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Elliot Anderson ve Enzo Fernandez transferlerinin ardından Adam Wharton'ın değeri ne kadar? Crystal Palace efsanesi, 2027 için iddialı bir tahminde bulunurken 'kabaca' rakamlar verdi
2026'da orta sahalara büyük para harcandı
Wharton’ın geleceğiyle ilgili olarak 2026’nın iki transfer döneminde de hararetli tartışmalar yaşandı. Palace, Konferans Ligi zaferinin peşinden koşarken, ocak ayında değerli bir oyuncusuyla yollarını ayırmaya asla yanaşmayacaktı.
Bununla birlikte, yaz aylarında cazip tekliflerin gelmesi bekleniyordu. Sorular sorulmuş olabilir, ancak herhangi bir anlaşma yapılmadı. Bunun yerine Anderson, Fernandez, Carlos Baleba, Andrey Santos ve Morgan Rogers gibiler, yüksek harcamaların yapıldığı transfer dönemine damga vurdu.
Nispeten kısa bir süre içinde uzun bir yol kat eden Wharton, Selhurst Park’ta ortalığı karıştırmayacak. Ancak genel kanı, uzun vedanın çoktan başlamış olduğu yönünde.
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Wharton, 2027'de Crystal Palace'dan ayrılacak mı?
Freebets.com'un bahis siteleri incelemeleri kapsamında konuşan eski Palace forveti Morrison da bunu kabul ediyor. Blackburn akademisinden yetişen oyuncunun geleceği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Dürüst olayım, gelecek yaz kesin olarak gitmiş olacak.
“Palace'ın Adam Wharton'ı tutamayacağına en ufak bir şüphe yok. Hareket eden tüm bu orta sahalara baktıysanız, Adam Wharton da bu orta sahaların hepsi kadar iyi. Yazın gidecek. Bence bir yıl daha kalacak.
“Zaten yazın onunla ilgilenen çok sayıda kulüp vardı. Ama [Maxence] Lacroix'i ve diğer önemli oyuncuları zaten kaybetmişken Adam Wharton'ı da kaybetmeyi göze alamazlar.
“Gelecek yaz gitmiş olacak. O üst düzey bir oyuncu ve ona karşı büyük bir sevgim ve hayranlığım var. Bu yüzden yazın orada olmayacağını kesin olarak biliyorum. Hatta ocakta bile takımlar kapısını çalacaktır diye düşünüyorum. Ama Palace'ın o dönemde transfer yapacağını sanmıyorum. Fakat gelecek yaz, bence başkan da onun artık o futbol kulübünde olmayacağını biliyordur.”
Wharton'ın değeri 100 milyon sterlinden fazla mı?
Diğer transferlerde söz konusu olan rakamlar göz önüne alındığında, Wharton da bonservis bedeli £100 milyonun ($135m) çok üzerine çıkan bir başka isim olacak mı? Morrison bu soruya şu yanıtı verdi: “O da o seviyede. Ve başkan kesinlikle bundan daha düşük bir rakamı kabul etmez. Onu nasıl biri olduğunu biliyorum.
“Ondan büyük para alırsınız çünkü o özel bir oyuncu. Ve genç. İyi bir yaşta. 22 yaşında. Yani önünde hâlâ uzun yıllar futbol var ve henüz zirvesine bile ulaşmadı.
“Bakın, başkanın nasıl biri olduğunu biliyorum. Adam Wharton'ı koparmak istiyorsanız, ciddi bir para ödemeniz gerekecek. Ama bu saçma rakamlara giden tüm orta sahalarla birlikte piyasada çok para var. Yani orta sahalar artık herkesten daha önemli. Onlara harcanan paraya bakınca durum böyle görünüyor.”
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Transfer tamamlandığında Wharton'ın yeni adresi neresi olacak?
Manchester United geçmişte Wharton ile ilişkilendirilmişti, ancak son transfer döneminde kadrosuna Santos ve Youri Tielemans'ı kattı. Liverpool'a da ilgi gösterdiği yönünde haberler çıktı ve mevcut sezon sona erdiğinde bu takibi hızlandırmaya karar verebilir.
Hatta umut vadeden oyun kurucunun kanatlarını açıp Avrupa'nın devlerinden birine gitmesi yönünde iddialar da var; zira dünya futbolundaki herhangi bir takımı temsil edebilecek yeteneğe sahip olduğuna dair hiçbir şüphe yok.
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