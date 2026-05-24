Aston Villa'nın Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kazandığı Avrupa Ligi finalinin ardından şok edici bir gelişme yaşandı: Martinez, parmağı kırık halde oynadığını açıkladı. Kaleci, sakatlığın maç öncesi ısınma sırasında meydana geldiğini belirtti. TyC Sport'un haberine göre, yapılan tıbbi muayeneler sonucunda sağ elinin yüzük parmağında küçük bir kırık olduğu doğrulandı.

İlk endişeler, kalecinin Kuzey Amerika'da düzenlenecek Arjantin'in Dünya Kupası kampanyası öncesinde ameliyat olması gerekebileceğini gösteriyordu. Ancak son gelişmeler, Lionel Scaloni ve son şampiyonlar için bir nebze rahatlama sağladı. Martinez'in ameliyattan kaçınacağı ve iyileşme süresinin yaklaşık 20 gün olarak tahmin edildiği bildirildi.