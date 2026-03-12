Emekli mi olacak yoksa Lionel Messi ile birlikte MLS'e mi katılacak? Dünya Kupası şampiyonu eski Brezilya milli futbolcu Kleberson, Neymar'ın geleceği hakkında "gerçekten büyük" bir iddiada bulundu

Neymar, ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak 79 golle 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer almayı umut ediyor. Kulüp seviyesinde formunu ve kondisyonunu yeniden kazanırken bu turnuvaya katılırsa, ikonik kariyerinin uzayacağına inanmak için her türlü neden var.

Neymar'ın 2027'de bir yerde oynayacağını düşünüp düşünmediğini soran GOAL'a, Dünya Kupası şampiyonu vatandaşı Kleberson, AceOdds BestBetCalculator ile birlikte konuşurken şöyle cevap verdi: "Neymar hayatında çok zor anlar yaşadı. Çok fazla sakatlık geçirdi ve futbol oynamaya geri dönmeye çalıştı. Tüm bu sakatlıklar ona yardımcı olmuyor, ama futbol sahası dışındaki hayatı da ona pek yardımcı olmuyor. Ticari açıdan da çok fazla işi var. Çok çaba gösteriyor, ama ameliyattan sonra vücuduna bakmak zor oldu. Açıkçası, Dünya Kupası onun için muhtemelen çok erken.

"Ama unutmamalıyız ki, burada Neymar'dan bahsediyoruz. Neymar, %70 veya %80 formda olsa bile, fantastik bir futbolcu. İyi bir seviyede oynamak için %100 formda olması gereken bir oyuncu değil. Onun niteliklerine sahip başka bir oyuncu görmüyorum. Böyle oynayabilen tek oyuncu o, belki Ronaldinho da olabilir. Şu anda tek oyuncu o olduğunu düşünüyorum.

“Sakatlık onu ve kariyerini geriletti, ama emekli olacağını hiç sanmıyorum. Bence MLS'e gelip oynayabilir. Brezilya'da oynamak onun için zordu, çünkü omuzlarında büyük bir baskı vardı. İnsanlar ondan 2010 versiyonundaki Neymar'ı bekliyorlardı. Ama artık yaşlanıyor ve farklı bir hayatı var. Umarım oynamaya devam eder ve Brezilya için iyi işler çıkarır. Onu MLS'de görmek harika olurdu.”