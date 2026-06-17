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Elliot Anderson, 125 milyon sterlinin üzerinde bir bedelle nasıl ‘gerçek bir fırsat’ haline geliyor? – Manchester City, Nottingham Forest ve İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu için İngiliz rekoru kıracak bir transfer anlaşmasını değerlendiriyor
100 milyon sterlinin üzerindeki transferler giderek daha yaygın hale geldi
Transfer ücretleri bir süredir artış eğiliminde; Neymar’ın Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e yaptığı 222 milyon avro (192 milyon sterlin/258 milyon dolar) tutarındaki tarihi transfer, 2017 yazında şişirilmiş piyasanın gerçek boyutlarını ortaya çıkardı.
O zamandan beri dokuz haneli transfer bedelleri giderek yaygınlaştı; Jack Grealish, Declan Rice, Enzo Fernandez ve Florian Wirtz gibi Premier Lig’deki birçok yıldız da bu kategoriye girdi. 2025 yılında Newcastle’dan Liverpool’a transfer olan İsveçli forvet Alexander Isak, İngiliz futbol tarihindeki en pahalı transfer olmaya devam ediyor.
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Manchester City, Anderson’ın Guardiola sonrası dönemde takımın bir parçası olmasını istiyor
Önümüzdeki haftalarda bu çıtanın daha da yükselmesi muhtemel; zira Anderson hakkında pek çok spekülasyon devam ediyor. City Ground’da geçirdiği ve Dünya Kupası kadrosuna girerek A Milli Takım’da forma giymesini sağlayan iki etkileyici sezonun ardından, Tyneside doğumlu oyuncunun değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
Pep Guardiola sonrası döneme giren City’nin, hem topu kazanabilen hem de topu elinde tutarken etkili olabilen bir başka oyuncuya büyük bir yatırım yapmaya hazır olduğu bildiriliyor. Kulüp, sözleşmeyi imzalatabilmek için muhtemelen Isak’ın Anfield’a transferinde sunulan şartları aşmak zorunda kalacak.
Manchester City, Anderson için rekor kıran transfer anlaşmasından nasıl kazanç sağlayabilir?
Nakit paranın Monopoly parası gibi savurulduğu bir ortamda, bu tür rakamların “değer” olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusu üzerine, BetWright futbol bahisleri ile işbirliği içinde konuşan eski Forest ve İngiltere milli takım forveti Collymore, GOAL’a şunları söyledi: “Bence Suudi Arabistan şu anda biraz geri adım atıyor. [Cristiano] Ronaldo’nun yeni bir sözleşmesi olduğunu biliyorum ve Ronaldo, küresel bir marka olduğu için biraz farklı bir durum. Ancak bence Suudiler, örneğin LIV Golf örneğinde olduğu gibi, her şeye para yağdırmanın otomatik olarak başarı anlamına gelmediğini fark ettiler.
“Bu yüzden Newcastle United ile ilişkilerinin nasıl gelişeceğini izlemek çok ilginç olacak, özellikle de Newcastle United’ın, Forest ve Villa gibi, PSR sorunları ve uyum sorunları yaşamış olması nedeniyle. Öylece kapıları yıkıp istedikleri kadar para harcayamazlar.
“Bence Abu Dabi, Suudi Arabistan, ABD’li risk sermayedarları ve Todd Boehly… Bir haftadır ABD’deyim; her yıl buraya gelirim ama bu seyahatte fiyatların ne kadar yüksek olduğuna inanamıyorum.
“Bilet fiyatları konusunda tartışmalar yaşadık. İnsanlar New York Knicks’in NBA playoff maçlarını izlemek için hiç tereddüt etmeden 10.000, 30.000, 50.000 ödeyebilir. Dolayısıyla bence hiçbir şeyin bir değeri yok.
“Yani birdenbire, Manchester City olarak kulübü tamamen kökten değiştirmek istiyorsanız, dürüst olmak gerekirse, bu Abu Dabi için devede kulak kalır. Peki Elliot Anderson’ı bu yaşta transfer etmek için bu kadar paraya değer mi? 10 yıl için, kesinlikle.
“Ve bence eğer 120 milyon sterlin olsaydı, Declan Rice’a bir bakın – ‘kelepir’ kavramı göreceli bir şey, ama futbol açısından bakarsak, 20 yıldır kazanamadığınız Premier Lig’i kazanıyorsanız ve Arsenal büyüklüğünde bir kulübseniz, 100 milyon sterlin hiçbir şey değildir. Ve bence Elliot Anderson da aynı tür bir değer olduğunu kanıtlayacaktır.
“Yani bence bu biraz komik, evet. Diğer kulüplerin rekabet etmesini çok zorlaştırıyor. Unai Emery’ye bakın; Aston Villa, Dean Smith yönetiminde Championship’te oynamış altı, yedi ya da sekiz oyuncuyu ya da bizim bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Ross Barkley gibi bir oyuncuyu kullanıyor.
“Demek istediğim şu ki, Elliot Anderson bugünkü transfer piyasasında paranın karşılığını veren bir oyuncu; çünkü Manchester City onu 10 yıl kadrosunda tutarsa ve o da beş Premier Lig şampiyonluğu kazanırsa, bu kesinlikle çok karlı bir transfer olur.”
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Nottingham Forest ve Marinakis, mücadele etmeden satmayacaklar
Forest, uzun süren müzakerelerde kararlı bir tutum sergiliyor; gizemli Yunan sahibi Evangelos Marinakis, baskı altında boyun eğecek bir adam değil. Ya talepleri karşılanacak ya da 2029 yılına kadar Trentside’da sözleşmesi bulunan oyuncu için herhangi bir anlaşma yapılmayacak.
City, bu talepleri karşılamak için çalışmalarına devam ediyor; transfer denklemine ek ödemeler de dahil ediliyor. Kulüp, Anderson’ın Dünya Kupası görevindeyken fiyat etiketi yeniden yükselmeden önce bir uzlaşmaya varmak istiyor. İngiltere, Çarşamba günü Hırvatistan’la karşılaşarak dünya şampiyonluğu yolundaki mücadelesine başlayacak.