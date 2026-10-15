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Elveda, Kasap?! Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi konusunda Old Trafford yönetimine sert çıkışının ardından Manchester United'dan ayrılıp ayrılmayacağına karar verdi
Öfke patlaması Old Trafford’dan ayrılık görüşmelerini tetikledi
Martinez, teknik direktör Jason Wilcox’a yönelik kamuoyu önünde yaptığı sert eleştirinin ardından sözleşmesini yenilememeye karar verdi. The Athletic’e göre 28 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. United’ın sözleşmeyi 12 ay uzatma hakkı bulunsa da Arjantinli oyuncu bu hakkın kullanılmasını istemiyor.
Kulübün de bu hakkı kullanma konusunda tereddütlü olduğu belirtiliyor. Bu durum, savunma oyuncusunun uzun vadeli geleceğini ciddi biçimde belirsizliğe sürüklüyor. Martinez’in 2022 Dünya Kupası’nı kazanmasından bu yana daha iyi şartlara ilişkin görüşmeler çıkmaza girdi. Oyuncu, maaşının kadrodaki en yüksek kazançlı isimlerin gerisinde kalmasından rahatsız.
Yazın ayrılma ihtimali giderek artarken Martinez’in tercih ettiği adres İspanya. Wanda Metropolitano’da United’ı Şampiyonlar Ligi’nde 2-0 mağlup eden Atletico Madrid’in, stoperin transferiyle yakından ilgilendiği belirtiliyor.
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“Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum”
Sözleşme çıkmazı, Martinez'in salı günü Madrid'de alınan yıpratıcı yenilginin ardından United yönetimini eleştirmesinin hemen sonrasında yaşandı.
“Rekabet edebilmek için daha fazla oyuncu transfer etmeliyiz,” diyen Martinez, maç sonrası röportajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum, dürüst olmam gerek.”
Haberde, Martinez'in bu çıkışının transferi zorlamak için planlanmış bir taktik olmadığı da belirtildi. Ancak şaşırtıcı derecede açık sözlü değerlendirmesi soyunma odasında büyük yankı uyandırdı.
Takım arkadaşlarından birkaçının Wilcox ve kulübün genel gidişatına ilişkin kaygılarını paylaştığı bildirilse de bu çıkışın kamuoyu önünde yapılması rahatsızlık yarattı. Açıklamaların zamanlaması ve üslubu birçok kişiyi şaşırttı; en az bir oyuncu Arjantinli futbolcuyla kapalı kapılar ardında yüzleşti.
Ratcliffe kuralları koymaya hazırlanıyor
United yönetimi bu durumu görmezden gelmeyecek. Ortak sahip Sir Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada ve Wilcox, hem yenilgiye hem de sonrasında yaşananlara tanıklık etmek üzere İspanya'nın başkentindeydi. Üçlünün savunma oyuncusuna yaptırım uygulaması bekleniyor; ağır bir para cezası da gündemde.
Gelen büyük tepkinin ardından Martinez, çarşamba gecesi geç saatlerde sosyal medya üzerinden yaşananların etkisini azaltmaya çalıştı. Instagram'da açıklama yapan savunma oyuncusu, sözlerinin sonuç karşısında duyduğu “öfke ve hayal kırıklığından” kaynaklandığını belirtti. Nihai amacının kulübü büyük kupalar için mücadele ederken görmek olduğunu söylerken teknik direktör Michael Carrick'e de açıkça destek verdi.
Ancak gecikmiş açıklamaya rağmen yaşananların etkisi sürüyor. Madrid'deki sonuçla United, tüm kulvarlarda üst üste beşinci maçını da kazanamamış oldu ve sorunlar yaşayan kadro üzerindeki baskı arttı.
- Getty Images Sport
Carrington'a gergin bir dönüş
United kadrosunun, bir günlük iznin ardından perşembe sabahı antrenmanlara dönmesi planlanıyor. Kulüp yönetiminin bu sırada Martinez'in davranışını resmen ele alması bekleniyor. Yönetim, düzeni yeniden sağlamak ve takım içindeki uyumu korumak için uygun bir cezaya hızla karar vermek zorunda.
Şimdi gözler, Carrick'in pazar günü Elland Road'da Leeds United'a karşı oynanacak kritik Premier League deplasmanında savunma oyuncusunu kadro dışı bırakıp bırakmayacağına çevrildi. Gergin atmosfer ve son dönemdeki kötü form göz önüne alındığında, takımın gidişatını düzeltmeye çalışan teknik direktörü kadro seçimi konusunda zor bir karar bekliyor.
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