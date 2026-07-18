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Elliot Anderson’dan bile daha pahalı! Bir sonraki İngiliz Dünya Şampiyonası yıldızı, Premier Lig içinde transfer oluyor

Premier Lig
Transfers
Fulham - Chelsea
Fulham
Chelsea

Tıbbi muayene ve imza işlemleri dışında, Morgan Rogers’ın Aston Villa’dan Chelsea FC’ye ve Xabi Alonso’nun transferlerinin kesinleştiği bildirildi. Bu haber, Cumartesi akşamı The Athletic tarafından duyuruldu.

23 yaşındaki forvet, İngiltere şampiyonu Arsenal FC tarafından da transfer için takip ediliyordu, ancak şimdi Londra’daki rakip kulüple yakında altı yıllık bir sözleşme imzalaması ve transfer bedelinin 137 milyon avroya denk gelmesi bekleniyor. Habere göre sağlık kontrolü pazartesi günü yapılacak.

  • 117 milyon sterlinlik bir transferle Chelsea, sadece kendi kulüp rekorunu 11 milyon sterlin aşmakla kalmayacak, aynı zamanda Manchester City’nin kısa süre önce Nottingham Forest’tan Dünya Kupası kadrosunda yer alan Eliott Anderson’ı 116 milyon sterline transfer ederek belirlediği yeni Premier Lig rekorunu da kırmış olacak.

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  • Morgan Rogers Aston Villa Bologna 2025-26Getty

    Morgan Rogers, Freiburg’a karşı kazanılan Avrupa Ligi zaferinde gol attı

    Rogers, Aston Villa ile olan sözleşmesini 2024 sonu yerine 2030’a kadar erken uzatmış ve teknik direktör Unai Emery’nin takımında en yüksek maaşlı oyunculardan biri haline gelmişti.

    Geçtiğimiz sezon Villans, hem lig yoluyla hem de Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Rogers, maçı 3-0'a getiren golü attı.

    ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının yedi maçından altısında forma giydi. Arjantin’e karşı oynanan ve 1-2 yenildikleri yarı final maçında Rogers, Anthony Gordon’un açılış golüne asist yaptı. Cumartesi günü forvet, Fransa ile oynanacak üçüncülük maçına çıkacak (Maç başlangıcı: 23:00, Orta Avrupa Yaz Saati).

  • Morgan Rogers: Kariyerinin aşamaları ve en önemli istatistikleri


    Takım

    Maçlar

    Goller

    Asistler

    Aston Villa

    125

    31

    29

    FC Middlesbrough

    33

    7

    9

    FC Blackpool

    22

    1

    1

    AFC Bournemouth

    17

    1

    -

    Lincoln City

    28

    6

    2

    West Bromwich Albion

    1

    -

    -


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