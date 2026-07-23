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Elliot Anderson, Manchester City’ye 116 milyon sterlinlik transferini tamamladıktan sonra Manchester United’a bir gönderme yaptı
Büyük paranın söz konusu olduğu bir hamle
Anderson'ın transferi, bir süreliğine İngiliz bir oyuncuyu içeren en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti; ancak birkaç gün içinde Morgan Rogers'ın Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterlin karşılığında gerçekleşen transferi bu rekoru kırdı. Dikkat çeken bir nokta ise, Anderson'ı kadrosuna katmak için yarışan tek Manchester kulübünün City olmadığıydı – United de bu orta saha oyuncusunu takip ediyordu ancak daha sonra bu yarıştan çekilerek rakiplerinin transferi tamamlamasının önünü açtı. Anderson, Forest'ta geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından Etihad'a geliyor; geçen sezon Premier Lig'de neredeyse hiç maç kaçırmadı ve Three Lions'ın üçüncü olduğu Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımında forma giydi.
Şu anda Kuzey Amerika’daki milli takım görevlerinin ardından üç haftalık bir mola veren Anderson, şimdiden 2026-27 sezonunun fikstürünü gözden geçiriyor ve 13 Eylül’de oynanacak sezonun ilk Manchester derbisini, sabırsızlıkla katılmayı beklediği bir maç olarak öne çıkarıyor.
Anderson, City'nin şehri domine ettiğini iddia ediyor
Yeni kulübünün kurum içi medyasına konuşan Anderson, bu rekabeti ele alırken sözünü sakınmadı. “Bu, dünyanın en büyük derbilerinden biri ve Manchester’ı tanıdığım sürece City, Manchester’ın kralları olmuştur,” diyen Anderson, böyle bir etkinliğin başından itibaren parçası olma fikrinden büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi.
Etihad’a gelmesine neden olan şey konusunda da aynı derecede açık sözlüydü. “Onlar kazanan bir takım, pes etmiyorlar ve ben de tam da böyle bir takımın parçası olmak istiyorum,” diye açıkladı Anderson.
Orta saha oyuncusu, City’ye katılma nedenlerini açıkladı
Bu transfer, 2024 yılında 35 milyon sterlin karşılığında Forest’a katılan eski Newcastle yıldızı için önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Anderson, Manchester’ın mavi tarafına geçme kararını daha ayrıntılı olarak açıklarken, kulübün son on yılda elde ettiği eşi benzeri görülmemiş başarıya dikkat çekti.
Yüksek transfer bedeli ve İngiltere Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giyen bir oyuncu olarak yükselen statüsüne rağmen, Anderson hâlâ gelişme aşamasında olduğuna inanıyor. “Her şey oldukça hızlı gelişti, ancak bu noktaya gelebileceğime her zaman inandım ve tam da olmak istediğim yer burası. Artık buradayım, çabalamaya devam edeceğim ve bu kulübü daha ileriye taşımaya çalışacağım,” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Enzo Maresca yönetimindeki yaşam
Anderson, 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve Enzo Maresca’nın ilk önemli transferi oldu. İtalyan teknik direktör, bu yazın başlarında Pep Guardiola’nın yerine geçti ve Anderson, onun taktiksel rehberliği altında çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyor. Anderson, “Son birkaç yıldır onun takımlarını izledim ve Chelsea’den birkaç oyuncuyla konuştum; hepsi de onu çok takdir ediyor,” dedi.
Anderson’ın oyun stili, Nottingham Forest’ta geçirdiği son sezondaki etkileyici istatistiklerle de destekleniyor. Anderson, geçen sezon Premier Lig’de en fazla top dokunuşu (3.300), en fazla kazanılan ikili mücadele (297) ve en fazla top kazanma (306) kategorilerinde lider oldu. Etihad sahasına ne katmayı umduğu sorulduğunda, hareketli oyun profilinden emin olduğunu gösterdi. “Bence her şeyden biraz katıyorum. Kalite, fiziksel güç ve enerji katacağım,” diye konuştu.
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