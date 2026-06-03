Goal.com
CanlıBiletler
Ella Toone England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Ella Toone'un sakatlıktan dönüşü, İngiltere'nin Lionesses takımı için daha iyi bir zamanda olamazdı

Women's football
İngiltere
E. Toone
World Cup Qualification UEFA
İspanya - İngiltere
İngiltere - Ukrayna
FEATURES

Ella Toone’un İngiltere formasıyla son maçı unutulmaz bir performansla sonuçlanmıştı. Wembley’de, yaklaşık 75.000 taraftarın önünde, Manchester United’ın yıldızı, Lionesses’in Avrupa Şampiyonası kupasını ülke çapında gezdirdiği sırada Çin’i 8-0 mağlup ettikleri maçta üç asist yaptı ve bir de gol attı. Şimdi, 2026'da ilk kez milli takımına geri dönen Toone, Cuma günü İspanya ile oynanacak büyük maç öncesinde takıma tam zamanında bir destek vermeye hazır.

Birkaç gün sonra Mallorca'da çok şey söz konusu. İngiltere şu anda Dünya Kupası eleme grubunun zirvesinde yer alıyor ve tek otomatik katılım hakkı için yarışıyor. Nisan ayında Wembley'de ve geçen Temmuz'daki Euro 2025 finalinde yendikleri dünya şampiyonu karşısında alacakları bir puan, gelecek yazki turnuvaya katılımlarını garantilemekle kalmayacak, aynı zamanda İspanya'yı play-off yoluna mahkum edecek. Bu, son derece önemli bir maç.

Lionesses, bu maça kötü haberler almış olarak çıkacak. Kaptan Leah Williamson, maç için hamstring sakatlığından zamanında iyileşemediği için yine kadroda yer almayacak, Lauren James'in durumu ise belirsiz. Chelsea'nin yıldızı geçen hafta ufak bir sakatlık geçirdi ve yaklaşan kamp kadrosunda yer alıp almayacağı belli değil.

Neyse ki, iyi haberler de var: Toone, bu takvim yılında ilk kez Sarina Wiegman'ın kadrosuna geri döndü. 10 numara pozisyonu, çeşitli nedenlerden dolayı bu İngiltere takımında ilginç bir rol oynuyor ve Manchester United'ın oyun kurucusu, bu önemli hafta öncesinde takıma güvenilirlik, deneyim ve bolca kalite katıyor.

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Derinlik eksikliği

    Wiegman, İngiltere milli takımının son kamp kadrosunu açıkladığında bir sürpriz yaşandı. Portekiz’de Valadares Gaia kulübünde forma giyen 17 yaşındaki Erica Parkinson kadroya dahil edildi ve böylece Wiegman döneminde Lionesses’e çağrılan en genç oyuncu oldu.

    Bunun nedenlerinden biri elbette Parkinson'ın yeteneğiydi. Geçen sezon Portekiz birinci liginde Yılın Genç Oyuncusu seçilen ve İngiltere genç milli takımlarında başarılı performanslar sergileyen Parkinson, Wiegman'ın yeni nesle yönelme ve oyuncuları bu yolda ilerletme eğilimini sürdürmesiyle, A milli takımda şans bulacak sıradaki isim oldu.

    Ancak bunun bir başka nedeni de o dönemde 10 numaralı pozisyonda seçeneklerin az olmasıydı. Wiegman, Parkinson'ı kadroya alarak bu pozisyondaki derinliği artırmayı hedeflerken, İspanya ile oynanacak bir maçın da yer aldığı kampta onun gelip hemen iz bırakmasının pek olası olmadığını kabul ediyordu.

    • Reklam
  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    Sakatlıklar, sahada kalma süresi ve pozisyon değişiklikleri

    O dönemde kadro dışı kalan Toone'un yanı sıra, Manchester City'de yeterince süre alamadığı için bu haftaki maçlara çağrılmayan Grace Clinton da vardı.

    Clinton'ın yokluğuyla ilgili sorulan soruya İngiltere teknik direktörü, "Rekabet çok fazla ve ben onun sahada yeterince iyi performans gösterdiğini göremedim" diye cevap verdi. "Hepimiz onun çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyoruz, ancak ondan biraz daha fazlasını görmem gerekiyor."

    Bu arada, bu pozisyondaki bir diğer seçenek olan Jess Park, United'da kanatlarda oynuyor. Ayrıca James'in fiziksel durumuyla ilgili endişeler var ve bu durum Wiegman'ın bu haftaki seçeneklerini daha da azaltabilir.

  • Ella Toone Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Zamanında iade

    Öyleyse Toone'un dönüşü tam zamanında oldu. Orta saha oyuncusu, 2026 yılının ilk dört ayını kalça sakatlığı nedeniyle kenarda geçirdi; United'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmesi ve Lig Kupası finalini kaybetmesi gibi önemli maçları kaçırdı; ardından da Kadınlar Süper Ligi'ndeki sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde tamamladı.

    Oyuncunun son haftalarda sahalara dönmeyi başardı. Mayıs başında Brighton ile oynanan ve berabere biten maçta yılın ilk kez ilk 11'de yer aldı. Ardından, WSL sezonunun son gününde Chelsea'ye yenildikleri maçta 14 Aralık'tan bu yana ilk kez 90 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, geçen hafta Dünya Yediler Turnuvası'na katılarak, milli maç arası öncesinde formunu daha da geliştirdi.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Hoş geldiniz seçeneği

    Toone'un tam olarak forma girmesi pek olası görünmüyor. Geçen ay kadro açıklamasında bu konuya değinen Wiegman, milli maç arası geldiğinde orta saha oyuncusunun maç kondisyonunun ne durumda olacağı konusunda emin değildi. "Gördüğüm kadarıyla durum iyi görünüyor," diye ekledi. "En üst seviyede 90 dakika oynayabilir mi? Bilmiyorum, ama oynayabileceğini biliyorum."

    Bu durum, Toone'un WSL sezonunun sonunda sınırlı sürelerde sahaya çıkmasına rağmen açıkça görülüyordu. Nisan ayı sonlarında Tottenham karşısında oyuna sonradan girerek yarım saatten az bir sürede iki önemli pas verdi ve ardından oynadığı iki maçta oyun kurucu olarak umut vaat eden bir performans sergiledi.

    Clinton kadroda yer almazken, Park'ın daha çok kanat oyuncusu olarak değerlendirilmesi ve James'in oynayabilirliğinin belirsiz olması nedeniyle, Cuma günü İspanya ile oynanacak maç yaklaşırken Toone'un varlığı bile takıma moral veriyor.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Yedek oyuncu mu?

    Wiegman, orta sahada Keira Walsh ve Georgia Stanway'in yanında yine Lucia Kendall'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi tercih edebilir. Aston Villa'nın yıldızı, Nisan ayında İspanya'nın Wembley'e geldiği maçta forma giymiş ve teknik direktöründen bolca övgü toplayan azimli bir performans sergileyerek bu tercihi haklı çıkarmıştı. Toone'un daha yeni sahalara döndüğü göz önüne alındığında, bu en iyi seçenek olabilir.

    Wiegman'ın elinde, yıllar boyunca önemli maçlarda büyük anlara imza atmış bir oyuncuyu yedek kulübesinden oyuna sokma seçeneği de var. Bu oyuncu, Avrupa Şampiyonası finalinde, Dünya Kupası yarı finalinde ve Finalissima'da gol atmış bir isim. Toone, gerçekten önemli anlarda büyük katkı sağlayabilen bir oyuncu ve Wiegman, bu önemli maçta oyun planını ve olası oyuncu değişikliklerini değerlendirirken, onu tekrar kadroda görebilmekten büyük mutluluk duyacaktır.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Başlamaya can atıyor

    Toone de kendini kanıtlamak için can atıyor. Bu yıl bazı çok önemli maçları kaçırdı ve saha kenarında geçirdiği süre boyunca Indivisa’ya bunun ne kadar zor olduğunu anlattı.

    "Çok fazla iniş çıkış var. Benim için bu sezon, sakatlıklar nedeniyle istediğim gibi geçmedi. Bir futbolcu olarak tek istediğin şey futbol oynamaktır, bu yüzden bu imkan elinden alındığında zor oluyor," dedi. "Seyirci olarak kızları izlemek gerçekten zor.

    "Etki yaratabileceğinizi veya maçın gidişatını değiştirebileceğinizi hissettiğiniz maçlarda, orada oturup izlemek gerçekten zor. Her maçın her dakikasını oynamak istiyorum. Sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum."

    Toone, bu hafta İngiltere kampına bu hırsla katılacak. Uluslararası düzeyde sahalara geri dönen Toone, Lionesses'in 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na otomatik olarak katılmasını sağlayacak bir iz bırakmayı hedefliyor.

World Cup Qualification UEFA
İspanya crest
İspanya
ESP
İngiltere crest
İngiltere
ENG
World Cup Qualification UEFA
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Ukrayna crest
Ukrayna
UKR