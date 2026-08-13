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Elliot Anderson Man City GFXGetty Images
Donny Afroni

Çeviri:

Elliot Anderson, Manchester City transferini tamamlamak için Manchester United'ın tatil dönemindeki transfer çağrısını neden geri çevirdiğini açıkladı

E. Anderson
M.City
M. United
Premier Lig

Manchester City'nin rekor kıran yeni transferi Elliot Anderson, Manchester United'a gitme fırsatını reddedip Etihad Stadyumu'nu tercih etmesinin arkasındaki detayları açıkladı. Sezon sonrası tatilinde Manchester United oyuncularının doğrudan ikna çabalarıyla karşılaşmasına rağmen, İngiltere milli oyuncusu Manchester City'ye katılma isteğinde kararlı kaldı.

  • Anderson, tatilde yapılan transfer ayartma girişimlerini açıkladı

    Anderson, tatildeyken Old Trafford'ın bazı yıldızlarının kendisini şehrin kırmızı tarafına gitmeye ikna etmeye çalışmasına rağmen United'a katılmaya hiçbir zaman yaklaşmadığında ısrar etti. Anderson, çarşamba günü City kulüp mağazasında düzenlenen bir taraftar etkinliğinde konuşurken, City yarışı kazanmadan önce United'ın onu bir numaralı transfer hedefi yaptığına dair uzun süredir devam eden söylentilere değindi.

    Sezon arasındayken United oyuncularının kendisini ikna etmeye çalıştığı yönündeki haberler sorulduğunda Anderson bu karşılaşmaları doğruladı, ancak kararında kararlı kaldı. İngiltere milli oyuncusu, "Portekiz'de sadece golf oynuyordum, birkaç kişiyle karşılaşıp güzel bir sohbet ettim ve buna benzer şeyler oldu ama vermem gereken bir karar vardı ve ben City'yi seçtim" diye konuştu.

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    Manchester City'ye adanmış on yıl

    Anderson, Etihad Stadyumu'na yaptığı sansasyonel transferin ardından bağlılığını net biçimde ortaya koydu. United ile adı anılsa da Anderson'ın kişisel geçmişi, eski kulübünden ayrılmaya karar verdiğinde tek bir adresin söz konusu olacağı anlamına geliyordu. İngiltere milli takım oyuncusu, şehrin kırmızı tarafına olası bir transferle ilgili konuşulanlara değindi ve çocukluğundan beri benimsediği duruşu netleştirdi.

    "Birkaç şey gördüm. Konu abartıldı," dedi Anderson. "Muhtemelen [Sergio] Aguero o golü attığında sekiz ya da dokuz yaşındaydım. Son 10 yıldır City'yi izliyorum. Vermeniz gereken büyük bir karar var ve doğru kararı verdiğimden eminim."

  • İdollerinin izinden giderek

    Anderson için City'ye transfer olmak sadece kariyerinde bir adım anlamına gelmiyor; aynı zamanda bir dönem futbol kahramanına ev sahipliği yapan kulüpte oynama fırsatı sunuyor. Kevin De Bruyne'ün modern oyun üzerindeki etkisi, Belçikalının hareketliliğini ve pas yelpazesini gelişim yıllarında inceleyen genç İngiliz üzerinde açıkça iz bıraktı.

    "De Bruyne, son 10 yılda her zaman örnek aldığım oyuncuydu," diye açıkladı Anderson. "Onu izlemeyi çok seviyordum. Aynı kulüpte olmak ve onun oynadığı yerde oynamak özel," dedi.

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  • elliot anderson(C)Getty Images

    John Stones'tan beş numarayı devralmak

    Bu pazar Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Arsenal'a karşı oynanacak Community Shield maçında resmi ilk maçına çıkmaya hazırlanan orta saha oyuncusu, 5 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Bu forma daha önce kulüp efsanesi John Stones tarafından giyiliyordu ve Anderson, milli takımdan takım arkadaşının Manchester'daki yaşama sorunsuz geçişinde önemli bir rol oynadığını kabul etti.

    "Seçebileceğim birkaç numara vardı ve tabii ki son 5 numara Stonesy'ydi. Yaz boyunca benimle gerçekten çok iyi ilgilendi, ben de onu almanın çok hoş bir dokunuş olacağını düşündüm" dedi Anderson.

Club Friendlies
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M. United
MUN
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AC Milan
MIL
Community Shield
Arsenal crest
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ARS
M.City crest
M.City
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