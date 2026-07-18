Elliot Anderson’dan bile daha pahalı! Bir sonraki İngiliz Dünya Şampiyonası yıldızı, Premier Lig içinde transfer oluyor

Rogers, Aston Villa ile olan sözleşmesini 2024 sonu yerine 2030’a kadar erken uzatmış ve teknik direktör Unai Emery’nin takımında en yüksek maaşlı oyunculardan biri haline gelmişti.

Geçtiğimiz sezon Villans, hem lig yoluyla hem de Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Rogers, maçı 3-0'a getiren golü attı.

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının yedi maçından altısında forma giydi. Arjantin’e karşı oynanan ve 1-2 yenildikleri yarı final maçında Rogers, Anthony Gordon’un açılış golüne asist yaptı. Cumartesi günü forvet, Fransa ile oynanacak üçüncülük maçına çıkacak (Maç başlangıcı: 23:00, Orta Avrupa Yaz Saati).