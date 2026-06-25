Elliot Anderson, Kırmızı Şeytanlar efsanesi tarafından “daha çok Manchester United tarzı” bir oyuncu olarak nitelendiriliyor; ancak kendini Premier Lig’de kanıtlamış bu oyuncunun transfer bedeli 100 milyon sterlin civarında olabilir

Deneyimli Brezilyalı Casemiro, sözleşmesinin sona ermesi ve serbest oyuncu statüsüne geçmesi üzerine Old Trafford’a veda etti. Birçok kişi, 34 yaşında yeniden en iyi formuna kavuşan eski Real Madrid yıldızının, en azından 12 ay daha kulüpte kalması için bir anlaşma imzalamasını umuyordu.

Ancak Casemiro, Michael Carrick’in orta sahasında doldurulması gereken büyük bir boşluk bıraktı. Bu motorun çalışmaya devam etmesine yardımcı olabilecek çeşitli isimlerin belirlendiği söyleniyor. İngiltere milli takım oyuncusu Anderson, Forest’ta yıldızı bir anda parladıktan sonra bir süredir Kırmızı Şeytanlar’ın transfer radarında yer alıyordu.

Ancak 23 yaşındaki oyuncunun transfer bedeli, İngiliz rekoru niteliğinde; zira City Ground’daki yetkililer herhangi bir anlaşma için 130 milyon sterlin (171 milyon dolar) talep ediyor ve bu durum, ilginin başka yönlere kaymasına neden oldu. Eski United savunma oyuncusu Pallister’a göre, bu hiç de kötü bir şey değil.