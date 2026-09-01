Futbol dünyası, pazartesi günü Al-Hilal'in Benzema ile yollarını ayırmak için anlaşmaya vardığını açıklamasıyla hazırlıksız yakalandı. Kazançlı sözleşmesinde hâlâ bir yılı bulunan 38 yaşındaki forvet artık serbest oyuncu, ancak ayrılığının koşulları sahalara dönüşünün hiç de garanti olmadığını gösteriyor. Kulüp, karara dostane şekilde varıldığını belirterek haberi resmî bir açıklamayla doğruladı.

Kulüp, ayrılıkla ilgili resmî açıklamasında şöyle dedi: "Al Hilal Club Company ve Fransız oyuncu Karim Benzema, sözleşmesel ilişkilerini karşılıklı anlaşarak feshetme konusunda mutabakata vardı ve böylece Al Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi."