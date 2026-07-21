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Women's transfer targets GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Ella Toone, Salma Paralluelo ve 2026 yılının çılgın yaz transfer döneminde hâlâ takım değiştirebilecek 10 kadın futbol yıldızı

Women's football
S. Paralluelo
E. Toone
Kerolin
P. Guijarro
M. Ramirez
E. Terland
WSL Lig İlkbahar Serisi
ABD 1
Liga F
Serie A Femminile
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
London City Lionesses
Paris Saint Germain
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Bayern Munich
Real Madrid Femenino
M.City
R. Leuchter
K. Buehl
V. Fudalla
Bayer Leverkusen
J. Echegini

Şu ana kadar kadın futbolunda ne kadar hareketli bir transfer dönemi yaşandı! Alexia Putellas, Beth Mead, Sam Kerr, Georgia Stanway ve Mary Earps, ilk birkaç hafta içinde takım değiştiren isimlerden sadece birkaçı; ancak pek çok transfer şimdiden gerçekleşmiş olsa da, Eylül ayında transfer pencereleri kapanmaya başlamadan önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç büyük isim hâlâ var.

Çoğu serbest oyuncu artık bir takıma katıldı; özellikle Arsenal bu transfer piyasasında oldukça başarılı bir performans sergiledi ve Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci ile Geraldine Reuteler’i kadrosuna kattı. Lisa Baum’un da takıma katılmasıyla birlikte, bu transfer dönemi “Gunners” için mükemmel bir dönem olarak şekilleniyor.

London City Lionesses de, kulübün Kadınlar Süper Ligi'nin zirvesindeki yerleri hedefleyerek ivme kazanmaya çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Putellas, Earps, Mapi Leon ve Nicole Anyomi bedelsiz olarak takıma katılırken, Kadidiatou Diani de transfer ücreti karşılığında kadroya katıldı.

Ancak çoğu takımın kadrosunda hala doldurulması gereken birçok boşluk var ve bazı büyük kulüpler şu ana kadar nispeten sessiz kaldı. Avrupa şampiyonu Barcelona, aralarında Putellas’ın da bulunduğu dört önemli ilk takım yıldızına veda ettikten sonra yapması gereken işler var; Chelsea, hem Kerr hem de Catarina Macario’ya veda ettikten ve Khadija Shaw, Felicia Schroder ile Salma Paralluelo’dan reddedildikten sonra yeni bir santrfor arıyor; Manchester United ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi sıralamasının dışında kalarak hayal kırıklığı yaşadıktan sonra büyük bir transfer dönemi geçirmeye ihtiyaç duyuyor.

Peki, sözleşmeli oyuncuların yer alması ve dolayısıyla önemli transfer ücretlerinin söz konusu olması muhtemel olan transfer döneminin bu kısmına odaklandığımızda, hangi oyuncular ön plana çıkabilir? GOAL, önümüzdeki birkaç hafta boyunca takip edilmesi gereken bazı isimleri seçti...

  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Salma Paralluelo (Barselona)

    Serbest oyuncuların çoğu şu ana kadar bir takıma katıldı, ancak hâlâ piyasada büyük bir isim var: Paralluelo. Putellas, Batlle ve Leon’un aksine, Paralluelo’nun Barcelona’dan ayrılışı 2025-26 sezonunun bitiminden önce duyurulmamıştı; zira o noktada geleceği hâlâ belirsizdi.

    Barça, Mayıs ayında Lyon’u mağlup ederek kazandıkları Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol atan 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyordu, ancak forvet oyuncusu kulübün son teklifini reddedince taraflar bir anlaşmaya varamadı. Paralluelo, geçen ay Chelsea’nin de maaş taleplerini karşılamaması üzerine bu teklifi de geri çevirdi; The Athletic’e göre bu talepler yıllık 1 milyon sterlin (1,34 milyon dolar) tutarını aşıyor.

    Peki, İspanya milli takım oyuncusunun yolu şimdi nereye çıkacak? Kanat veya santrfor olarak oynayabilen ve bazı büyük sahnelerde parlayan, 2023'te İspanya'nın Kadınlar Dünya Kupası zaferinde hayati bir rol oynayan bu oyuncu için Arsenal, London City, Lyon ve Paris Saint-Germain'in transferiyle adı anılıyor.

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  • Elisabeth TerlandGetty

    Elisabeth Terland (Manchester United)

    Sözleşmelerinin bitmesine sadece bir yıl kalan oyuncular, özellikle de kulüp sözleşmelerini uzatıp uzatmayacağından emin değilse, transfer piyasasında her zaman en çok rağbet gören isimler olur. Elisabeth Terland da buna bir örnektir. Geçen sezon kulübün en golcü oyuncusu olmasına rağmen, The Athleticgazetesi Mayıs ayında, Manchester United’ın doğru bir teklif gelmesi halinde bu yaz forveti satmayı düşündüğünü bildirmişti; zira kulüp, oyuncunun gelecek yıl bedelsiz olarak ayrılma ihtimaline karşı, onun için bir transfer ücreti almayı tercih ediyordu.

    Terland, Kasım ayında United'ın yeni sözleşme teklifini reddetmiş, ardından Ocak ayında sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonu devreye girmişti. Habere göre Norveç milli takım oyuncusu kalmak istiyor ancak henüz yeni bir anlaşmaya varılamadı. Melvine Malard'ın beklenen ayrılışının Terland'ın durumuna nasıl etki edeceği önemli olabilir. Malard’ın sözleşmesi de 2027’de sona erecek, ancak şu anda önemli bir bedel karşılığında Chelsea’ye transfer olması bekleniyor; bu da United’ın hücum seçeneklerini zayıflatacak.

    Terland, United formasıyla 59 maçta 27 gol attı ve The Cutback’e göre bu yaz transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çekiyor.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Patri Guijarro

    Barcelona, bu yaz bir başka kilit oyuncusunu daha kaybetmek istemeyecektir. Putellas, Leon, Batlle ve Paralluelo çoktan takımdan ayrıldığından, transferler mercek altına alınmış durumda. Ancak Mundo Deportivo’nun haberine göre, Lyon’un istediği gibi giderse, Avrupa şampiyonu bir ayrılığın daha yasını tutacak; zira Barça’nın o Şampiyonlar Ligi finalinde yendiği takım, Patri Guijarro için bir anlaşma peşinde.

    Guijarro'nun mevcut sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor ve habere göre Lyon, dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu olarak kabul edilen bu oyuncu için dünya rekoru niteliğinde bir teklif sunarak, Barça'nın onu bedelsiz kaybetmek istemeyeceği tezini sınamaya hazır. İngiltere'nin en büyük kulüplerinden bazıları da durumu yakından takip ediyor.

    Barça’nın sözleşme yenilemesiyle çözmek istediği bu durumun nasıl gelişeceğini izlemek oldukça ilginç olacak.

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  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Romee Leuchter

    Shaw, Schroder ve Kerr gibi en göze çarpan ve ulaşılabilir santrfor seçeneklerinin artık piyasada olmaması nedeniyle, bu yaz transfer döneminde ilgi odağı haline gelebilecek birkaç sözleşmeli forvet bulunuyor; bunların başında da Romee Leuchter geliyor.

    Geçen yıl Paris Saint-Germain formasıyla 20 maçta 18 gol atarak Ligue 1'de Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Leuchter, henüz 25 yaşında ve bu nedenle daha da gelişme potansiyeline sahip; üstelik Ajax ve şimdi de PSG'de geçirdiği süre boyunca muhteşem bir gol rekoruna sahip.

    Vrouwen Voetbal Nieuws, Bayern Münih ve Manchester United'ın da ilgisi varken Leuchter'in Chelsea'ye katılmaya hazırlandığını bildirmişti. Ancak, Blues'un Malard ile yaptığı anlaşma ortaya çıktıktan sonra durum tamamen değişti; aynı kaynak daha sonra, PSG'nin istenen fiyatı 1 milyon avroya (850.000 sterlin/1,14 milyon dolar) çıkardığı için Leuchter'in transferinin suya düştüğünü bildirdi. Öte yandan The Athletic, bu iddiayı yalanlayarak son haftalarda Chelsea’nin radarında olan tek forvetin Malard olduğunu öne sürdü.

    Her halükarda, PSG'nin şu anda Leuchter'in sözleşmesini yenilemeyi planladığı söylenirken, Vrouwen Voetbal Nieuws ise İngiltere ve ABD'deki kulüplerin oyuncuya alternatif seçenekler sunduğunu bildiriyor.

  • Mayra Ramirez Chelsea women 2025-26Getty Images

    Mayra Ramirez

    Hamstring sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırmasına rağmen, Mayra Ramirez yılbaşından bu yana birkaç kez Real Madrid ile anıldı. ESPN, Mart ayında bu konuyu haber yapmış ve kulübün, Chelsea’deki sözleşmesi 2028’de sona erecek olan Ramirez’i kadrosuna katmaya istekli olduğunu belirtmişti. Bir ay sonra ESPN, Real Madrid’in Kolombiyalı milli oyuncunun transferi için Chelsea ile görüşmelere başladığını duyurdu.

    O zamandan bu yana Las Blancas, başka bir santrfor için büyük bir harcama yaparak, kadın futbol tarihinin ikinci en yüksek transfer ücreti olduğu tahmin edilen bir bedelle genç yetenek Schroder'i kadrosuna kattı. Bu, Ramirez’e olan ilgilerinin sona erdiği anlamına mı geliyor? Ramirez’in sözleşmesinin kalan süresi nedeniyle kesinlikle ihtiyaç duyulacak para, Chelsea’nin ona sadece iki yıl önce yüksek bir ücret ödemiş olması ve Blues’un forvet pozisyonunda çok fazla yedek oyuncusu bulunmaması göz önüne alındığında, bu ihtimal oldukça yüksek.

    Yine de, Real’in açıkça beğendiği bir oyuncu için tekrar devreye girmesi büyük bir sürpriz olmaz; özellikle de Schroder transferi, kadın takımına başarı kazandırma konusundaki kararlılığının bir göstergesi ise.

  • Klara Buhl Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Klara Buhl

    Daha önce Barcelona’nın yoğun ilgisini çeken Klara Buhl, bu yaz Blaugrana’nın radarına yeniden girebilir mi? Almanya milli takımında forma giyen oyuncunun Bayern Münih ile olan sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı ve daha önce Barça gibi bir kulübün kendisini transfer etmek istemesinden "gurur duyduğunu" belirtmişti. Hatta üç kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Aitana Bonmati, geçen sezon verdiği bir röportajda Buhl'un Katalan ekibine katılmasını istediği oyunculardan biri olduğunu söylemişti.

    Paralluelo'nun ayrılmasıyla birlikte, Barça'nın bu yaz Buhl'u transfer etmek için gerekli mali güce sahip olması halinde, onun bir yıl sonra serbest oyuncu olmasını beklemek yerine ilgisini yeniden canlandırması sürpriz olmaz.

    Eğer durum böyle olmazsa – ki geçen yıl da öyle olmamıştı – Barça, uzun süredir hayranlık duyduğu bu oyuncuyu başka bir takıma kaptırabilir. Ne de olsa Buhl’un yeteneği bir sır değil. O, dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri ve henüz 25 yaşında. Daha önce Manchester City, Chelsea ve Arsenal’in yanı sıra ABD ve Fransa’daki önde gelen kulüpler de onunla ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

  • Ella Toone Manchester United 2025-26-WSLGetty

    Ella Toone

    Ella Toone’un Manchester United dışında bir kulüpte oynadığını hayal etmek tuhaf geliyor; ancak sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldığı için bu, oldukça gerçekçi bir olasılık.

    Diğer üç oyuncu gibi, Toone'un sözleşmesi de bu yaz sona erecekti, ancak Kırmızı Şeytanlar Ocak ayında bir yıllık uzatma opsiyonunu devreye soktu. Baş antrenör Marc Skinner o sırada şöyle demişti: "Bu, sözleşmenin sonuna doğru her iki tarafa da görüşme fırsatı tanıyor ve olası yeni bir sözleşme için müzakere alanı yaratıyor. Bu dört oyuncu için durum her zaman böyle olacaktı, bu yüzden şu anda onlarla perde arkasında sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bizim için harika işler çıkardılar ve kulüp, umarız hepsi için olmak üzere, sözleşmelerin daha da uzatılmasına yönelik çözümler bulmaya devam edecek."

    Aradan altı ay geçti ve şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Haziran ayında, İngiltere milli takımında görev yaparken geleceği hakkında sorulan bir soruya Toone şöyle cevap verdi: “Açıkçası artık konuşma zamanı geldi. Tek bildiğim, benim için en iyisinin ne olduğuna karar vermem gerektiği.”

    Bu oyun kurucu, hayatı boyunca taraftarı olduğu, altyapısından yetiştiği ve 2018’de A takımın yeniden kurulmasıyla geri döndüğü United’a harika hizmetler vermiştir. Ancak kupa kazanma ve Şampiyonlar Ligi’nde istikrarlı bir şekilde oynama fırsatlarının sınırlı olduğunu fark etti. Bu, başka bir yere bakması için bir neden olabilir mi? Yoksa kulübün her sezon şampiyonluk mücadelesi veren bir takım haline gelmesi hedefinde bu projeyi daha da ileriye taşımak için kalacak mı? Toone henüz 26 yaşında ve birçok kulüp için cazip bir hedef olacağı kesin olduğundan, bu yaz herhangi bir ilginin ortaya çıkıp çıkmayacağını görmek çok ilginç olacak.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Kerolin

    Barcelona, bu yaz pek çok üst düzey oyuncuyla vedalaştı. Putellas, Leon, Batlle ve Paralluelo takımdan ayrıldı; Putellas ve Paralluelo’nun ayrılmasıyla kaybedilen gol gücü göz önüne alındığında, hücum hattını güçlendirme ihtiyacı öncelikler listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Temmuz ortasında duyurulan Caroline Graham Hansen’in sözleşmesinin uzatılması bu konuda yardımcı oluyor; Kerolin’in transferi de aynı şekilde katkı sağlayacaktır.

    ge'ye göre, Manchester City'nin yıldızı geçen Ocak ayında İngiltere'ye transfer olmuştu ancak iki kulübün transferi sonuçlandırmak için birlikte çalıştığı söyleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Barça'ya kulüp rekoru niteliğinde bir ücret ödemesi gerekecek ve bu tutar, 2022'de Lionesses'in yıldızı Keira Walsh için ödenen ücreti aşacak.

    Anlaşma gerçekleşmezse – ki Barça’nın oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini karşılayamadığı bildirildiğinden bu pek de şaşırtıcı olmaz – ya da biraz zaman alırsa, başka bir takımın Kerolin’i kapma ihtimali olabilir mi? Ne de olsa o, çok yönlülüğe ve maçların kaderini belirleyebilme yeteneğine sahip bir üst düzey oyuncu. Bu yaz transfer piyasasında yer alacağı beklenmiyordu, ancak piyasada olduğu ortaya çıktığına göre, bu durum daha fazla ilgiyi tetikleyebilir.

  • Vanessa Fudalla Bayer Leverkusen Women 2025-26Getty Images

    Vanessa Fudalla

    Frauen-Bundesliga’da Vanessa Fudalla’dan daha fazla golde doğrudan rol alan sadece iki oyuncu vardı: Barcelona’nın ilgisini çeken Bayern Münih yıldızı Buhl ve bu yaz Hoffenheim’dan Arsenal’e transferini çoktan kesinleştiren Cerci.

    Gol sayısına gelince, Bayer Leverkusen'in Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen Fudalla'yı sadece Cerci, Pernille Harder ve Larissa Muhlhaus geride bıraktı. Harder dünyanın en iyi oyuncularından biri; 23 yaşındaki Muhlhaus ise 17 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Nisan ayında Eintracht Frankfurt ile üç yıllık bir sözleşme imzalayarak transfer oldu.

    Peki, mükemmel bir sezonun ardından Fudalla için de bir transfer kapısı açılabilir mi? Ne de olsa, 24 yaşındaki oyuncunun performansı geçici bir başarı değildi. Henüz genç bir oyuncu iken Bayern Münih'e transfer olan Fudalla, ikinci takımda golcü olarak parladıktan sonra, 17 yaşında Jena'ya katılarak A takımda deneyim kazandı. Bir yıl sonra RB Leipzig’e transfer olan Fudalla, 95 lig maçında 63 gol attı; bunlardan 20’si 42 birinci lig maçında geldi ve geçen yaz Leverkusen’e transfer oldu.

    Ancak Fudalla, geçen sezon Bundesliga’da beşinci sırada bitirmesine katkıda bulunduğu kulüple sadece iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Leverkusen, bu sözleşmeyi uzatmak isteyecektir ancak onun transferi için rekabet yaşanmaması sürpriz olur.

  • Jennifer Echegini PSG Women 2025-26Getty Images

    Jennifer Echegini

    Ocak ayında Jennifer Echegini’nin transfer olacağı görünüyordu. WSL şampiyonluğunu savunma sürecinin son derece hayal kırıcı bir hal alması üzerine, Chelsea kış transfer döneminde takıma oyunun gidişatını değiştirebilecek kalitede bir oyuncu katmak istiyordu ve dikkatleri tamamen PSG’nin çok yönlü orta saha oyuncusuna odaklanmıştı. Ancak, Blues’un defalarca teklifte bulunmasına rağmen kulüp onu satmaya yanaşmadı.

    Peki, Chelsea bu transfer döneminde Echegini’ye olan ilgisini yeniden canlandırabilir mi? Echegini’nin sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı ve PSG, oyuncunun yeni bir sözleşme imzalamayacağına inanıyorsa, bu yaz onun için bir transfer ücreti almak, bir yıl sonra onu bedelsiz kaybetmekten muhtemelen daha tercih edilebilir olacaktır. Yedi yılın en kötü gol performansını sergiledikten sonra, Chelsea’nin de hücumda birkaç takviyeye ihtiyacı var.

    Sözleşme durumu ve şüphesiz kalitesi göz önüne alındığında, Echegini muhtemelen diğer kulüplerin de radarında olacaktır. Bu ayın sonlarında başlayacak olan Afrika Kadınlar Uluslar Kupası öncesinde transfer olmazsa, Nijerya milli takımındaki performansları fiyatını daha da yukarı çekebilir ve ilgiyi artırabilir.