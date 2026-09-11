Freebets.com'un bahis siteleri incelemeleri kapsamında konuşan eski Palace forveti Morrison da bunu kabul ediyor. Blackburn akademisinden yetişen oyuncunun geleceği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Dürüst olayım, gelecek yaz kesin olarak gitmiş olacak.

“Palace'ın Adam Wharton'ı tutamayacağına en ufak bir şüphe yok. Hareket eden tüm bu orta sahalara baktıysanız, Adam Wharton da bu orta sahaların hepsi kadar iyi. Yazın gidecek. Bence bir yıl daha kalacak.

“Zaten yazın onunla ilgilenen çok sayıda kulüp vardı. Ama [Maxence] Lacroix'i ve diğer önemli oyuncuları zaten kaybetmişken Adam Wharton'ı da kaybetmeyi göze alamazlar.

“Gelecek yaz gitmiş olacak. O üst düzey bir oyuncu ve ona karşı büyük bir sevgim ve hayranlığım var. Bu yüzden yazın orada olmayacağını kesin olarak biliyorum. Hatta ocakta bile takımlar kapısını çalacaktır diye düşünüyorum. Ama Palace'ın o dönemde transfer yapacağını sanmıyorum. Fakat gelecek yaz, bence başkan da onun artık o futbol kulübünde olmayacağını biliyordur.”