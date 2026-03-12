Getty/GOAL
Emekli mi olacak yoksa Lionel Messi ile birlikte MLS'e mi katılacak? Dünya Kupası şampiyonu eski Brezilya milli futbolcu Kleberson, Neymar'ın geleceği hakkında "gerçekten büyük" bir iddiada bulundu
Neymar emekli olacak mı? Brezilyalı süperstar ne dedi?
Fiziksel rahatsızlıklar Neymar'ı yakalamaya başladı ve 2025'in sonunda bir ameliyat daha geçirecek olan Neymar, profesyonel futbolu bırakmayı düşünmesi gerektiğini kabul etti. 2023 sonbaharında diz bağlarında hasar gördükten sonra bir yıl boyunca sahalardan uzak kaldı.
Neymar, Santos'a geri döndüğünden beri zaman zaman ağrıya rağmen oynamaya devam etti, ancak vücudunu bu tür bir strese maruz bırakabileceği süre sınırlı. CazeTV'ye şunları söyledi: "Geleceğimin ne getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Gün be gün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı ve benim için de çok önemli."
Neymar 2027'de bir yerde oynayacak mı? Bu MLS olabilir mi?
Neymar, ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak 79 golle 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer almayı umut ediyor. Kulüp seviyesinde formunu ve kondisyonunu yeniden kazanırken bu turnuvaya katılırsa, ikonik kariyerinin uzayacağına inanmak için her türlü neden var.
Neymar'ın 2027'de bir yerde oynayacağını düşünüp düşünmediğini soran GOAL'a, Dünya Kupası şampiyonu vatandaşı Kleberson, AceOdds BestBetCalculator ile birlikte konuşurken şöyle cevap verdi: "Neymar hayatında çok zor anlar yaşadı. Çok fazla sakatlık geçirdi ve futbol oynamaya geri dönmeye çalıştı. Tüm bu sakatlıklar ona yardımcı olmuyor, ama futbol sahası dışındaki hayatı da ona pek yardımcı olmuyor. Ticari açıdan da çok fazla işi var. Çok çaba gösteriyor, ama ameliyattan sonra vücuduna bakmak zor oldu. Açıkçası, Dünya Kupası onun için muhtemelen çok erken.
"Ama unutmamalıyız ki, burada Neymar'dan bahsediyoruz. Neymar, %70 veya %80 formda olsa bile, fantastik bir futbolcu. İyi bir seviyede oynamak için %100 formda olması gereken bir oyuncu değil. Onun niteliklerine sahip başka bir oyuncu görmüyorum. Böyle oynayabilen tek oyuncu o, belki Ronaldinho da olabilir. Şu anda tek oyuncu o olduğunu düşünüyorum.
“Sakatlık onu ve kariyerini geriletti, ama emekli olacağını hiç sanmıyorum. Bence MLS'e gelip oynayabilir. Brezilya'da oynamak onun için zordu, çünkü omuzlarında büyük bir baskı vardı. İnsanlar ondan 2010 versiyonundaki Neymar'ı bekliyorlardı. Ama artık yaşlanıyor ve farklı bir hayatı var. Umarım oynamaya devam eder ve Brezilya için iyi işler çıkarır. Onu MLS'de görmek harika olurdu.”
Inter Miami, Neymar, Messi ve Suarez ile 'MSN'yi yeniden kurabilir mi?
Neymar'ın Inter Miami'de Messi ve Luis Suarez ile birlikte Barcelona'nın efsanevi "MSN" hücum gücünü yeniden oluşturabileceğine dair pek çok spekülasyon var. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, 2028 yılına kadar Güney Florida'da bir sözleşme imzalarken, Uruguaylı tecrübeli forvet Suarez ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 aylık sözleşmeler üzerinde çalışıyor.
Kleberson, MLS Kupası şampiyonu tarafından kabul edilen ve dünya çapında izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirecek çarpıcı bir transfer hakkında şunları ekledi: "İdeal olarak, Neymar, Suarez ve Messi'yi Inter Miami'de tekrar birlikte görmek istersiniz. Bu oyuncular birlikte MLS için de birinci sınıf olurlar.
MLS aynı zamanda bir iş ve David Beckham ile iş tarafı da harika olurdu. Formlarında olmasalar bile, herkes onları görmek isterdi. Amerikalı taraftarlar bunu görmek istiyor. Bu oyuncuların bir araya gelmesi muazzam olurdu. Gerçekten muazzam."
Beckham & Co, daha fazla 'Galacticos' oyuncusu transfer etmek için çalışıyor
Inter Miami, La Liga'nın devi Real Madrid'i örnek alarak kendi "Galacticos" transfer politikasını uygulamaktan hiç çekinmedi ve Beckham ve ekibi Neymar'ı Güney Amerika'yı Kuzey Amerika ile takas etmeye ikna edebilirse, Neymar kesinlikle bu hedefi gerçekleştirecektir.
