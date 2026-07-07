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Emeklilik endişeleri sürerken Neymar’ın babası, Brezilyalı yıldıza “futbol oynamaya devam et” diye yalvarırcasına bir çağrıda bulundu
New Jersey’de yürek burkan bir veda
Neymar, MetLife Stadyumu’nda Norveç’e karşı alınan şok edici 2-1 mağlubiyetin ardından milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Erling Haaland'ın attığı iki golle Selecao'nun 16 turunda elenmesi üzerine 34 yaşındaki oyuncu sahada gözle görülür bir şekilde yıkılmıştı. Bu sonuç, Brezilya'nın 1990'dan bu yana Dünya Kupası'ndan en erken elenişi oldu. Uzatma dakikalarında penaltı golü atarak milli takımda 80 gole ulaşan ilk Brezilyalı oyuncu olmasına rağmen Neymar, o ünlü sarı formayla geçirdiği günlerin sona erdiğini kabul etti.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada teselli edilemez bir halde kalan forvet, hüzünlü bir atmosferdeki karışık bölgede basına konuştu. “Denedim, denedim. Artık bitti. Burada başladım; burada bitirdim,” dedi gazetecilere. Bu açıklama, 2013 Konfederasyonlar Kupası’nı kazanmasını ve 2016’da ülkesini Olimpiyat altın madalyasına taşımasını içeren 16 yıllık bir yolculuğun sonunu işaret ediyor.
- AFP
Neymar Sr. duygusal bir çağrıda bulundu
Oyuncu milli takımdan ayrılma kararında kararlı görünse de, babası Neymar Senior, oğlunun sporu tamamen bırakmasını engellemek için kamuoyuna seslendi. Sosyal medyada paylaştığı samimi bir gönderide, eski Barcelona ve PSG yıldızına kulüp düzeyinde kariyerine devam etmek için güç bulması çağrısında bulunarak, futbolun aileleri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
"Bir baba olarak senden bir ricam var. Ney, lütfen futbol oynamaya devam et," diye yazdı Neymar'ın babası. Bu mesaj, özellikle Neymar’ın bu turnuva için Carlo Ancelotti’nin belirlediği 26 kişilik nihai kadroda yer almamasına neden olabilecek tekrarlayan sağlık sorunları göz önüne alındığında, Neymar’ın en üst seviyedeki geleceğine dair soruların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Bu rica, ailenin, ikonik 10 numaranın milli takım serüveni sona ermiş olsa bile sahada mirasını sürdürmesini çaresizce istediğini gösteriyor.
Bir dönemin sonu
İstatistiksel olarak bakıldığında, Neymar uluslararası sahneden futbolun devlerinden biri olarak ayrılıyor. 130 maç, 80 gol ve 59 asistle, Pele’yi geçerek Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kariyerine son veriyor. Son katkısı, Casemiro’nun kazandığı ve soğukkanlılıkla ağlara gönderdiği penaltı, on yılı aşkın bir süredir Brezilya futbolunu tanımlayan bireysel parlaklığın son bir hatırlatması oldu.
Ancak Norveç’e karşı alınan yenilgi, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya için zorlu bir dönemin sonunu da vurguladı. Bu mağlubiyet, Selecao’nun Avrupa takımlarına karşı eleme turlarında üst üste yedinci yenilgisini işaret etti. Bireysel başarılarına rağmen, dört farklı turnuva döngüsü boyunca bir ulusun beklentilerinin yükünü omuzlarında taşıyan Neymar için, o ulaşılması zor Dünya Kupası kupası yine ulaşılamaz kaldı.
- AFP
Ancelotti ve önümüzdeki yol
Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti, artık en etkili yaratıcı gücünden yoksun bir takımı yeniden inşa etmek gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Kısa süre önce milli takımın başına 2030 yılına kadar kalmak üzere sözleşmesini uzatan İtalyan teknik adam, 10 numaralı formayı devralacak bir halefi belirlemek zorunda. ABD’deki erken elenme, CBF’nin altıncı yıldız için uzun süredir devam eden bekleyişine son verme çabalarıyla birlikte, bu geçiş ihtiyacını hızlandırdı.
Neymar için ise odak noktası artık babasının tavsiyesine kulak verip kulüp futboluna devam edip etmeyeceği konusuna kayıyor. Milli takım kariyeri gözyaşları içinde sona ermiş olsa da, dünya futbol camiası Neymar’ın hâlâ son bir hamlesi kaldığına dair umudunu koruyor.
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