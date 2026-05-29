Manchester United, bu prestijli turnuvanın finaline en son 15 yıl önce çıkmış olmasının ardından Şampiyonlar Ligi’ne geri dönüyor. Takım, daha önce bu turnuvada iki kez yenilgisiz bir seriyle şampiyonluğa ulaşmıştı – 1999 ve 2008 yıllarında. Bally Bet, 2026’daki finalde Arsenal ile Paris Saint-Germain’in karşı karşıya geleceği turnuva öncesinde, bu başarıyı tekrarlayabilecek takımları sıraladı.

United'ın üçlü kupayı kazanan takımı, sadece yüzde 46,2'lik bir galibiyet oranına sahip olarak son sırada yer alırken, Bayern Münih'in 2020 kadrosu her maçta galip gelerek listenin zirvesinde yer aldı; bu kadro, bir maçta Lionel Messi ve Barcelona'yı 8-2 yenerek adeta efsaneye dönüştü.

Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezonlarda da benzer bir başarıyı tatmayı umuyor, ancak bu mücadeleye Casemiro'suz girecekler; orta sahanın yeni nesil oyuncuları, iyi yağlanmış bir makinenin kilit dişlileri olma görevini üstlenecek.

Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Casemiro'nun sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nda bir yıl daha kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda Djemba-Djemba şöyle dedi: "Harika bir sezon geçirdi. Bir yıl daha kalmasını umuyordum; o fantastik bir orta saha oyuncusu. Çok, çok, çok fazla deneyimi var.

“Bir yıl daha kalmasını çok isterdim, ama karar bana ait değil. Karar ona ait, ama bence ne yapacağını, kulüpten ayrılacağını söylemesi için henüz çok erkendi. Onun için erkendi çünkü ondan sonra Michael Carrick geldiğinde her şey değişti, değil mi?

“Her şey değişiyordu, o iyi oynuyordu, takım iyi oynuyordu, tekrar yükseldiler, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Bence kulüpten ayrılacağını açıklaması için henüz erkendi. Bir yıl daha kalmasını umuyordum, ama ne yazık ki futbol böyle bir şey.”