Neymar, MetLife Stadyumu’nda Norveç’e karşı alınan şok edici 2-1 mağlubiyetin ardından milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Erling Haaland'ın attığı iki golle Selecao'nun 16 turunda elenmesi üzerine 34 yaşındaki oyuncu sahada gözle görülür bir şekilde yıkılmıştı. Bu sonuç, Brezilya'nın 1990'dan bu yana Dünya Kupası'ndan en erken elenişi oldu. Uzatma dakikalarında penaltı golü atarak milli takımda 80 gole ulaşan ilk Brezilyalı oyuncu olmasına rağmen Neymar, o ünlü sarı formayla geçirdiği günlerin sona erdiğini kabul etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada teselli edilemez bir halde kalan forvet, hüzünlü bir atmosferdeki karışık bölgede basına konuştu. “Denedim, denedim. Artık bitti. Burada başladım; burada bitirdim,” dedi gazetecilere. Bu açıklama, 2013 Konfederasyonlar Kupası’nı kazanmasını ve 2016’da ülkesini Olimpiyat altın madalyasına taşımasını içeren 16 yıllık bir yolculuğun sonunu işaret ediyor.



