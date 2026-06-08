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Elliot Anderson için 115 milyon sterlin ödeyecek kimse var mı? Eski Manchester City yıldızı, Premier Lig’deki taliplerin Nottingham Forest’ın transfer taleplerine boyun eğeceğinden şüpheli
Forest, astronomik değerleme konusunda taviz vermiyor
City, orta saha oyuncusu Anderson’ı kadrosuna katma çabalarından vazgeçmiyor; her ne kadar bu oyuncu için yaptıkları ilk teklif reddedilmiş olsa da. Premier Lig’in dev kulübü, Guardiola sonrası dönemde kadrosunu önemli ölçüde yeniden yapılandırmaya hazırlanırken, önümüzdeki transfer dönemi için orta sahayı öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.
Forest, değerleme konusunda sert bir tutum sergiliyor ve Declan Rice'ın Arsenal'e transferi gibi son dönemdeki rekor transferleri referans alarak 115 milyon sterline kadar çıkabilecek bir ücret talep ettiği bildiriliyor. Ancak, eski oyuncular ve yorumcular arasında, herhangi bir talipli kulübün Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki oyuncu için talep ettiği transfer bedeline boyun eğip eğmeyeceği konusunda şüpheler artıyor.
- GOAL
Wright-Phillips, yüksek değerlemeyi sorguluyor
Shaun Wright-Phillips, Elliot için ortaya atılan transfer bedeli konusunda ciddi çekincelerini dile getirdi. Betway’e rekor kıracak bir transfer olasılığı hakkında konuşan eski Manchester City ve Chelsea kanat oyuncusu, Anderson’ın yetenekli bir oyuncu olduğunu ancak mevcut piyasanın, en üst seviyede henüz kendini kanıtlama aşamasında olan bir oyuncu için bu kadar astronomik bir rakamı desteklemeyebileceğini belirtti.
"Bence o harika bir oyuncu, ancak futbolda karşılaştığımız sorun, kulüp sahiplerinin artık oyuncuların değerini düşünmeden bu tür fiyat etiketlerini yapıştırması. Mesele sadece 'onun için bu kadar para istiyoruz' demek," diye açıkladı Wright-Phillips.
"Ancak bu ilginç bir durum çünkü City'nin bir oyuncu için harcadığı en yüksek rakam 100 milyon sterlin ve bu da zaten tek seferlik bir olaydı. İngiltere'deki herhangi bir takımın bu fiyata girmesini görmek beni şaşırtacaktır. Ancak o, yaptığı işte o kadar iyi olduğu için tüm üst düzey kulüpler tarafından aranan bir oyuncu olacaktır" diye ekledi.
City Ground'da şaşırtıcı istatistikler
Anderson sadece gözle görülür bir performans sergilemekle kalmıyor; veriler, onun şu anda Premier Lig’de istatistiksel bir istisna olduğunu gösteriyor. 2025-26 sezonunda, kazanılan ikili mücadeleler ve toplam top dokunuşu sıralamalarında zirveye çıkarak, daha geriye çekilmiş bir rolde de hakimiyetini kanıtladı. Bu “6 numara ya da 8 numara” pozisyonuna doğru evrimi, transfer bedeli artık rekor seviyelere ulaşmış olsa da, üst düzey kulüplerin dikkatini çekti.
Taktiksel gelişimi hakkında konuşan orta saha oyuncusu, Kuzey Doğu'dan ayrıldığından beri nasıl olgunlaştığını açıkladı. "Bir pozisyonda kendimi bulduğumu hissediyorum. Bunu geçen sezon da yaptığımı biliyorum, ancak orta sahada, 6 numara ve 8 numara pozisyonlarında kendimi gerçekten rahat hissediyorum," dedi Guardian'a verdiği röportajda, Pep Guardiola'nın potansiyel halefleri ve Manchester United'ın yakından takip ettiği çok yönlülüğünü vurguladı.
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Bir Dünya Kupası vitrini
Yaklaşan Dünya Kupası, Anderson’ın 100 milyon sterlinlik transfer değerine layık olduğunu kanıtlaması için en büyük fırsat olacak. Rice ve Bellingham ile birlikte İngiltere’yi zafere taşıyabilirse, Forest’ın belirlediği değer artık abartılı değil, tam tersine bir fırsat olarak görülmeye başlayabilir. Zaten U21 Avrupa Şampiyonası’nda turnuvanın en iyi kadrosuna seçilerek bu baskıyla başa çıkabileceğini kanıtlamıştı.