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Man Utd midfield options GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Elliot Anderson, Mateus Fernandes ve Sandro Tonali artık gündemden çıktı – peki Manchester United şimdi nereye yönelecek? Transfer döneminin başındaki aksiliklerin ardından Kırmızı Şeytanlar’ın orta saha seçeneklerini sıralıyoruz

Opinion
M. United
A. Scott
A. Tchouameni
A. Santos
F. Nmecha
A. Bouaddi
S. Berge
C. Baleba
FEATURES

Geçen hafta Tottenham Hotspur için gerçekten de olağanüstü bir haftaydı. Son iki Premier Lig sezonunda her ikisinde de 17. sırada bitirmiş olsalar da, Kuzey Londralılar şu anda İngiltere’de forma giyen en çok aranan orta saha oyuncularından ikisini, Matheus Fernandes ve Sandro Tonali’yi kadrolarına kattılar. Spurs her ikisi için de fazla para ödemiş olabilir, ancak eski yönetim kurulu başkanı Daniel Levy'nin en iyi yetenekleri transfer etmek için büyük harcamalar yapmayı defalarca reddetmiş olması göz önüne alındığında, kulübün uzun süredir zor günler geçiren taraftarları, transfer rekorunun birkaç gün içinde iki kez kırıldığını görünce yine de büyük bir sevinç yaşadı.

Ancak Manchester United taraftarları şu anda ne hissetmeleri gerektiğinden tam olarak emin değiller. Yıllar boyunca kulübün transfer piyasasında milyonları boşa harcadığını gördükleri için ihtiyatlı olmanın önemini kavramış durumdalar; ancak teknik direktör Michael Carrick’in 2026-27 sezonunda dört cephede mücadele edebilecek yeterli kaliteye sahip bir kadroya sahip olmayabileceğinden endişe duymaları da anlaşılabilir bir durum.

Beklenti, sürpriz bir şekilde ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi başaran United'ın yaz transfer döneminde büyük harcamalar yapacağı yönündeydi. Ancak şu anda United henüz tek bir transferi bile tamamlayamadı; Ederson'un Atalanta'dan 35 milyon sterlin karşılığında transferi, oyuncunun Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında forma giymesi nedeniyle henüz sonuçlandırılmadı. Bu transferin sadece bir formalite olduğu düşünülse de, United taraftarları, Elliot Anderson’ın Manchester City’ye, Fernandes ve Tonali’nin de Tottenham’a transfer olduğunu gördükleri için anlaşılır bir şekilde endişelenmeye başladı.

Peki, United şimdi ne yapacak? Orta saha oyuncularının çılgın paralar karşılığında transfer ediliyor olması, mevcut ortamda kaliteli bir top kazanma uzmanı veya oyun kurucu bulmanın ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Manuel Ugarte'nin Dünya Kupası'nda geçirdiği ciddi sakatlık ise Carrick'in takviye ihtiyacını daha da acil hale getirdi. Ancak United'ın tüm seçenekleri tükenmiş değil. Aşağıda, GOAL piyasada hâlâ bulunan en iyi yedi orta saha oyuncusunu sıralıyor...

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    7Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi, Dünya Kupası başlamadan önce Lille formasıyla sergilediği performanslarla zaten büyük ilgi çekmişti. Ancak 18 yaşındaki oyuncunun, turnuvanın açılış maçında Brezilya karşısında Fas formasıyla gösterdiği şaşırtıcı derecede soğukkanlı performansı, dünyanın dört bir yanındaki tüm futbolseverlerin dikkatini çekmesine neden oldu.

    Topu iyi oynayan ve top kazanma yeteneği yüksek bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyan Manchester United, hemen Bouaddi ile anılmaya başladı; ancak Avrupa’daki diğer tüm büyük takımlar da aynı şekilde ilgilendi. Ederson’u kadrosuna kattıktan sonra Kırmızı Şeytanlar’ın Faslı oyuncu için gerçekten büyük bir meblağ harcamaya istekli olup olmayacağı merak konusu olsa da, Bouaddi’nin neslinin en yetenekli oyuncularından biri olduğu yadsınamaz.

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    6Sander Berge (Fulham)

    Beklenmedik ve düşük maliyetli bir seçenek. Uzun yıllar boyunca Sander Berge’nin İngiltere’nin seçkin kulüplerinden birine transfer olacağı tahmin ediliyordu; ancak Sheffield United’da adını duyurduktan sonra Burnley’de bir yıl geçiren ve 2024’te Fulham’a katılan Norveçli oyuncu için bu transfer hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmedi.

    Ancak Berge, Dünya Kupası'nda bir kez daha kalitesini sergiliyor ve giderek çaresiz hale gelen United'ın orta saha sorunlarını çözmek için 28 yaşındaki oyuncuya yönelebileceği yönünde spekülasyonları alevlendiriyor - ki bu hiç de fena bir fikir değil. Berge, şüphesiz United'a mevcut kadrosundan farklı bir şey sunacaktır - hem de makul bir ücret karşılığında.


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    5Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

    Son birkaç haftadır Felix Nmecha’nın adı sıkça gündeme geliyor ve bunun nedenini anlamak hiç de zor değil. Eski Manchester City altyapısı ürünü olan oyuncu, son birkaç sezondur Borussia Dortmund’da düzenli olarak forma giyiyor ve Almanya milli takımının ilk on birinde kendine yer edindi.

    Fiziksel olarak güçlü, teknik açıdan yetenekli bir oyuncu ve 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin en iyi oyuncularından biriydi – gerçi bu pek bir şey ifade etmiyor. Nitekim Nmecha, Almanya'nın Paraguay'a karşı aldığı şaşırtıcı 32 turu yenilgisinde berbat bir performans sergilemişti; bu nedenle, uygun maliyetli bir seçenek olarak değerlendirilebilse de, 25 yaşındaki oyuncunun gerçek kalitesi konusunda haklı şüpheler var.

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  • Tchouameni(C)Getty Images

    4Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    Her açıdan bakıldığında, Aurelien Tchouameni, United’ın bir numaralı transfer hedefi – ve birkaç ay öncesine kadar bu Fransız oyuncuyu transfer etmek gerçekten de oldukça “mümkün” görünüyordu. Federico Valverde ile soyunma odasında yaşanan ve çoktan gündeme oturan bir tartışma, Tchouameni’nin Bernabéu’daki dört yıllık serüvenine son vermek istediğine dair haberlerin çıkmasına neden olmuştu; ancak José Mourinho’nun son dönemde göreve gelmesi her şeyi değiştirmiş gibi görünüyor.

    Portekizli teknik adamın 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ve onu gelecek sezon orta sahasının belkemiği olarak gördüğü söyleniyor; bu da United’ın Tchouameni’yi kadrosuna katma umutlarının artık en iyi ihtimalle çok zayıf olduğu anlamına geliyor.

  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba, Manchester United’ın futbol direktörü Jason Wilcox’un açıkça Premier Lig’in en iyi orta saha oyuncularından biri olabileceğine inandığı bir isim. Kırmızı Şeytanlar, geçen yaz Kamerunlu milli oyuncuyu kadrolarına katmak için büyük çaba sarf etmiş, ancak Brighton’ın 100 milyon sterlinlik fiyat talebini karşılamayı reddetmişti.

    İşin ilginç yanı, Baleba'nın 2025-26 sezonunda pek de etkileyici bir performans sergilememesine rağmen, Seagulls'un değer biçimini düşürmeyi reddettiği bildiriliyor. Dolayısıyla, dinamik 22 yaşındaki oyuncunun United'ın orta sahasına büyük katkı sağlayacağına şüphe yok, ancak henüz kendini kanıtlaması gereken bir oyuncu için bu kadar fahiş bir bedel ödemenin hiçbir şekilde haklı gösterilmesi mümkün değil.

  • Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott, Bournemouth’un Premier Lig’i altıncı sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasında kilit rol oynayan ve istikrarlı bir şekilde gelişme gösteren bir orta saha oyuncusudur. Bazı yorumcular, bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna seçilememesinin şanssızlık olduğunu öne sürerken, Andoni Iraola’nın Vitality Stadyumu’ndan Anfield’a transfer olmasından bu yana Scott’ın adı sürekli olarak Liverpool ile anılmaktadır. 

    Ancak, geçen sezon derin orta saha pozisyonunda dört gol atıp iki asist yapan 22 yaşındaki oyuncuya Manchester United’ın da büyük ilgi duyduğu söyleniyor. Haberlere göre Bournemouth, Scott’ı satmaya hazır ancak sadece “uygun bir fiyata” – ve söylentilere göre Guernsey doğumlu oyuncu için en az 70 milyon sterlin istiyorlar. Dolayısıyla United’ın vermesi gereken zor bir karar var; zira potansiyeli açık olsa da, oyuncunun gerçekten bu kadar paraya değer olup olmadığı tartışmalı.


  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andrey Santos (Chelsea)

    Hafta sonu, Andrey Santos’un da Manchester United’ın radarında olduğu ortaya çıktı ve kulübün sosyal medya takipçileri arasında bu habere verilen tepkilerin en iyi ihtimalle karışık olduğunu söylemek yanlış olmaz. Brezilyalı oyuncu, 2021 yılında henüz 16 yaşındayken Vasco da Gama'nın A takımına girmesinin ardından Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki yıldızı olarak gösterilmişti; ancak Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosuna bile giremedi. Takımın orta sahadaki bariz dinamizm eksikliği göz önüne alındığında bu durum endişe verici. Ayrıca, 2023'ten beri Chelsea kadrosunda olmasına rağmen, ancak geçen sezon Liam Rosenior yönetiminde ciddi bir süre sahada kalmaya başladığını da unutmamak gerekir. Bu nedenle, United taraftarlarının Santos'un transferi konusunda çok heyecanlanmaları zor görünüyor.

    Ancak, onda kesinlikle iyi bir futbolcu potansiyeli var – eski Blues teknik direktörü Enzo Maresca da 22 yaşındaki oyuncunun derin orta saha rolünde başarılı olabileceğini düşünüyordu – ve Chelsea, Santos’u satmaya oldukça açık olduğu için, o muhtemelen listemizdeki en ulaşılabilir hedef. Sırf bu nedenle bile, önümüzdeki haftalarda Old Trafford’a gelmesi en olası orta saha oyuncusu gibi görünüyor.

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