz, Trafford gerçekten iyi bir kaleci. Onu çok seviyorum, ama bu ona çok büyük bir yük bindirmek olur. Belki Emi Martínez gibi, her zaman tüm maçları oynayabilecek, her türlü eleştiriye, her türlü övgüye göğüs gerebilecek ve bununla nasıl başa çıkacağını bilen biri. Orada, işaret edip ‘O bizim adamımız’ diyebileceğiniz pek fazla kişi yok. Bu zor bir karar.”
- Getty Images Sport
Liverpool, Alisson'un sözleşmesine sadık kalmasını umuyor
Liverpool'un, Alisson'u Anfield'dan ayrılmaktan vazgeçirebileceğine dair güveninin giderek arttığı bildiriliyor. Beklentiler, oyuncunun en azından sözleşmesinin son yılını yerine getireceği yönünde.
Ancak bir noktada bir halef bulunması gerekecek ve Kırmızılar uygun adayları belirlemeye başlamalı. 2025 yılında Manchester United ile adı sıkça anılan Trafford ve Martinez'in bu listede öne çıkması muhtemel.