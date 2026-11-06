Anderson'ın Newcastle'ın altyapısından başlayan, Nottingham Forest'ta inişli çıkışlı bir dönemden geçen ve İngiltere orta sahasının merkezine uzanan baş döndürücü yükselişine tanık olan hiç kimse yeteneğini sorgulamıyordu. Ancak rekor kıran bonservis bedeli soru işaretleri yaratmıştı.

Tyneside doğumlu oyuncu, Manchester'a transfer olduğunda kısa bir süreliğine tüm zamanların en pahalı Britanyalı futbolcusu olmuştu. Ancak Chelsea'ye transfer olan tanıdık isim Morgan Rogers'ın bu rekoru kırmasıyla rekorlar kitabındaki kaydı silindi.

Dokuz haneli bonservis bedelinin getirdiği yüksek beklentiler nedeniyle Anderson'ın yoğun ilgi odağı olacağı belliydi. 2026 Dünya Kupası'ndaki performansları büyük umut vermişti ancak Premier League şampiyonu Arsenal'e karşı Cardiff'teki Principality Stadium'da yeni takımının formasıyla çıktığı maç, rahatsız edici soru işaretleri doğurdu.

Gösterişten uzak 24 yaşındaki oyuncu, Erling Haaland ve takım arkadaşlarıyla birlikte işini sessizce yaparken artık pek fazla soru işareti kalmadı. Onun takım için taşıdığı değer artık herkesin görebileceği kadar açık.