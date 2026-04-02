"Ellerini kaldır ve siktir git!" - Chelsea'nin efsanesi John Obi Mikel, Real Madrid transferiyle ilgili sözleri nedeniyle Enzo Fernandez'e sert çıktı

Tartışma, Chelsea'nin Paris Saint-Germain tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından başladı. 8-2'lik utanç verici bir toplam skorla son 16 turunda elendikten sonra, Fernandez'e gelecek sezon da Chelsea'de kalıp kalmayacağı sorulduğunda ESPN Arjantin'e şöyle cevap verdi: "Bilmiyorum. Şu an odak noktam burası; önümüzde sekiz Premier Lig maçı ve FA Kupası var. Ardından Dünya Kupası var, ondan sonra ne olacağını göreceğiz."

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid ile adı anılırken İspanya'nın başkentine olan hayranlığını açıkça dile getirince durum daha da kızıştı. LuzuTV'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Eşime her zaman, Avrupa'da yaşayacağım bir şehir seçmem gerekirse Madrid'i çok sevdiğimi söylerim. Buenos Aires'e çok benziyor, yemekleri de dahil olmak üzere."