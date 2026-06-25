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Elliot Anderson, Kırmızı Şeytanlar efsanesi tarafından “daha çok Manchester United tarzı” bir oyuncu olarak nitelendiriliyor; ancak kendini Premier Lig’de kanıtlamış bu oyuncunun transfer bedeli 100 milyon sterlin civarında olabilir
Forest, Anderson için İngiliz rekoru niteliğinde bir transfer ücreti talep ediyor
Deneyimli Brezilyalı Casemiro, sözleşmesinin sona ermesi ve serbest oyuncu statüsüne geçmesi üzerine Old Trafford’a veda etti. Birçok kişi, 34 yaşında yeniden en iyi formuna kavuşan eski Real Madrid yıldızının, en azından 12 ay daha kulüpte kalması için bir anlaşma imzalamasını umuyordu.
Ancak Casemiro, Michael Carrick’in orta sahasında doldurulması gereken büyük bir boşluk bıraktı. Bu motorun çalışmaya devam etmesine yardımcı olabilecek çeşitli isimlerin belirlendiği söyleniyor. İngiltere milli takım oyuncusu Anderson, Forest’ta yıldızı bir anda parladıktan sonra bir süredir Kırmızı Şeytanlar’ın transfer radarında yer alıyordu.
Ancak 23 yaşındaki oyuncunun transfer bedeli, İngiliz rekoru niteliğinde; zira City Ground’daki yetkililer herhangi bir anlaşma için 130 milyon sterlin (171 milyon dolar) talep ediyor ve bu durum, ilginin başka yönlere kaymasına neden oldu. Eski United savunma oyuncusu Pallister’a göre, bu hiç de kötü bir şey değil.
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Transfer hedefleri: Manchester United’ın Newcastle’ın yıldızı Tonali’yi kadrosuna katması için çağrı yapıldı
Değerinin dokuz haneli rakamlara tırmanmasının ardından Manchester City ile adı anılan Anderson konusunda doğru bir tutum sergilenip sergilenmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Pallister, Spreadex Sports ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Tonali’nin hayranıyım. Bence o daha çok Manchester United’a uygun bir oyuncu. Topa sahip olduğunda, Elliot Anderson’dan belki biraz daha fazlasını ortaya koyduğunu düşünüyorum.
“Elliot Anderson’ın her an aktif olduğu performansı da getirdiği enerji nedeniyle bir bakıma Manchester United’a uygun olurdu. Ancak yıllar boyunca birlikte oynadığım ya da izlediğim Manchester United oyuncularını göz önünde bulundurursak, bence Tonali daha uygun bir seçim.
“Eğer Elliot Anderson için ne kadar olursa olsun para ödemeye hazır değillerse, Tonali’nin fiyatı ne olur bilmiyorum ama onun için de 100 milyon sterlin isteyeceklerinden eminim. Bu, Elliot Anderson’a saygısızlık değil çünkü bence o, İngiltere milli takımında kanıtladığı gibi müthiş bir oyuncu. Ama bana göre, Manchester United için Tonali biraz daha avantajlı olur.”
Anderson ve Tonali, 2026'da büyük hamlelere hazır görünüyor
Manchester’ın bir kesiminde Anderson’ın transfer bedeli konusunda şüpheler dile getirilmiş olsa da, eski Forest forveti Marlon Harewood geçtiğimiz günlerde GOAL’a verdiği demeçte, Newcastle altyapısından yetişen bu oyuncunun her kuruşuna değebileceğini söyledi.
Harewood şöyle konuştu: “Anderson kesinlikle o tür oyunculardan biri. Biri böyle bir şey söylese ve o fiyat etiketini koysa, son birkaç yıldır futbol dünyasında dönen parayı göz önüne alırsak, o kesinlikle bu bedeli hak ediyor ve bence hangi kulüpte olursa olsun çok başarılı olacak.”
Görünüşe göre United ikna olmuş değil ve gözlerini hâlâ St James’ Park’ta bulunan bir oyuncuya çevirmiş olabilir. Tonali, 2023’te AC Milan’dan Tyneside’a transfer olmasının ardından artık kendini Premier Lig’de kanıtlamış bir oyuncu ve Red Devils’ın karizmatik kaptanı Bruno Fernandes’in yanında daha fazla enerji ve gol tehdidi sunabilir.
Oyunculuk günlerinde hem Manchester United hem de Newcastle United’da forma giymiş eski İtalya milli futbolcu Giuseppe Rossi, daha önce GOAL’a, bir başka Azzurri yıldızının neden futbol kariyerinde bir üst basamağa çıkması gerektiğini şöyle açıklamıştı: “Bunu hak ediyor. Newcastle için harika bir oyuncu oldu. Milan’da harikaydı, Newcastle’da da harikaydı.
“O sahada bir lider. Hem kalite hem de verimlilik katıyor. Günümüz futbolunda bu tür oyuncular nadirdir. Bu yüzden kesinlikle büyük bir takımda oynamayı hak ediyor. Günümüzde futboldaki transfer bedelleri çılgın boyutlarda. Dolayısıyla onun gibi bir oyuncu için kesinlikle çok yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız.”
- Getty/GOAL
Transfer döneminin son günü: Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Manchester United’ın radarında başka çeşitli isimlerin de olduğu söyleniyor – Atalanta’nın orta saha oyuncusu Ederson için 35 milyon sterlinlik (46 milyon dolarlık) bir anlaşma imzalanmış durumda – ve Carrick’in Premier Lig tecrübesi olan oyuncuları kadroya katmak istediği anlaşılıyor.
Yaz transfer dönemi 1 Eylül'e kadar açık kalacak; bu da, 2026-27 sezonunun açılış maçında yeni yükselen Hull City ile karşılaşacak olan Kırmızı Şeytanlar'ın, daha yüksek bedelli transferler belirleyip kadroya katmak için bolca zamana sahip olduğu anlamına geliyor.