Elliot Anderson, Manchester City transferini tamamlamak için Manchester United'ın tatil dönemindeki transfer çağrısını neden geri çevirdiğini açıkladı

Anderson, tatildeyken Old Trafford'ın bazı yıldızlarının kendisini şehrin kırmızı tarafına gitmeye ikna etmeye çalışmasına rağmen United'a katılmaya hiçbir zaman yaklaşmadığında ısrar etti. Anderson, çarşamba günü City kulüp mağazasında düzenlenen bir taraftar etkinliğinde konuşurken, City yarışı kazanmadan önce United'ın onu bir numaralı transfer hedefi yaptığına dair uzun süredir devam eden söylentilere değindi.

Sezon arasındayken United oyuncularının kendisini ikna etmeye çalıştığı yönündeki haberler sorulduğunda Anderson bu karşılaşmaları doğruladı, ancak kararında kararlı kaldı. İngiltere milli oyuncusu, "Portekiz'de sadece golf oynuyordum, birkaç kişiyle karşılaşıp güzel bir sohbet ettim ve buna benzer şeyler oldu ama vermem gereken bir karar vardı ve ben City'yi seçtim" diye konuştu.