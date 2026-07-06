Elliot Anderson, Mateus Fernandes ve Sandro Tonali artık gündemden çıktı – peki Manchester United şimdi nereye yönelecek? Transfer döneminin başındaki aksiliklerin ardından Kırmızı Şeytanlar’ın orta saha seçeneklerini sıralıyoruz

Ancak Manchester United taraftarları şu anda ne hissetmeleri gerektiğinden tam olarak emin değiller. Yıllar boyunca kulübün transfer piyasasında milyonları boşa harcadığını gördükleri için ihtiyatlı olmanın önemini kavramış durumdalar; ancak teknik direktör Michael Carrick’in 2026-27 sezonunda dört cephede mücadele edebilecek yeterli kaliteye sahip bir kadroya sahip olmayabileceğinden endişe duymaları da anlaşılabilir bir durum.

Beklenti, sürpriz bir şekilde ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi başaran United'ın yaz transfer döneminde büyük harcamalar yapacağı yönündeydi. Ancak şu anda United henüz tek bir transferi bile tamamlayamadı; Ederson'un Atalanta'dan 35 milyon sterlin karşılığında transferi, oyuncunun Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında forma giymesi nedeniyle henüz sonuçlandırılmadı. Bu transferin sadece bir formalite olduğu düşünülse de, United taraftarları, Elliot Anderson’ın Manchester City’ye, Fernandes ve Tonali’nin de Tottenham’a transfer olduğunu gördükleri için anlaşılır bir şekilde endişelenmeye başladı.

Peki, United şimdi ne yapacak? Orta saha oyuncularının çılgın paralar karşılığında transfer ediliyor olması, mevcut ortamda kaliteli bir top kazanma uzmanı veya oyun kurucu bulmanın ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Manuel Ugarte'nin Dünya Kupası'nda geçirdiği ciddi sakatlık ise Carrick'in takviye ihtiyacını daha da acil hale getirdi. Ancak United'ın tüm seçenekleri tükenmiş değil. Aşağıda, GOAL piyasada hâlâ bulunan en iyi yedi orta saha oyuncusunu sıralıyor...