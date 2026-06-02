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Emeklilik planı mı? Arjantin milli takım teknik direktörü, Güney Amerika’nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Lionel Messi’nin “istediği sürece oynamaya devam edeceğini” belirterek, onun “en iyi olmaya devam edeceği” zihniyetini açıkladı
Messi emeklilik tarihini kendisi belirliyor
Arjantin, dünya şampiyonluğunu korumaya hazırlanırken, teknik direktör Scaloni kaptanının geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Diario Olé’ye verdiği özel röportajda Scaloni, Messi’nin milli futboldan ayrılmasına dair acil endişeleri bertaraf etti.
Deneyimli forvet, rekor kıracak altıncı Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve teknik direktörü, emeklilik kararının tamamen kendisinin elinde olduğuna inanıyor. Scaloni, "O, istediği sürece oynayacak çünkü biz onun kim olduğunu zaten biliyoruz ve altıncı Dünya Kupası'nda oynaması şaşırtıcı değil" dedi. Milli takım teknik direktörü, zamanı geldiğinde kaptanının doğru kararı vereceğine sonsuz güven duyuyor.
- AFP
Bir şampiyonu yönlendiren seçkin zihniyet
Son yıllarda kazandığı dört uluslararası kupa da dahil olmak üzere, kazanılabilecek her türlü büyük başarıya imza atmış olmasına rağmen, eski Barcelona yıldızı rekabet etme konusunda inanılmaz bir istek sergiliyor. Scaloni, yıldız oyuncusunun bu sporun zirvesinde kalmasının başlıca nedeni olarak bu eşsiz psikolojik özelliğe dikkat çekti. Teknik direktör, forvetin kulüp maçlarında ufak olaylar karşısında hâlâ nasıl sinirlendiğini anlatırken, bu durmak bilmeyen azmin onu sıradan profesyonellerden ayıran unsur olduğunu açıkladı.
Scaloni, "O her zaman daha fazlasını istiyor ve bunu gösteriyor, bu yüzden en iyi olmaya devam ediyor," diye ekledi. Bu yakıcı hırs, Inter Miami forvetinin asla yetinmemesini sağlıyor ve geçmişteki zaferlere bakmaksızın sahada daha büyük başarılar elde etmek için kendini ve takım arkadaşlarını sürekli zorluyor.
Sürekli iletişim yoluyla spor faaliyetlerini yönetmek
Genişletilmiş turnuva formatının yaklaşmasıyla birlikte, Arjantin'in en değerli oyuncusunun sahada kalma süresini nasıl yönetmeyi planladığına dair sorular gündeme geldi. Scaloni, forvetle ilgili her türlü stratejinin katı fiziksel kısıtlamalar dayatmaktan ziyade karşılıklı saygıya dayandığını hemen vurguladı. Teknik direktör, her adımın birlikte değerlendirildiğini doğrulayarak, tecrübeli oyuncunun yüzde 100 formda olmasa bile takıma kattığı muazzam değeri kabul etti.
Scaloni şöyle açıkladı: "Aldığımız her kararı onunla tartıştık. Burada oturup kararları benim verdiğimi söylemenin bir anlamı yok: onun durumunda, ve bence bu haklı bir durum, her zaman onunla konuşup nasıl olduğunu soracağım ve bir anlaşmaya varabilir miyiz diye bakacağız. Bence böyle olması gerekiyor, çünkü tekrar ediyorum, o, sahada büyük zorluklar yaşasa da bize çok şey kattı. Dolayısıyla, yarattığı her şey nedeniyle zorluklar yaşaması bazen daha da iyi oluyor."
- Getty Images Sport
Arjantin'in geleceği ne olacak?
La Albiceleste, şu anda Honduras ve İzlanda ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını tamamlıyor. Bu hazırlık maçlarının ardından Scaloni ve azimli kadrosu, Cezayir karşısında merakla beklenen şampiyonluk savunmasına başlayacak. Takım grup aşamasını geçerken, tüm gözler ikonik kaptanlarına çevrilecek ve onun bir tarihi zafer daha kazanıp kazanamayacağı merakla izlenecek.