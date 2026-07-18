23 yaşındaki forvet, İngiltere şampiyonu Arsenal FC tarafından da transfer için takip ediliyordu, ancak şimdi Londra’daki rakip kulüple yakında altı yıllık bir sözleşme imzalaması ve transfer bedelinin 137 milyon avroya denk gelmesi bekleniyor. Habere göre sağlık kontrolü pazartesi günü yapılacak.
Çeviri:
Elliot Anderson’dan bile daha pahalı! Bir sonraki İngiliz Dünya Şampiyonası yıldızı, Premier Lig içinde transfer oluyor
117 milyon sterlinlik bir transferle Chelsea, sadece kendi kulüp rekorunu 11 milyon sterlin aşmakla kalmayacak, aynı zamanda Manchester City’nin kısa süre önce Nottingham Forest’tan Dünya Kupası kadrosunda yer alan Eliott Anderson’ı 116 milyon sterline transfer ederek belirlediği yeni Premier Lig rekorunu da kırmış olacak.
- Getty
Morgan Rogers, Freiburg’a karşı kazanılan Avrupa Ligi zaferinde gol attı
Rogers, Aston Villa ile olan sözleşmesini 2024 sonu yerine 2030’a kadar erken uzatmış ve teknik direktör Unai Emery’nin takımında en yüksek maaşlı oyunculardan biri haline gelmişti.
Geçtiğimiz sezon Villans, hem lig yoluyla hem de Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Rogers, maçı 3-0'a getiren golü attı.
ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının yedi maçından altısında forma giydi. Arjantin’e karşı oynanan ve 1-2 yenildikleri yarı final maçında Rogers, Anthony Gordon’un açılış golüne asist yaptı. Cumartesi günü forvet, Fransa ile oynanacak üçüncülük maçına çıkacak (Maç başlangıcı: 23:00, Orta Avrupa Yaz Saati).
Morgan Rogers: Kariyerinin aşamaları ve en önemli istatistikleri
Takım
Maçlar
Goller
Asistler
Aston Villa
125
31
29
FC Middlesbrough
33
7
9
FC Blackpool
22
1
1
AFC Bournemouth
17
1
-
Lincoln City
28
6
2
West Bromwich Albion
1
-
-
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