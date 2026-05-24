Emi Martinez, Arjantin için Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi? Lionel Messi ve arkadaşları, Aston Villa kalecisinin sağlık durumunu endişeyle beklerken, kırık parmağıyla ilgili ‘ameliyat’ haberleri
Martinez, Avrupa Ligi finalindeki korku dolu anın ardından parmağında kırık yaşadı
Aston Villa'nın Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kazandığı Avrupa Ligi finalinin ardından şok edici bir gelişme yaşandı: Martinez, parmağı kırık halde oynadığını açıkladı. Kaleci, sakatlığın maç öncesi ısınma sırasında meydana geldiğini belirtti. TyC Sport'un haberine göre, yapılan tıbbi muayeneler sonucunda sağ elinin yüzük parmağında küçük bir kırık olduğu doğrulandı.
İlk endişeler, kalecinin Kuzey Amerika'da düzenlenecek Arjantin'in Dünya Kupası kampanyası öncesinde ameliyat olması gerekebileceğini gösteriyordu. Ancak son gelişmeler, Lionel Scaloni ve son şampiyonlar için bir nebze rahatlama sağladı. Martinez'in ameliyattan kaçınacağı ve iyileşme süresinin yaklaşık 20 gün olarak tahmin edildiği bildirildi.
Martinez, ağrıya rağmen oynamayı anlatıyor
Martinez, Villa'nın sevinç gösterilerinin ardından sakatlığıyla ilgili konuştu ve final maçı boyunca ağrı çektiğini itiraf etti. ESPN'e şunları söyledi: "Bugün ısınma sırasında parmağımı kırdım, ama bunu kötü bir şey olarak görmedim. Daha önce hiç parmağımı kırmamıştım ve topu yakalamaya çalıştığım her seferinde parmağım ters yöne kayıp gidiyordu. Ama bunlar, insanın üstesinden gelmesi gereken şeyler."
Arjantin, Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesinde endişeli bir bekleyiş yaşıyor
Martinez ameliyattan kurtulmuş olsa da, Arjantin'in Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını kaçıracağı tahmin ediliyor. Albiceleste, 6 Haziran'da Teksas'ta Honduras ile karşılaşacak, üç gün sonra ise Alabama'da İzlanda'ya karşı sahaya çıkacak. 33 yaşındaki oyuncu rehabilitasyona odaklanırken, Arjantin'in sağlık ekibi de iyileşme sürecini yakından takip edecek.
İyileşmede herhangi bir gecikme, Scaloni'yi turnuva başlamadan önce alternatif seçenekleri değerlendirmeye zorlayabilir. Arjantin, 17 Haziran'da Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda Cezayir ile karşılaşarak şampiyonluk unvanını savunmaya başlayacak. Mevcut iyileşme tahminlerine göre Martinez forma giyebilir, ancak turnuva öncesinde maç kondisyonunun yetersizliği konusunda endişeler devam ediyor.
Arjantin şampiyonluk unvanını savunmaya başlamadan önce zamana karşı yarış
Arjantin'in önceliği artık Martinez'in Dünya Kupası'nın başlangıcına kadar tamamen iyileşmesini sağlamak olacak. Kaleci, liderlik vasıfları ve kritik anlardaki performansları sayesinde takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi. Lionel Messi'nin önderliğinde şampiyonluk unvanını korumaya çalışan takımda Scaloni, ilk tercih ettiği kalecinin sorunsuz bir şekilde sahalara dönebileceğini umuyor. Martinez, Cezayir maçına yetişebilir, ancak önümüzdeki haftalarda geçireceği iyileşme süreci yakından takip edilecek.