Elliot Anderson için 115 milyon sterlin ödeyecek kimse çıkacak mı? Eski Manchester City yıldızı, Premier Lig’deki taliplerin Nottingham Forest’ın transfer taleplerine boyun eğeceğinden şüpheli

Shaun Wright-Phillips, Elliot için ortaya atılan transfer bedeli konusunda ciddi çekincelerini dile getirdi. Betway’e rekor kıracak bir transfer olasılığı hakkında konuşan eski Manchester City ve Chelsea kanat oyuncusu, Anderson’ın yetenekli bir oyuncu olduğunu ancak en üst seviyede henüz kendini kanıtlamaya çalışan bir oyuncu için mevcut piyasanın böylesine astronomik bir rakamı desteklemeyebileceğini belirtti.

"Bence o harika bir oyuncu, ancak futbolda karşılaştığımız sorun, kulüp sahiplerinin artık oyuncuların değerini düşünmeden bu tür fiyat etiketlerini yapıştırması. Mesele sadece 'onun için ne kadar istiyoruz' meselesi," diye açıkladı Wright-Phillips.

"Ancak bu ilginç bir durum çünkü City'nin bir oyuncuya harcadığı en yüksek rakam 100 milyon sterlin ve bu da zaten tek seferlik bir olaydı. İngiltere'deki herhangi bir takımın bu fiyata girmesini görmek beni şaşırtacaktır. Ancak o, yaptığı işte o kadar iyi olduğu için tüm üst düzey kulüpler tarafından aranan bir oyuncu olacaktır" diye ekledi.