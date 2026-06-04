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Elliot Anderson England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Elliot Anderson, neden İngiltere'nin bir sonraki 100 milyon sterlinlik oyuncusu olduğunu tüm dünyaya göstermeye hazır

Analysis
İngiltere
E. Anderson
Dünya Kupası
Nottingham Forest
M.City
M. United
Premier Lig
FEATURES
İngiltere - Yeni Zelanda

Efsanevi Liverpool teknik direktörü Bill Shankly’nin ağzından her zaman etkileyici sözler dökülürdü, ancak en iyi sözlerinden biri, bir futbol takımının tam olarak nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemli bir ipucu veriyordu: “Bir futbol takımı piyano gibidir; onu taşımak için sekiz kişiye, o lanet şeyi çalabilmek içinse üç kişiye ihtiyacın vardır.” Bu çarpıcı söz, günümüz uluslararası futbolunda acı verici bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor.

Bir Dünya Kupası'nı kazanmak için bir takımın genellikle bir ya da iki olağanüstü yeteneğe ihtiyacı vardır. İspanya, 2024'te Lamine Yamal, Pedri ve diğer dokuz oyuncuyla bunu kanıtladı; Arjantin'in 2022'deki zaferi ise Lionel Messi'ye destek veren 10 oyuncu etrafında şekillendi. Fransa ise Kylian Mbappé'nin öncü olduğu bir kadroyla acı bir şekilde başarısızlığa uğradı.

Kısacası, günümüzde uluslararası futbol son derece basit: Takıma piyanistleri alın ve etraflarında yeterince piyano taşıyıcısı olduğundan emin olun (eğer bu taşıyıcılar da piyanoda iyi ise, bu da yardımcı olur).

Ve böylece Elliot Anderson'a geliyoruz. O, piyanoda bir virtüöz değil, eşsiz, ulaşılmaz bir yetenek de değil. Ancak piyanoyu taşımak için fazlasıyla yetenekli. Ve bu yaz İngiltere için, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirecek ya da yıkacak kritik bir dişli olabilir.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Bağ dokusu

    İngiltere’nin yıldızları şüphesiz Harry Kane ve Jude Bellingham’dır. Bu yaz Üç Aslanlar’ı zirveye taşıyacak olan, onların golleri, asistleri ve ilham verici anları olacaktır. Ne olursa olsun, bu ikili bir şekilde sorumluluk üstlenmek zorunda kalacaktır.

    Kane ve Bellingham'ın etrafında, İngiltere'nin bir bağ dokusuna ihtiyacı var ve Tuchel, geçen yılı doğru oyuncu ve beceri kombinasyonunu oluşturmak için harcadı.

    Sezonun başında en büyük eksikliklerden biri, Declan Rice'ın yanındaki orta saha pozisyonuydu ve Anderson, bu göreve uygun olup olmadığını görmek için Eylül ayında Andorra maçında deneme şansı buldu. O günden beri forma onun oldu, çünkü Üç Aslanlar formasıyla hayatına o kadar etkileyici bir şekilde uyum sağladı ki.

    Ancak, her hafta manşetlere çıkmayan bir Nottingham Forest oyuncusu olarak, ilk turnuvası öncesinde İngiltere kadrosunun daha az tanınan üyelerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak Anderson, ülkesi için üst düzey performans göstermeye devam ederse, bu durum bu yaz değişebilir.

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  • Elliot Anderson Bristol RoversGetty Images

    Az gidilen yol

    Anderson'ın yükselişi alışılmadık bir durum değil; başka bir senaryoda İngiltere milli takımına yaklaşması bile mümkün olmazdı

    Newcastle akademisinin bir ürünü olan Anderson, 2022'de Bristol Rovers'ta League Two'da kiralık olarak oynadı, çünkü Magpies'in Premier League tablosunun alt sıralarında mücadele etmesine rağmen ilk takıma girmekte zorlanıyordu. Sonunda, kulübün Kâr ve Sürdürülebilirlik Kurallarına uymak için 'saf kâr'a ihtiyaç duymasının kurbanı olarak 2024 yazında St. James' Park'tan ayrıldı ve o zamanlar şok edici derecede yüksek olan 35 milyon sterlinlik bir bedelle Forest'a katıldı.

    Uluslararası düzeyde ise Anderson, gençlik kariyeri boyunca İskoçya'yı temsil etti ve hatta Ağustos 2023'te bir hazırlık maçı için A milli takıma çağrıldı. İronik bir şekilde, İskoçya o dönemde İngiltere ile maç yapacaktı, ancak Anderson sakatlığı nedeniyle kadrodan çekildi.

    Bir yıl sonra İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı ve geçen yaz U21 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 11'de yer aldı. Lee Carsley'in Young Lions'ı kupayı kaldırırken, Anderson turnuvanın en iyi kadrosuna seçildi.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Bir pozisyonu kaptı'

    City Ground'daki ilk sezonunda ve Newcastle'daki kariyeri boyunca Anderson, hücumcu bir 8 numara ya da hatta 10 numara olarak oynamış; enerjisini savunmaya yardımcı olmak için kullanırken, ileriye doğru alanlarda gol fırsatları yaratmakla görevlendirilmişti. Ancak 2025-26 sezonu öncesinde Forest, Anderson'ı daha geriye çekilmiş pozisyonlarda kullanmaya hevesliydi – en azından daha ileride oynayan Morgan Gibbs-White için alan açmak amacıyla.

    23 yaşındaki oyuncu bu rolü benimsedi. Geçen sezon Premier Lig'de hiçbir oyuncu Anderson kadar topa dokunmadı veya daha fazla ikili mücadele kazanmadı; aslında, Anderson'ın 38 maçta kaydettiği 289 ikili mücadele sayısına kimse yaklaşamadı bile. İstatistiklere göre Forest, ligin en iyi top çalma performansı gösteren takımıydı ve Anderson bu başarının merkezinde yer aldı. 2.080 başarılı pasıyla tüm orta saha oyuncularını geride bıraktı ve Bernardo Silva, Dominik Szoboszlai ve Rice'ı geride bırakarak bu unvanı elde etti; sadece Everton'dan James Garner, Anderson'ın 411 kilometrelik mesafesini aştı.

    Bu bir istatistik ekonomisi ve Anderson tüm kriterleri karşılıyor. O da bunun farkında.

    "Bir pozisyonda kendimi bulduğumu hissediyorum. Geçen sezon da bunu başardığımı biliyorum, ancak orta saha, 6 numara ve 8 numara pozisyonlarında kendimi gerçekten rahat hissediyorum," dedi Nisan ayında Guardian'a.

  • Thomas Tuchel Elliot Anderson England 2025Getty Images

    'Önemli isim'

    Bu arada Tuchel, Anderson'ın İngiltere'nin orta sahasında Rice ile birlikte sergilediği performanstan oldukça memnun.

    "Anderson şu anda bizim için kilit bir oyuncu," dedi teknik direktör geçen kış. "O, Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri - bu yüzden bizimle ve ilk 11'imizde. Bunu hak ediyor çünkü her zaman etkileyici bir performans sergiledi. Ancak şimdi de bu performansını sürdürmesi gerekiyor. O çok eksiksiz ve hareketli bir orta saha oyuncusu ve bana bunu sürekli gösteriyor."

    Anderson'ın kadroda olması, Tuchel'in takımındaki diğer herkesin en iyi performansını sergilemesine yardımcı oluyor. Pozisyon alma zekası ve sahayı kaplama yeteneği, Rice'ın ileriye çıkıp son üçte birde işleri yoluna koymasını sağlarken, Bellingham'ın bazı defansif sorumluluklarını da hafifletiyor.

    Anderson'ın topla rahatlığı, pas menzili ve topu dolaştırma eğilimi, İngiltere'nin arka alandan doğrudan oyun kurmasını sağlıyor. İngiltere için ideal orta saha oyuncusu, topu alıp ileriye taşıyabilen ve topu kaybettiğinde müdahale edebilen derin bir 6 numara ise, Anderson bu role tam olarak uyuyor.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaybetmek

    Birkaç yıl önce, bu pozisyon Kobbie Mainoo’nun kaçırmaması gereken bir fırsattı. Manchester United’ın genç yıldızı, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Erik Ten Hag yönetiminde sergilediği güçlü performansla büyük övgüler topluyordu ve Euro 2024’te ilk 11’de yer alması yönünde sesler yükseliyordu.

    Sir Gareth Southgate ise, orta saha denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı bir kararla Trent Alexander-Arnold'u tercih etti, ancak eleme maçları başladığında nihayet Mainoo'ya güvenmeyi tercih etti. İngiltere finale kadar yükselmiş olsa da, o takımda en iyi performansını sergilediğini söyleyebilecek çok az oyuncu vardı, ancak Mainoo onlardan biriydi.

    İki yıl sonra, bu pozisyon haklı olarak Mainoo'nun olmalıydı. Ancak United'da Ruben Amorim'in gözünden düşerek, Ocak transfer döneminde ayrılmaya hazır hale geldi. Mainoo, İngiltere kadrosundan düştü.

    Michael Carrick, onu kadroya geri alarak United'daki kariyerini kurtardı ve 21 yaşındaki oyuncu, milli takım kadrosuna geri dönmek için yeterince çaba gösterdi ve bu yaz ABD'ye giden uçağa bir yer kazandı. Ancak Anderson, takımdaki yerini aldı.

  • Elliot Anderson England 2026Getty Images

    Aranan kişi

    İşin ironik yanı ise, Anderson ve Mainoo’nun gelecek sezon kulüp düzeyinde birlikte forma giyebilecek olmaları. Son haberlere göre, iki Manchester kulübü Anderson’ı kadrolarına katmak için en önde yer alıyor; ancak Forest, Arsenal’in 2023’te Rice için ödediği 105 milyon sterlinin üzerinde bir transfer ücreti talep ediyor. Manchester City bir teklif sundu, ancak Anderson’ın çok yönlülüğü sayesinde her iki kulübe de uyum sağlayabilir.

    Birkaç ay önce City daha bariz bir tercih gibi görünebilirdi, ancak Pep Guardiola'nın ayrılması, Cityzens'in muhtemel yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde nasıl bir futbol oynayacağı konusunda kesinlikle bir belirsizlik yarattı. Öte yandan United, biraz daha ihtişam ve belki de süperstarlığa giden daha kolay bir yol sunuyor; ayrıca İngiliz orta saha oyuncularının Old Trafford'da olması da gayet doğal geliyor.

    Her halükarda, Anderson'ın önce kazanması gereken bir Dünya Kupası var ve bu, ona gelecek sezon öncesinde İngiltere'nin en büyük kulüplerinin neden onu transfer etmek için bu kadar istekli olduğunu dünyaya göstermek için mükemmel bir sahne sunuyor. Belki de önümüzdeki altı hafta içinde bir piyano taşıyıcısından bir müzik ustasına dönüşebilir.

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