Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Fede Valverde ile ilgili transfer söylentileri sürerken, Manchester United’a orta saha transferinde “birinci tercih”in kim olması gerektiği belirtildi
Manchester United'da Casemiro'nun yerini kim alacak?
Brezilya milli takım oyuncusu Casemiro, sözleşmesinin sona ermesi ve serbest oyuncu statüsüne geçmesiyle birlikte İngiliz futbolundaki dört yıllık serüvenini noktalıyor. 34 yaşındaki eski Real Madrid yıldızı, Manchester United’ın orta sahasında doldurulması gereken büyük bir boşluk bırakacak.
Bu alanda güç kaybı yaşanmamasını sağlamak, Michael Carrick ve ekibinin acilen ele alması gereken bir konu olacak. Birkaç potansiyel hedefin belirlendiği ve her birinin artılarının dikkatle değerlendirildiği söyleniyor.
Bir başka transfer dönemi başlamak üzereyken, göz kamaştırıcı transfer ücretleri gündeme geliyor. Dünya Kupası'na katılacak olan İngiltere'nin yıldızı Anderson'ın fiyat etiketinin 100 milyon sterlin olduğu söyleniyor. Ancak United, kısa ve uzun vadeli hedeflerine yardımcı olacak akıllı transferler yapmayı planlıyor.
Adam Wharton ve Carlos Baleba, Premier Lig deneyimi ve gelecekteki gelişim potansiyeli açısından gerekli kriterleri karşıladıkları için listeye eklenen iki isim daha. Peki, Real Madrid'den Brighton'a kadar birçok yıldızın transfer radarında yer aldığı bu durumda, Kırmızı Şeytanlar nihayetinde kimi seçecek?
Anderson, Tonali, Valverde: Manchester United kimi seçmeli?
Manchester United’ın transfer bütçesinden sorumlu olsaydı kimi tercih edeceği sorulduğunda, eski Kırmızı Şeytanlar orta saha oyuncusu Djemba-Djemba – World Cup Betting işbirliğiyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Manchester United büyük bir takım ve kupalar kazanmak istiyorlar, yeniden zirveye çıkmak ve orada kalmak istiyorlar. Benim için ilk tercih Valverde, ikincisi ise Baleba.
“Üçüncü oldular, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar, şimdi deneyimli, topu tutabilen, oyuna ruh katabilecek oyunculara ihtiyaçları var.
“Valverde en önemli isim. Valverde, sahayı boydan boya koşan bir oyuncu, kanat da oynayabilir, sağ bek de oynayabilir, çünkü onu sağ bek olarak oynarken gördüm. Valverde en önemli isim. Bana seçim yapmamı isterlerse, onu seçerim, onu ilk tercih, Baleba'yı ikinci tercih olarak seçerim.”
Casemiro bir sezon daha oynayabilir miydi?
Manchester United, bu prestijli turnuvanın finaline en son 15 yıl önce çıkmış olmasının ardından Şampiyonlar Ligi’ne geri dönüyor. Takım, daha önce bu turnuvada iki kez yenilgisiz bir seriyle şampiyonluğa ulaşmıştı – 1999 ve 2008 yıllarında. Bally Bet, 2026’daki finalde Arsenal ile Paris Saint-Germain’in karşı karşıya geleceği turnuva öncesinde, bu başarıyı tekrarlayabilecek takımları sıraladı.
United'ın üçlü kupayı kazanan takımı, sadece yüzde 46,2'lik bir galibiyet oranına sahip olarak son sırada yer alırken, Bayern Münih'in 2020 kadrosu her maçta galip gelerek listenin zirvesinde yer aldı; bu kadro, bir maçta Lionel Messi ve Barcelona'yı 8-2 yenerek adeta efsaneye dönüştü.
Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezonlarda da benzer bir başarıyı tatmayı umuyor, ancak bu mücadeleye Casemiro'suz girecekler; orta sahanın yeni nesil oyuncuları, iyi yağlanmış bir makinenin kilit dişlileri olma görevini üstlenecek.
Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Casemiro'nun sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nda bir yıl daha kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda Djemba-Djemba şöyle dedi: "Harika bir sezon geçirdi. Bir yıl daha kalmasını umuyordum; o fantastik bir orta saha oyuncusu. Çok, çok, çok fazla deneyimi var.
“Bir yıl daha kalmasını çok isterdim, ama karar bana ait değil. Karar ona ait, ama bence ne yapacağını, kulüpten ayrılacağını söylemesi için henüz çok erkendi. Onun için erkendi çünkü ondan sonra Michael Carrick geldiğinde her şey değişti, değil mi?
“Her şey değişiyordu, o iyi oynuyordu, takım iyi oynuyordu, tekrar yükseldiler, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Bence kulüpten ayrılacağını açıklaması için henüz erkendi. Bir yıl daha kalmasını umuyordum, ama ne yazık ki futbol böyle bir şey.”
Casemiro, sahip olduğu kalite ve engin tecrübe göz önüne alındığında United için büyük bir kayıp olacak, ancak bu hareketli Güney Amerikalı oyuncunun tahtına layık bir halef bulunabileceğini düşündürecek kadar yeterli seçenek mevcut.
Red Devils'ın teknik direktörü olarak kalmak üzere kalıcı bir sözleşme imzalayan Carrick, oyuncu keşfi ve akıllıca harcama yapma görevini üstlenmiştir. 2026-27 sezonunun başında, rekor kıran kulüp kaptanı Bruno Fernandes'in yanında yer alacak yeni bir yüz aranmaktadır. Bu sezon, potansiyel bir Premier League şampiyonluğu yarışı konusunda şimdiden tartışmalar yaratmaktadır.