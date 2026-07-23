Elliot Anderson, Manchester City’ye 116 milyon sterlinlik transferini tamamladıktan sonra Manchester United’a bir gönderme yaptı

Anderson'ın transferi, bir süreliğine İngiliz bir oyuncuyu içeren en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti; ancak birkaç gün içinde Morgan Rogers'ın Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterlin karşılığında gerçekleşen transferi bu rekoru kırdı. Dikkat çeken bir nokta ise, Anderson'ı kadrosuna katmak için yarışan tek Manchester kulübünün City olmadığıydı – United de bu orta saha oyuncusunu takip ediyordu ancak daha sonra bu yarıştan çekilerek rakiplerinin transferi tamamlamasının önünü açtı. Anderson, Forest'ta geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından Etihad'a geliyor; geçen sezon Premier Lig'de neredeyse hiç maç kaçırmadı ve Three Lions'ın üçüncü olduğu Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımında forma giydi.

Şu anda Kuzey Amerika’daki milli takım görevlerinin ardından üç haftalık bir mola veren Anderson, şimdiden 2026-27 sezonunun fikstürünü gözden geçiriyor ve 13 Eylül’de oynanacak sezonun ilk Manchester derbisini, sabırsızlıkla katılmayı beklediği bir maç olarak öne çıkarıyor.







