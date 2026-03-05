Elliot Anderson'ın Man City'ye transferi artık 'kesinleşmiş' olarak görülüyor, Nottingham Forest ise İngiltere'nin yıldız oyuncusu için 90 milyon sterlin talep etmeye hazırlanıyor

TEAMtalk'un haberine göre, bu büyük transferin temelleri bir süredir atılmış durumda. Muhabir Graeme Bailey, "Dürüst olmak gerekirse, birkaç haftadır birçok kaynaktan Anderson'ın City'ye transferinin kesinleştiği söyleniyor. City, geçen yıldan beri aylardır Anderson'ın peşindeydi. Hugo Viana'nın geçen yaz onu istediği oyuncu olarak seçtiği söylendi." Bu proaktif yaklaşım, City'nin sıranın başına geçmesini sağlarken, Old Trafford'daki komşularını geride bıraktı.

Anlaşmanın yaz transfer döneminin en pahalı transferlerinden biri olması bekleniyor. Nottingham Forest'ın 90 milyon sterlin (120 milyon dolar) civarında bir ücret talep ettiği bildiriliyor. Her iki tarafın da resmi bir onay vermemesine rağmen, transferin formalite olduğu konusunda fikir birliği olduğu bildiriliyor. Bailey şunları ekledi: "Futbol çevrelerinde, Anderson'ın tek bir yere gideceği ve o yerin de City olduğu düşünülüyor. City ve Forest hiçbir şeyi onaylamasa da, henüz hiçbir şey imzalanmamış olsa da, Anderson'ın gelecek sezon nerede oynayacağını bildiğini ve bunun Etihad olacağını düşünüyorum."