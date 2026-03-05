Getty Images Sport
Elliot Anderson'ın Man City'ye transferi artık 'kesinleşmiş' olarak görülüyor, Nottingham Forest ise İngiltere'nin yıldız oyuncusu için 90 milyon sterlin talep etmeye hazırlanıyor
Manchester United için büyük transfer darbesi
Bu transfer, Casemiro gibi yaşlanan yıldızların yerini alacak öncelikli hedef olarak İngiltere milli takım oyuncusunu belirlemiş olan Manchester United için önemli bir darbe anlamına geliyor. Ancak, yeni spor direktörü Hugo Viana'nın etkisi, dengeleri City'nin lehine belirgin bir şekilde değiştirmiş görünüyor. Portekizli yönetici, Anderson'ı geçen yazın başlarında birincil hedef olarak belirlemiş ve kulüp, bu sezon birinci ligi aydınlatan çok yönlü orta saha oyuncusunu ısrarla takip etmeye devam etmişti.
Viana, Forest yıldızının hücumunu yönetiyor
TEAMtalk'un haberine göre, bu büyük transferin temelleri bir süredir atılmış durumda. Muhabir Graeme Bailey, "Dürüst olmak gerekirse, birkaç haftadır birçok kaynaktan Anderson'ın City'ye transferinin kesinleştiği söyleniyor. City, geçen yıldan beri aylardır Anderson'ın peşindeydi. Hugo Viana'nın geçen yaz onu istediği oyuncu olarak seçtiği söylendi." Bu proaktif yaklaşım, City'nin sıranın başına geçmesini sağlarken, Old Trafford'daki komşularını geride bıraktı.
Anlaşmanın yaz transfer döneminin en pahalı transferlerinden biri olması bekleniyor. Nottingham Forest'ın 90 milyon sterlin (120 milyon dolar) civarında bir ücret talep ettiği bildiriliyor. Her iki tarafın da resmi bir onay vermemesine rağmen, transferin formalite olduğu konusunda fikir birliği olduğu bildiriliyor. Bailey şunları ekledi: "Futbol çevrelerinde, Anderson'ın tek bir yere gideceği ve o yerin de City olduğu düşünülüyor. City ve Forest hiçbir şeyi onaylamasa da, henüz hiçbir şey imzalanmamış olsa da, Anderson'ın gelecek sezon nerede oynayacağını bildiğini ve bunun Etihad olacağını düşünüyorum."
Etihad'da çarpıcı golün ardından sessizlik hakim
Saha içinde Anderson, gelecekteki işverenine karşı Forest'ın dirençli performansını liderlik ederek değerini kanıtladı. Guardiola, takımının Morgan Gibbs-White ve Anderson'ın muhteşem golleriyle geriye düşmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Anderson'ın 76. dakikadaki golü özellikle etkileyiciydi ve onu bugün ligin en çok aranan genç İngiliz yeteneklerinden biri yapan teknik kalitesini ve soğukkanlılığını sergiledi.
Bu sonuç, City'nin Premier League tablosunun zirvesinde yer alan Arsenal'i yakalamak için zorlu bir mücadeleye girmesine neden oldu. Takımının galibiyeti garantilemek için neleri iyileştirebileceği sorulduğunda, Guardiola açık sözlü bir şekilde "Gol atmak" yanıtını verdi. Katalan teknik adam şöyle devam etti: "Genel olarak birçok iyi şey vardı. Daha az gol yemek isterdim, ama bu tek bir eylemi analiz etmekle ilgili değil. Oyuncularımı asla suçlamam. Her şeyi yaptık, maçın sonunda ve ilk yarıda fırsatlar yakaladık. Momentum vardı. Ama her zaman bir şeyler olur ve kazanamadık."
Önümüzdeki sezonun belirleyici zorlukları
City, Forest ile berabere kaldığı maçın hayal kırıklığını çabucak unutup, iki cephede de kupa hedeflerini belirleyecek bir haftaya giriyor. Öncelikli odak noktası FA Cup'a kayıyor. Guardiola, bu Cumartesi St. James' Park'ta Newcastle United ile yüksek riskli bir karşılaşmaya çıkacak. Ancak, ulusal kupada başarıya ulaşmak sadece ilk engel. City kadrosu daha sonra hafta ortasında Real Madrid'i ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde devlerin karşılaşmasında büyük bir Avrupa mücadelesine hazırlanıyor. Arsenal'in Premier League şampiyonluk yarışında açık ara öne geçmesiyle, bu arka arkaya oynanacak maçlar, hem ülkesinde hem de kıtada hakimiyetini sürdürmek isteyen takım için kritik bir dönüm noktası olacak.
