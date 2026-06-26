"Elliot Anderson rotası" - Hayden Hackney, EFL'den İngiltere milli takımına giden yolu izleyebilecek mi? Eski Middlesbrough yıldızı, Premier Lig'e transfer olacağını öngörüyor ancak "ilk altı" takımları ihtimal dışı bırakıyor

Hackney, bir sonraki transfer dönemi sona ermeden önce bir hamle yapacak. 2024 yılında Newcastle’dan Forest’a transfer olan ve şu anda İngiltere milli takımında Dünya Kupası yıldızı haline gelen, kendisi gibi Kuzey Doğu kökenli Anderson’ın izinden gidebileceği sorulduğunda, Spreadex Sports ile ortak bir etkinlikte konuşan Pallister, GOAL’a şunları söyledi: “Hayden, Championship’te Yılın Oyuncusu seçildi ve sezonun son aşamasında, play-off’larda oynadığımız maçlarda onu kesinlikle özledik. Final maçında son yarım saatte ya da ne kadar süre olursa olsun oyuna girdiğini biliyorum.

“O iyi bir oyuncu. Bence o bir Premier Lig oyuncusu. Şu anda Premier Lig’in ilk altı takımında oynayabilecek bir oyuncu olup olmadığından emin değilim. Ancak şimdiden iki ya da üç Premier Lig kulübünün onunla ilgilendiğini gördük ve kendisi de geleceği hakkında bir karar vermek zorunda.

“Bence geçen yıl Middlesbrough’da fırsatı kaçırmış olmaları onu çok hayal kırıklığına uğratmıştır. Premier Lig’de oynarken, Elliot Anderson’ın izinden gidip gidemeyeceğini görmek ilginç olacak. Daha iyi oyuncuların arasında yer aldığında gelişebilir ve bence daha iyi oyuncularla oynadığında bu, oyuncunun gelişimine yardımcı olabilir.

“Middlesbrough için yaptıklarına hayran kaldım. Muhtemelen benim izlediğim yola benzer bir yol izliyor ve sezon başında Middlesbrough’da olacağını sanmıyorum.”