City, Enzo Maresca yönetimindeki döneme hazırlanırken Tonali’yi kadrosuna katmayı ciddi olarak değerlendiriyor. The Athletic’in haberine göre, Tottenham bu İtalyan oyuncunun menajerleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirmiş ve onu yaz transfer döneminin en önemli transferi yapmak istiyor olsa da, artık Etihad’dan gelen ciddi bir rekabetle karşı karşıya. City, 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etmeye devam ediyor ve onu St James' Park’tan koparmak için gereken önemli mali paketten çekinmiyor.

Manchester'ın mavi tarafındaki bu ilgi, büyük bir kadro revizyonunun yaklaştığını gösteriyor. Spurs'un teknik direktörü Roberto De Zerbi, Tonali'nin hayranı olduğu biliniyor ve kuzey Londra kulübü bu yaz şu ana kadar en güçlü hamleyi yaptı. Ancak, Şubat ayında Arsenal ile de görüşmeler yapan bu oyuncu için City, hâlâ ciddi bir aday olarak gündemde. 80 milyon sterlinin üzerinde bir transfer bedeli beklenen Tonali, Premier Lig transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.



