Son yıllarda kazandığı dört uluslararası kupa da dahil olmak üzere, kazanılabilecek her türlü büyük başarıya imza atmış olmasına rağmen, eski Barcelona yıldızı rekabet etme konusunda inanılmaz bir istek sergiliyor. Scaloni, yıldız oyuncusunun bu sporun zirvesinde kalmasının başlıca nedeni olarak bu eşsiz psikolojik özelliğe dikkat çekti. Teknik direktör, forvetin kulüp maçlarında ufak olaylar karşısında hâlâ nasıl sinirlendiğini anlatırken, bu durmak bilmeyen azmin onu sıradan profesyonellerden ayıran unsur olduğunu açıkladı.

Scaloni, "O her zaman daha fazlasını istiyor ve bunu gösteriyor, bu yüzden en iyi olmaya devam ediyor," diye ekledi. Bu yakıcı hırs, Inter Miami forvetinin asla yetinmemesini sağlıyor ve geçmişteki zaferlere bakmaksızın sahada daha büyük başarılar elde etmek için kendini ve takım arkadaşlarını sürekli zorluyor.