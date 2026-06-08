Shaun Wright-Phillips, Elliot için ortaya atılan transfer bedeli konusunda ciddi çekincelerini dile getirdi. Betway’e rekor kıracak bir transfer olasılığı hakkında konuşan eski Manchester City ve Chelsea kanat oyuncusu, Anderson’ın yetenekli bir oyuncu olduğunu ancak mevcut piyasanın, en üst seviyede henüz kendini kanıtlama aşamasında olan bir oyuncu için bu kadar astronomik bir rakamı desteklemeyebileceğini belirtti.

"Bence o harika bir oyuncu, ancak futbolda karşılaştığımız sorun, kulüp sahiplerinin artık oyuncuların değerini düşünmeden bu tür fiyat etiketlerini yapıştırması. Mesele sadece 'onun için bu kadar para istiyoruz' demek," diye açıkladı Wright-Phillips.

"Ancak bu ilginç bir durum çünkü City'nin bir oyuncu için harcadığı en yüksek rakam 100 milyon sterlin ve bu da zaten tek seferlik bir olaydı. İngiltere'deki herhangi bir takımın bu fiyata girmesini görmek beni şaşırtacaktır. Ancak o, yaptığı işte o kadar iyi olduğu için tüm üst düzey kulüpler tarafından aranan bir oyuncu olacaktır" diye ekledi.