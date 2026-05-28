Bu yaz gerçekleşecek herhangi bir transfer, Liverpool kadrosunda büyük bir boşluk yaratacaktır. Eski Kırmızılar kalecisi Friedel, MrQ işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda, Alisson’un ayrılmasının 257 gol atan “Mısır Kralı” Salah’ın ayrılışından daha ağır bir darbe olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Arne Slot’un bakış açısından bakıldığında, muhtemelen öyle, çünkü Arne Slot ile Salah’ın aynı görüşte olduğunu sanmıyorum. Bu durum, biraz su ve yağ gibi birbirine karışmayan bir hal almaya başlamıştı. Yani belki bu açıdan öyle olabilir. Ancak Salah'ın son on yılda yaptıkları gerçekten olağanüstüydü ve onun ayrılması büyük bir kayıp olacaktır.

"Alisson ayrılırsa, dünya futbolunda yeri doldurulması en zor kalecilerden biri olur. Liverpool'un onun yerini doldurmasının çok zor olacağını düşünüyorum.

“Profesyonel olarak onun gitmesini hiç istemem ve bir Liverpool taraftarı olarak, kulüp için ne kadar iyi olduğunu düşünürsek, ayrılırsa özellikle yıkılırım. Kulübün itibarını asla zedelemedim. Hata yaptığında elini kaldırdı, ki çok fazla hata yapmadı. O, bu oyunu oynamış en iyi 1'e 1 kalecilerinden biri.

“Bence bu tür kaleciler, yaşları ilerlese ve belki birkaç sakatlık geçirse bile, dünyadaki neredeyse herkesten daha iyidir. Onun yerini doldurmak çok zor, gerçekten çok zor olur.”