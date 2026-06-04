Elliot Anderson, neden İngiltere'nin bir sonraki 100 milyon sterlinlik oyuncusu olduğunu tüm dünyaya göstermeye hazır

Bir Dünya Kupası'nı kazanmak için bir takımın genellikle bir ya da iki olağanüstü yeteneğe ihtiyacı vardır. İspanya, 2024'te Lamine Yamal, Pedri ve diğer dokuz oyuncuyla bunu kanıtladı; Arjantin'in 2022'deki zaferi ise Lionel Messi'ye destek veren 10 oyuncu etrafında şekillendi. Fransa ise Kylian Mbappé'nin öncü olduğu bir kadroyla acı bir şekilde başarısızlığa uğradı.

Kısacası, günümüzde uluslararası futbol son derece basit: Takıma piyanistleri alın ve etraflarında yeterince piyano taşıyıcısı olduğundan emin olun (eğer bu taşıyıcılar da piyanoda iyi ise, bu da yardımcı olur).

Ve böylece Elliot Anderson'a geliyoruz. O, piyanoda bir virtüöz değil, eşsiz, ulaşılmaz bir yetenek de değil. Ancak piyanoyu taşımak için fazlasıyla yetenekli. Ve bu yaz İngiltere için, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirecek ya da yıkacak kritik bir dişli olabilir.