Ella Toone'un sakatlıktan dönüşü, İngiltere'nin Lionesses takımı için daha iyi bir zamanda olamazdı

Birkaç gün sonra Mallorca'da çok şey söz konusu. İngiltere şu anda Dünya Kupası eleme grubunun zirvesinde yer alıyor ve tek otomatik katılım hakkı için yarışıyor. Nisan ayında Wembley'de ve geçen Temmuz'daki Euro 2025 finalinde yendikleri dünya şampiyonu karşısında alacakları bir puan, gelecek yazki turnuvaya katılımlarını garantilemekle kalmayacak, aynı zamanda İspanya'yı play-off yoluna mahkum edecek. Bu, son derece önemli bir maç.

Lionesses, bu maça kötü haberler almış olarak çıkacak. Kaptan Leah Williamson, maç için hamstring sakatlığından zamanında iyileşemediği için yine kadroda yer almayacak, Lauren James'in durumu ise belirsiz. Chelsea'nin yıldızı geçen hafta ufak bir sakatlık geçirdi ve yaklaşan kamp kadrosunda yer alıp almayacağı belli değil.

Neyse ki, iyi haberler de var: Toone, bu takvim yılında ilk kez Sarina Wiegman'ın kadrosuna geri döndü. 10 numara pozisyonu, çeşitli nedenlerden dolayı bu İngiltere takımında ilginç bir rol oynuyor ve Manchester United'ın oyun kurucusu, bu önemli hafta öncesinde takıma güvenilirlik, deneyim ve bolca kalite katıyor.