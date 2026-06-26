Getty/GOAL
Çeviri:
"Elliot Anderson rotası" - Hayden Hackney, EFL'den İngiltere milli takımına giden yolu izleyebilecek mi? Eski Middlesbrough yıldızı, Premier Lig'e transfer olacağını öngörüyor ancak "ilk altı" takımları ihtimal dışı bırakıyor
Middlesbrough, 2026 Championship play-off finalinde mağlup oldu
2011 yılında akademi kadrosuna katıldığı ve Teesside’daki gençlik sisteminden yetişerek 154 maçta forma giyip 16 gol atan bir A takım yıldızı haline geldiği çocukluk kulübü Boro ile bu adımı atmayı umuyordu.
2025-26 sezonunun sonunda Championship play-off finaline ulaşılmıştı ancak Hackney, zamansız bir sakatlık geçirdiği için yükselme mücadelesinde sadece küçük rollerde yer alabildi ve Hull City'ye karşı acı verici bir yenilgiye uğradıktan sonra Wembley'de gözyaşları içinde ayrıldı.
- Getty
Premier Lig transferi: Hackney hangi takıma transfer olacak?
24 yaşındaki oyuncunun Riverside Stadyumu’ndaki sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kaldı; bu da Middlesbrough için en değerli kendi yetiştirdiği oyuncusundan maddi kazanç elde etmenin zamanının geldiği anlamına geliyor.
Bir ara Manchester United'da eski Boro teknik direktörü Michael Carrick ile yeniden bir araya gelmesi gündeme gelmişti, ancak zirveye giden yolda başka bir basamak bulunacağı tahmin ediliyor. Nottingham Forest ve Everton gibi kulüpler ilgilerini dile getirmiş durumda ve yüksek meblağlı teklifler hazırlık aşamasında.
Hackney, İngiltere’nin yıldızı Anderson ile benzer bir yol izleyebilir mi?
Hackney, bir sonraki transfer dönemi sona ermeden önce bir hamle yapacak. 2024 yılında Newcastle’dan Forest’a transfer olan ve şu anda İngiltere milli takımında Dünya Kupası yıldızı haline gelen, kendisi gibi Kuzey Doğu kökenli Anderson’ın izinden gidebileceği sorulduğunda, Spreadex Sports ile ortak bir etkinlikte konuşan Pallister, GOAL’a şunları söyledi: “Hayden, Championship’te Yılın Oyuncusu seçildi ve sezonun son aşamasında, play-off’larda oynadığımız maçlarda onu kesinlikle özledik. Final maçında son yarım saatte ya da ne kadar süre olursa olsun oyuna girdiğini biliyorum.
“O iyi bir oyuncu. Bence o bir Premier Lig oyuncusu. Şu anda Premier Lig’in ilk altı takımında oynayabilecek bir oyuncu olup olmadığından emin değilim. Ancak şimdiden iki ya da üç Premier Lig kulübünün onunla ilgilendiğini gördük ve kendisi de geleceği hakkında bir karar vermek zorunda.
“Bence geçen yıl Middlesbrough’da fırsatı kaçırmış olmaları onu çok hayal kırıklığına uğratmıştır. Premier Lig’de oynarken, Elliot Anderson’ın izinden gidip gidemeyeceğini görmek ilginç olacak. Daha iyi oyuncuların arasında yer aldığında gelişebilir ve bence daha iyi oyuncularla oynadığında bu, oyuncunun gelişimine yardımcı olabilir.
“Middlesbrough için yaptıklarına hayran kaldım. Muhtemelen benim izlediğim yola benzer bir yol izliyor ve sezon başında Middlesbrough’da olacağını sanmıyorum.”
- Getty
Fiyat etiketleri: Anderson’ın transfer bedeli 130 milyon sterlin, Hackney’nin ise 20 milyon sterlin olarak belirlendi
Hackney’in dahil olduğu herhangi bir transferin 20 milyon sterlin (26 milyon dolar) seviyesine ulaşabileceği öne sürülüyor. Bu rakam, Anderson’ı City Ground’dan Etihad Stadyumu’na taşıyacak gibi görünen İngiliz rekoru rakamının hâlâ çok gerisinde.
Ancak Hackney'nin Premier Lig'in seçkinleri arasında adını duyurması konusunda zaman onun lehine işliyor ve 2025'teki Avrupa U21 Şampiyonası'nda Anderson'la birlikte İngiltere'nin şampiyon kadrosunda yer almış olması nedeniyle, A milli takımda yer alması da çok uzak bir ihtimal olmayabilir.