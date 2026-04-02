"Ellerini kaldır ve siktir git!" - Chelsea'nin efsanesi John Obi Mikel, Real Madrid transferiyle ilgili sözleri nedeniyle Enzo Fernandez'e sert çıktı
Öfkeyi tetikleyen yorumlar
Tartışma, Chelsea'nin Paris Saint-Germain tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından başladı. 8-2'lik utanç verici bir toplam skorla son 16 turunda elendikten sonra, Fernandez'e gelecek sezon da Chelsea'de kalıp kalmayacağı sorulduğunda ESPN Arjantin'e şöyle cevap verdi: "Bilmiyorum. Şu an odak noktam burası; önümüzde sekiz Premier Lig maçı ve FA Kupası var. Ardından Dünya Kupası var, ondan sonra ne olacağını göreceğiz."
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid ile adı anılırken İspanya'nın başkentine olan hayranlığını açıkça dile getirince durum daha da kızıştı. LuzuTV'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Eşime her zaman, Avrupa'da yaşayacağım bir şehir seçmem gerekirse Madrid'i çok sevdiğimi söylerim. Buenos Aires'e çok benziyor, yemekleri de dahil olmak üzere."
"O bir lider değil!"
Obi One Podcast'inde konuşan Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Fernandez'e öfkesini dile getirdi.
Batı Londra'da 11 başarılı yıl geçiren Mikel, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun sözlerini özellikle zamanlamasından dolayı memnuniyetsizdi. "Bu bir liderin yapacağı bir şey değil," dedi Mikel. "Eğer liderleriniz varsa, oyuncuların saygı duyduğu ve örnek aldığı liderleriniz varsa, ortaya çıkıp bu tür açıklamalar yapmazsınız."
Icon, orta saha oyuncusuna ayrılmasını söyledi
Mikel, diğer kıdemli isimlerin yokluğunda kaptan kol bandını takan bir oyuncunun bu tür açıklamalar yapmasına öfkelendi. Nijeryalı oyuncu, Fernandez’in Liam Rosenior yönetimindeki mevcut projeden memnun değilse, kulüpten derhal ayrılmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.
Mikel, "Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elendikten sonra kaptan kol bandını takarak böyle bir açıklama yapamazsın" diye ekledi. "Hiçbir oyuncu futbol kulübünden daha büyük değildir. Eğer bıktıysa, ellerini kaldırsın ve siktirip gitsin. Biz de yolumuza devam ederiz."
Rozete saygı gösterilmesini talep etmek
Fernandez’in 2032 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olmasına rağmen, Mikel oyuncunun kulübe karşı daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiğini vurguladı. Arjantinli milli oyuncuya Stamford Bridge’de beklenen standartları hatırlattı.
Mikel, "Ortaya çıkıp olanların önemi yok diyemezsin" diyerek sözlerini tamamladı. "Chelsea Futbol Kulübü gibi bir kulüpte oynadığın için minnettar olmalısın. Çünkü biz bu kültürü inşa ettik. Biraz hayal kırıklığı yaşadığını anlayabiliyorum, ama yine de kulübün amblemine, futbol kulübüne ve taraftarlara saygı duymalısın, çünkü maaşını ödeyenler taraftarlardır."