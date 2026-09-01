Getty Images Sport
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Emeklilik kapıda mı? Karim Benzema, Suudi Pro League kulübü Al Hilal'den sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ayrıldı
Eski Madrid ikonuna şok fesih
Futbol dünyası, pazartesi günü Al-Hilal'in Benzema ile yollarını ayırmak için anlaşmaya vardığını açıklamasıyla hazırlıksız yakalandı. Kazançlı sözleşmesinde hâlâ bir yılı bulunan 38 yaşındaki forvet artık serbest oyuncu, ancak ayrılığının koşulları sahalara dönüşünün hiç de garanti olmadığını gösteriyor. Kulüp, karara dostane şekilde varıldığını belirterek haberi resmî bir açıklamayla doğruladı.
Kulüp, ayrılıkla ilgili resmî açıklamasında şöyle dedi: "Al Hilal Club Company ve Fransız oyuncu Karim Benzema, sözleşmesel ilişkilerini karşılıklı anlaşarak feshetme konusunda mutabakata vardı ve böylece Al Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi."
Olası emeklilikle ilgili spekülasyonlar artıyor
Resmi açıklamanın ardından Fransız oyuncu, sosyal medyadan ayrılığına değindi ve Suudi Arabistan'daki dönemi boyunca kendisini takip eden taraftarlara teşekkür etti. "Kariyerimin bir bölümü sona eriyor. Al-Hilal'e, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, taraftarlara ve kulüpteki herkese birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım. Al-Hilal'e gelecekte en iyisini diliyorum ve her şey için Allah'a hamdolsun," diye yazdı.
Fransa'dan gelen haberler, futbolculuk günlerinin sonunun yakın olabileceğini öne sürüyor. Serbest oyuncu statüsünde kalmaya devam etse ve teknik olarak başka bir kulübe imza atabilecek olsa da, kramponlarını temelli olarak asmayı tercih edebileceğine dair geniş çaplı spekülasyonlar var. Fransız medya kuruluşu L'Equipe ise golcünün, oyuncu olarak son bir sözleşme aramak yerine sporun içinde bir elçi rolüne geçebileceğini bile öne sürdü.
Simone Inzaghi, futbolun büyüklerinden birine saygı duruşunda bulundu
Benzema'nın şubat ayında Al-Hilal'e transferi, Suudi Arabistan'ın bir diğer büyük kulübü Al-Ittihad'daki döneminin ardından geldi ve ligden ayrılığını daha da hüzünlü hale getirdi. Kulüp, Fransız yıldızı olmadan yoluna devam etmeye hazırlanırken teknik direktör Simone Inzaghi, oyunun gelmiş geçmiş en büyük forvetlerinden biriyle çalışmanın etkisi üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu.
İtalyan teknik adam övgüsünü esirgemedi; Benzema'yı futbol tarihinin en büyüklerinden biri olarak tanımladı ve çabaları için ona teşekkür etti. Inzaghi, "Katkıları için kendisine teşekkür ediyoruz ve ona teknik direktörlük yapmış olmaktan onur duydum" dedi.
- Getty Images Sport
Ollie Watkins'in gelişi yön değişikliğine işaret ediyor
Benzema'nın ayrılığının zamanlaması, kulübün transfer piyasasındaki son hareketliliği göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Benzema'nın ayrılığının açıklanmasından sadece 24 saat önce Al Hilal, Premier League'den yüksek profilli bir alternatif transfer ederek manşetlere çıktı. Al Hilal, Aston Villa'dan İngiltere forveti Ollie Watkins'i 51 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) bonservisle kadrosuna kattı. Watkins'in kariyerinin en verimli döneminde takıma katılmasıyla birlikte kulüp, köklü küresel ikonların kariyerlerinin son dönemleri yerine enerjiyi ve uzun ömürlülüğü önceliklendiren daha uzun vadeli bir stratejiye yöneliyor gibi görünüyor.
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