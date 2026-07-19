Emeklilik sinyali mi? Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde duygusal bir açıklama yaptı – Arjantin’in gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, İspanya karşısında ‘Son Tango’ya hazırlanıyor

Messi, eşi benzeri olmayan profesyonel kariyerinde bir başka tarihi anın eşiğinde. İspanya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde, Rosario doğumlu oyuncu sosyal medyaya bir paylaşım yaparak bu oyuncu grubunun ülkesinin kolektif hafızası üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirdi.

Arjantinli kaptan, takım arkadaşlarına ve Kuzey Amerika’da geçen bu Dünya Kupası döngüsü boyunca birlikte yaşadıkları serüvene duyduğu gururu vurguladı.

"Bunca yılın en güzel yanı hiçbir zaman sadece kazandığımız şampiyonluklar değil, tüm bu yolculuk oldu. Bu grupla her günü paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zor anlarda yeniden ayağa kalkmak ve her adımı keyifle yaşamak," diye yazdı Messi, resmi Instagram hesabında.

"Takım arkadaşlarımın her birine, teknik ekibe ve bu Milli Takımı bir aile olarak tutmak için her gün emek veren herkese teşekkür ederim."



