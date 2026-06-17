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Elliot Anderson’ın transferi için yapılan çabalara rağmen, Manchester City, Sandro Tonali’nin transferi için Tottenham ile rekabet edecek
City, Tonali için yarışa katıldı
City, Enzo Maresca yönetimindeki döneme hazırlanırken Tonali’yi kadrosuna katmayı ciddi olarak değerlendiriyor. The Athletic’in haberine göre, Tottenham bu İtalyan oyuncunun menajerleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirmiş ve onu yaz transfer döneminin en önemli transferi yapmak istiyor olsa da, artık Etihad’dan gelen ciddi bir rekabetle karşı karşıya. City, 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etmeye devam ediyor ve onu St James' Park’tan koparmak için gereken önemli mali paketten çekinmiyor.
Manchester'ın mavi tarafındaki bu ilgi, büyük bir kadro revizyonunun yaklaştığını gösteriyor. Spurs'un teknik direktörü Roberto De Zerbi, Tonali'nin hayranı olduğu biliniyor ve kuzey Londra kulübü bu yaz şu ana kadar en güçlü hamleyi yaptı. Ancak, Şubat ayında Arsenal ile de görüşmeler yapan bu oyuncu için City, hâlâ ciddi bir aday olarak gündemde. 80 milyon sterlinin üzerinde bir transfer bedeli beklenen Tonali, Premier Lig transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.
- Getty Images Sport
Orta sahada iki transfer hamlesi planlanıyor
City’nin Tonali’yi takip etmesi, Nottingham Forest’tan Elliot Anderson’a olan ilgisinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Kulüp, 23 yaşındaki oyuncu için Forest ile aktif görüşmelerini sürdürüyor; bu transfer, İngiltere rekoru kıran bir transfer ücreti içerebilir. Hedef, Guardiola’nın ayrılmasının hemen ardından takımın Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edebilme kapasitesini korumak amacıyla her iki oyuncuyu da kadroya katmak. Bu çifte transfer hamlesi, City’nin sadece orta saha takviyeleri için toplamda 200 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yapmasına neden olabilir.
Bu agresif transfer hamlesi, mevcut kadroda belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Bernardo Silva’nın Real Madrid’e bedelsiz transfer olmasıyla birlikte, orta sahaya taze kan katılması bir öncelik haline geldi. Kulüp ayrıca Nico Gonzalez ve Tijjani Reijnders’in geleceğiyle ilgili sorulara da maruz kalıyor; bu da hem Tonali hem de Anderson’ı kadroya katmayı bir lüks olmaktan çok stratejik bir zorunluluk haline getiriyor.
Rodri’nin belirsizliği
Manchester City yönetimi için en acil konu, Rodri’nin geleceği ile ilgili. Eski Ballon d’Or kazananı, şu anda sözleşmesinin son yılında bulunuyor ve Dünya Kupası’nda İspanya milli takımında forma giyiyor. Rodri, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara değinerek, "Kararımı açıklamadan önce turnuvanın bitmesini bekleyeceğim" dedi. City, 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir sözleşme teklif etti ve onu takımda tutmak için her şeyi yapmaya hazır olsa da, Rodri'nin uzun vadede kulübe bağlı kalmayacağına dair endişeler giderek artıyor.
Rodri sözleşmesini yenilememe kararı alırsa, bu yaz bir transfer finansal açıdan en uygun seçenek haline gelebilir. Real Madrid, İspanyol oyuncunun muhtemel yeni takımı olarak gösteriliyor, ancak kulüp bu transfer döneminde henüz somut bir ilgi göstermedi.
- AFP
Etihad’da dönüşümle dolu bir yaz
Tonali ve Anderson’ın olası transferleri, bu yazın City için kesin bir değişim dönemi olacağını ortaya koyuyor. FA Kupası ve Carabao Kupası’nı kazanarak yurt içi kupa dublesini gerçekleştirdikleri bir sezonun ardından kulüp, agresif bir yeniden yapılanma sürecine girmeye kararlı.
City, 2024-25 sezonunda Liverpool’a karşı şampiyonluğu kaçırmasının ardından 2025-26 sezonunda da Premier Lig şampiyonluğunu Arsenal’e kaptırmış olması nedeniyle, ulusal sahadaki hakimiyetini geri kazanmaya can atıyor. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e yenilerek hayal kırıklığı yaratan bir şekilde son 16 turunda elenmesinin ardından, Avrupa’nın güçlü takımlarından biri olarak yeniden yerini sağlamlaştırmak istiyor.