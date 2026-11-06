Elliot Anderson için harcanan 116 milyon sterline değdi! Micah Richards, İngiltere millî takımının orta saha oyuncusunun Manchester City'de Rodri'nin boşluğunu doldurmaya nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor
Anderson kısa süreliğine en pahalı Britanyalı futbolcu oldu
Anderson'ın Newcastle'ın altyapısından başlayan, Nottingham Forest'ta inişli çıkışlı bir dönemden geçen ve İngiltere orta sahasının merkezine uzanan baş döndürücü yükselişine tanık olan hiç kimse yeteneğini sorgulamıyordu. Ancak rekor kıran bonservis bedeli soru işaretleri yaratmıştı.
Tyneside doğumlu oyuncu, Manchester'a transfer olduğunda kısa bir süreliğine tüm zamanların en pahalı Britanyalı futbolcusu olmuştu. Ancak Chelsea'ye transfer olan tanıdık isim Morgan Rogers'ın bu rekoru kırmasıyla rekorlar kitabındaki kaydı silindi.
Dokuz haneli bonservis bedelinin getirdiği yüksek beklentiler nedeniyle Anderson'ın yoğun ilgi odağı olacağı belliydi. 2026 Dünya Kupası'ndaki performansları büyük umut vermişti ancak Premier League şampiyonu Arsenal'e karşı Cardiff'teki Principality Stadium'da yeni takımının formasıyla çıktığı maç, rahatsız edici soru işaretleri doğurdu.
Gösterişten uzak 24 yaşındaki oyuncu, Erling Haaland ve takım arkadaşlarıyla birlikte işini sessizce yaparken artık pek fazla soru işareti kalmadı. Onun takım için taşıdığı değer artık herkesin görebileceği kadar açık.
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Richards'ın City'deki Anderson hakkındaki değerlendirmesi
Anderson'dan ne kadar etkilendiği sorulan eski Manchester City yıldızı Richards, Bollington United ile Specsavers’ın ‘Best Worst Team’ programında ikinci kez bir araya gelip bağlantılarını bir kez daha işe koşarken GOAL'e şunları söyledi: “Community Shield maçına dönersek, o karşılaşmada zorlandığını düşündüm. İçimden ‘Eyvah’ dedim.
“Mesele seviyesi değil. Elbette bu seviyede oynayabilir, İngiltere için oynuyor, üst düzey bir oyuncu. Ama bazen mesele kişiliğe dayanıyor. Çok sayıda güçlü karakterin bulunduğu, şimdiden pek çok şey kazanmış oyuncularla dolu bir takıma uyum sağlayabilir misin? Oraya gitti ve ilk maçtaki o sendelemenin ardından bu sezon Manchester City'nin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum.
“Elbette Haaland birçok gol atıyor; Haaland bildiğimiz Haaland. [Iliman] Ndiaye'nin takıma katıldığından beri iyi iş çıkardığını düşünüyorum. [Jeremy] Doku bazı dönemlerde gerçekten iyi oynadı. [Rayan] Cherki de bazı dönemlerde harikaydı. İstikrara bakarsanız, ister savunmadaki katkısı ister hücumdaki performansı olsun, geçen akşam Leipzig'e karşı Haaland'ın golünde verdiği pas [Anderson'ın] inanılmazdı. Bence harika bir performans sergiledi.”
Orta saha oyuncusu gol sayısını artırabilir
Manchester City ve İngiltere için iyi haber, Anderson'ın hâlâ gelişebilecek olması. Forest formasıyla çıktığı 92 maçta yalnızca altı gol atan Anderson, millî takımda ise henüz golle tanışmadı. Gol katkısı, geliştirmesi gereken alanlardan biri.
Rodri'nin Etihad'daki döneminde bazı kritik goller attığı da göz önüne alındığında, hücumun son üçte birlik bölümünde daha fazla katkı verme konusunda Anderson'a ilişkin görüşü sorulan Richards şunları söyledi: “Bence bunu yapacak. Bence mesele sorumluluk üstlenmek.
“Rodri takımdayken farklı bir oyuncuydu. Oyunu daha çok o yönlendiriyor, maçın temposunu kontrol ediyordu. Anderson da bunu yapabilir ama biraz daha dinamik. İleri çıkabilir, topla yaptığı koşularla rakip hatları aşabilir. Rodri ceza sahasının çevresinde bekleyip gol atardı. Anderson ise verkaç yapabilir, pozisyonları tamamlayabilir ve geriden yaptığı koşularla ceza sahasına girebilir. Şutu da çok iyi. Mesele, bunu oyununa eklemesi.
“Bir diğer konu da disiplin. Enzo Fernandez gibi biriyle oynadığınızda, onun en kısa sürede ceza sahasına koşu yapacağını hepimiz biliyoruz. Cherki ile birlikte 10 numara pozisyonunda oynuyorsa topla harika, ama topsuz oyunda sorunları var. Bu yüzden önündeki oyuncuların yapmaları gerekeni yapabileceğini bilip disiplinli davranması ve bazen arkalarında güvence olması gerekiyor.”
- Specsavers
Manchester City, Rodri'nin ayrılığını nasıl telafi etti?
Rodri Barcelona'ya gittiğinde onun yerini bire bir dolduracak tek bir oyuncu bulmak neredeyse imkânsız görünüyordu. City, bunun yerine farklı özellikler sunan ve İspanyol oyun kurucunun karşıladığı ihtiyaçları birlikte karşılayabilecek üç yeni oyuncu transfer etti.
Anderson topu dolaşımda tutarak oyun zekâsını ortaya koyarken, Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli Fernandez ise Chelsea'den 125 milyon sterlin (167 milyon dolar) karşılığında transfer edildi ve orta sahaya sertlik kattı.
Richards, bu transfer süreciyle ilgili şunları söyledi: “Ayyoub Bouaddi'yi de unutmayın. Bence bir şeyler yapmaları gerekiyordu çünkü Rodri'nin yerini gerçekten dolduramazsınız. Ballon d'Or kazanmış, topla son derece rahat oynayan ve maçları kontrol eden bir oyuncudan söz ediyoruz.
“Ama Rodri, zaman zaman Manchester City'nin uygulamak istediği prese ayak uyduramıyordu. Anderson ise büyük bir istekle oynuyor. Koşu gücü de var. Dolayısıyla Rodri'nin yerini tek bir oyuncuyla doldurmak her zaman zor olacaktı.
“Ama Bouaddi'yi kadroya kattığınızda oyuna yön verebilecek bir oyuncunuz oluyor. Henüz çok genç ama biraz daha geriye çekilebiliyor. Anderson ise her ikisini de yapabiliyor. Enzo'dan da geride başlayıp ardından ceza sahasına girmesini istiyorsunuz. Bence Rodri'nin oyununun farklı yönlerini karşılamakta iyi iş çıkardılar. Kimseye saygısızlık etmek istemem ama Rodri gibi bir oyuncunun yerini doldurmak çok zor, çünkü o kadar iyi.”
Antrenör Meeks uzmanlığını iyi değerlendiriyor
Manchester City'nin 2026'da geçirdiği değişimi izleyen Richards, şimdi kendi uzmanlığını profesyonel liglerin dışındaki futbolda kullanıyor. Bu süreçte transfer piyasasında büyük paralar harcanmış, Etihad Stadyumu'ndaki teknik direktörlük koltuğunda Pep Guardiola'nın yerini Enzo Maresca almıştı.
Geçen sezon Warley FC ile çalışan Richards, şimdi Cheshire ekibi Bollington United Sunday Blues ile birlikte. Takım, 2025-26 sezonunda oynadığı bütün maçları kaybetti. Bu kötü sonuçlar arasında 31-1'lik ağır bir yenilgi de var.
Premier League ve FA Cup şampiyonlukları bulunan Richards, Bollington'ın duran toplardan baskı altında soğukkanlı kalmaya kadar uzanan en büyük sorunlarını çözmeye çalışıyor. ‘Koç Meeks’in tam Pep modunda mı olduğu, yoksa daha çok olumlu bir havaya mı güvendiği sorulduğunda şöyle dedi: “Ben Pep değilim. Olumlu bir havayla Jurgen Klopp'un karışımı olduğumu söyleyebilirim!
“Pres yapıyoruz, enerjimiz yüksek. Beklemek ve benzeri şeyler istemiyorum; geride savunma yapıp kontraatak fırsatı kollamak da istemiyorum. En başından itibaren pres yapıyoruz. Pres yaptığınızda tempo ve enerji yüksek oluyor. Oyunumuzu rakibe kabul ettiriyoruz, bunu böyle yapıyoruz.”
En üst lig ve lig dışı futbol maçlarına ilgi
Richards, bu hafta sonu Manchester City'nin nasıl bir performans göstereceğini merakla bekleyecek. Maresca ise Aston Villa ve Brighton karşısında üst üste aldığı Premier League yenilgilerinin ardından takımını Nottingham Forest ile karşılaşmak üzere City Ground'a götürecek. Richards ayrıca Stockport District Sunday Football League'i ve ünlü futbol piramidinin diğer ucunda yaşananları da bir yandan takip ediyor.
Bollington United'ın yolculuğunu Specsavers’ Best Worst Team: Season 5'te takip edin. Sekiz bölümlük bu yüksek tempolu YouTube serisi, uzmanlardan biraz yardım alarak benzeri olmayan bir sezona başlayan takımın duran toplarda yaşadığı her aksiliği, savunmadaki her hatasını ve beklenmedik her sihirli anını ekrana taşıyor. Seriyi takip etmek ve Bolly'nin nasıl bir performans gösterdiğini görmek için YouTube'da Specsavers’ Best Worst Team araması yapın.
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