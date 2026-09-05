Getty Images Sport
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Emi Martinez, Chelsea'nın sürpriz numara değişikliğini doğrulamasının ardından John Terry'nin ikonik 26 numaralı formasını sadece BİR maçın ardından bıraktı
Martinez'in ani yön değişikliği
Martinez, Aston Villa'dan 7,5 milyon sterlinlik bir transferle Stamford Bridge'e geldi ve hemen 26 numaralı formayı istedi. 34 yaşındaki oyuncu, Brighton karşısında 4-3 kazanılan heyecan dolu maçta Maviler'e yardımcı olurken ilk maçında da bu formayı giydi.
Ancak kaleci, Sanchez'in son gün Como'ya kiralık olarak gitmesinin ardından şimdiden bir değişiklik yapmayı tercih etti. İspanyol oyuncunun ayrılığı, prestijli 1 numaralı formayı boşa çıkarınca Arjantinli milli oyuncu da forma numarasını hızla yükseltti.
Chelsea değişikliği doğruladı ve daha önce orijinal formayı satın alan taraftarlar için özel bir jest açıkladı. Resmi kulüp megastore'undan veya internet sitesinden 'Martinez 26' forması alan taraftarlar, satın alma kanıtıyla birlikte 4 Ekim'e kadar Stamford Bridge'e getirerek yeni file bekçisine formalarını bizzat imzalatabilecek.
- Getty Images Sport
Terry'nin onayı
Forma numarasındaki hızlı değişiklik, Martinez'in Terry'nin eski numarasını giymek için kendisinden onay istediğini kamuoyu önünde açıklamasından kısa süre sonra geldi. Kaleci, daha önce kiralık oynarken bu numarayı giyme deneyimine dikkat çekti ve Stamford Bridge'de bu sorumluluğu üstleneceği için duyduğu heyecanı paylaştı.
"Katılmadan önce konuştuğum kişilerden biri John'du ve burada olmamdan büyük mutluluk duyduğunu söyledi," diye açıkladı Martinez. "İmza attığım sabah ona mesaj atıp, 'Senin formanı giyeceğim ve bunu gururla yapacağım' dedim."
Terry de bu transferi güçlü şekilde desteklemiş, Martinez'i yazın potansiyel transferi olarak nitelendirmişti. Eski Chelsea kaptanı, "Dünyadaki herhangi bir kaleciyi seçme şansım olsaydı, benim için listenin en üst sıralarında yer alırdı" dedi. "Onu Arsenal'den Aston Villa'ya biz transfer ettik ve inanılmazdı. Gösterdiği özgüven, çalışma şekli, oyuncu grubu üzerindeki etkisi, zihniyeti inanılmaz."
Ağır bir miras
Terry, Martinez'in zihniyetine sahip bir oyuncunun kendi efsanevi formasını devraldığını görmekten büyük mutluluk duydu ve ikisinin de gol yemekten aynı ölçüde nefret ettiğini belirtti. Terry, "26 numaralı formayı alıyor, evet, onay verdik" demişti. "Neden biliyor musunuz? Çünkü 26 numaralı formayı giydiğim dönemde benim temiz sayfa yapmayı sevdiğim kadar o da seviyor."
Bu karşılıklı saygıya rağmen Martinez artık geleneksel 1 numaralı formayla kendi yolunu çizecek. Terry'nin emekliliğinden bu yana 26 numaralı forma uzun vadede korunması zor bir numara oldu. Kalidou Koulibaly, Londra'daki döneminde bu formayı kısa süreliğine giyerken, altyapıdan yetişen Levi Colwill ise 6 numaralı formaya geçmeden önce onu yalnızca bir sezon kullandı.
- AFP
Arsenal sınavı kapıda
Martinez, Chelsea'nin Arsenal ile karşılaşmak için Emirates Stadyumu'na gideceği maçta yeni 1 numaralı formasıyla ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Eski kulübüne karşı oynanacak bu yaklaşan mücadele, Arjantinli kalecinin kısa süre önce yaptığı forma numarası değişikliğine ilgi çekici bir ironi katıyor; zira Martinez, kuzey Londra'daki döneminde 26 numaralı formayı giymişti.
Sanchez kiralık olarak gönderilmişken Martinez, Chelsea'nin Brighton karşısında aldığı kaotik galibiyetin ardından kritik ivme oluşturmaya çalıştığı bu dönemde tartışmasız birinci kaleci olarak kendini sağlam biçimde kabul ettirdi.
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