Elveda, Kasap?! Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi konusunda Old Trafford yönetimine sert çıkışının ardından Manchester United'dan ayrılıp ayrılmayacağına karar verdi

Sözleşme çıkmazı, Martinez'in salı günü Madrid'de alınan yıpratıcı yenilginin ardından United yönetimini eleştirmesinin hemen sonrasında yaşandı.

“Rekabet edebilmek için daha fazla oyuncu transfer etmeliyiz,” diyen Martinez, maç sonrası röportajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum, dürüst olmam gerek.”

Haberde, Martinez'in bu çıkışının transferi zorlamak için planlanmış bir taktik olmadığı da belirtildi. Ancak şaşırtıcı derecede açık sözlü değerlendirmesi soyunma odasında büyük yankı uyandırdı.

Takım arkadaşlarından birkaçının Wilcox ve kulübün genel gidişatına ilişkin kaygılarını paylaştığı bildirilse de bu çıkışın kamuoyu önünde yapılması rahatsızlık yarattı. Açıklamaların zamanlaması ve üslubu birçok kişiyi şaşırttı; en az bir oyuncu Arjantinli futbolcuyla kapalı kapılar ardında yüzleşti.



