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Emeklilik sinyali mi? Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde duygusal bir açıklama yaptı – Arjantin’in gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, İspanya karşısında ‘Son Tango’ya hazırlanıyor
Arjantin için silinmez bir miras
Messi, eşi benzeri olmayan profesyonel kariyerinde bir başka tarihi anın eşiğinde. İspanya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde, Rosario doğumlu oyuncu sosyal medyaya bir paylaşım yaparak bu oyuncu grubunun ülkesinin kolektif hafızası üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirdi.
Arjantinli kaptan, takım arkadaşlarına ve Kuzey Amerika’da geçen bu Dünya Kupası döngüsü boyunca birlikte yaşadıkları serüvene duyduğu gururu vurguladı.
"Bunca yılın en güzel yanı hiçbir zaman sadece kazandığımız şampiyonluklar değil, tüm bu yolculuk oldu. Bu grupla her günü paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zor anlarda yeniden ayağa kalkmak ve her adımı keyifle yaşamak," diye yazdı Messi, resmi Instagram hesabında.
"Takım arkadaşlarımın her birine, teknik ekibe ve bu Milli Takımı bir aile olarak tutmak için her gün emek veren herkese teşekkür ederim."
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Kupaların ötesindeki yolculuk
Messi’ye göre, bu takımın muazzam başarısının anahtarı sadece kupa dolaplarında değil, aynı zamanda 2018’den bu yana sergiledikleri iç uyum ve günlük fedakarlıkta yatıyor. Forvet, bu takımın gerçek özünün, son derece zorlu bir turnuvanın getirdiği engelleri aşarak bir aile gibi bir arada kalabilme yeteneği olduğunu vurguladı.
Messi, “Ne olursa olsun, bu grup şimdiden asla unutmayacağımız ve kimsenin silemeyeceği bir hikaye yazdı,” dedi.
New Jersey’deki Son Tango mu?
Dünyayı bir kez daha büyüleyebilecek bir maç için geri sayım sürerken, Messi’nin milli takım kariyeri nostalji, efsanevi anlar ve milyonlarca Arjantinli’nin tüylerini diken diken eden bir mesajla doludur. Milli takım kaptanı, uzun süredir birlikte çalıştığı sponsoruyla çekilmiş bir fotoğrafı, adeta altın bir veda niteliğinde olan şu mesajla paylaştı: “Birlikte ne inanılmaz bir yolculuk geçirdik, @adidasfootball… ‘The Last Tango’ ile… Hadi finale gidelim, hadi Arjantin!!!”
- Getty Images
Final öncesinde rekor kıran bir performans
Saha içinde Messi, bir ay süren turnuvanın fiziksel zorluklarına rağmen her zamanki gibi golcü kimliğini koruyor. Messi şu ana kadar sekiz gol atarak Altın Ayakkabı sıralamasında Fransa’nın süperstarı Kylian Mbappé’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Masalsı bir sonun önündeki engel ise ikinci dünya şampiyonluğunu kovalayan, zorlu bir İspanya takımı. Arjantin, son şampiyon olsa da, turnuva boyunca inanılmaz bir taktik disiplini sergileyen İspanya takımıyla karşı karşıya kalacak.
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