Emi Martinez, Chelsea'nın sürpriz numara değişikliğini doğrulamasının ardından John Terry'nin ikonik 26 numaralı formasını sadece BİR maçın ardından bıraktı

Forma numarasındaki hızlı değişiklik, Martinez'in Terry'nin eski numarasını giymek için kendisinden onay istediğini kamuoyu önünde açıklamasından kısa süre sonra geldi. Kaleci, daha önce kiralık oynarken bu numarayı giyme deneyimine dikkat çekti ve Stamford Bridge'de bu sorumluluğu üstleneceği için duyduğu heyecanı paylaştı.

"Katılmadan önce konuştuğum kişilerden biri John'du ve burada olmamdan büyük mutluluk duyduğunu söyledi," diye açıkladı Martinez. "İmza attığım sabah ona mesaj atıp, 'Senin formanı giyeceğim ve bunu gururla yapacağım' dedim."

Terry de bu transferi güçlü şekilde desteklemiş, Martinez'i yazın potansiyel transferi olarak nitelendirmişti. Eski Chelsea kaptanı, "Dünyadaki herhangi bir kaleciyi seçme şansım olsaydı, benim için listenin en üst sıralarında yer alırdı" dedi. "Onu Arsenal'den Aston Villa'ya biz transfer ettik ve inanılmazdı. Gösterdiği özgüven, çalışma şekli, oyuncu grubu üzerindeki etkisi, zihniyeti inanılmaz."



