Ella Toone, Salma Paralluelo ve 2026 yılının çılgın yaz transfer döneminde hâlâ takım değiştirebilecek 10 kadın futbol yıldızı

Çoğu serbest oyuncu artık bir takıma katıldı; özellikle Arsenal bu transfer piyasasında oldukça başarılı bir performans sergiledi ve Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci ile Geraldine Reuteler’i kadrosuna kattı. Lisa Baum’un da takıma katılmasıyla birlikte, bu transfer dönemi “Gunners” için mükemmel bir dönem olarak şekilleniyor.

London City Lionesses de, kulübün Kadınlar Süper Ligi'nin zirvesindeki yerleri hedefleyerek ivme kazanmaya çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Putellas, Earps, Mapi Leon ve Nicole Anyomi bedelsiz olarak takıma katılırken, Kadidiatou Diani de transfer ücreti karşılığında kadroya katıldı.

Ancak çoğu takımın kadrosunda hala doldurulması gereken birçok boşluk var ve bazı büyük kulüpler şu ana kadar nispeten sessiz kaldı. Avrupa şampiyonu Barcelona, aralarında Putellas’ın da bulunduğu dört önemli ilk takım yıldızına veda ettikten sonra yapması gereken işler var; Chelsea, hem Kerr hem de Catarina Macario’ya veda ettikten ve Khadija Shaw, Felicia Schroder ile Salma Paralluelo’dan reddedildikten sonra yeni bir santrfor arıyor; Manchester United ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi sıralamasının dışında kalarak hayal kırıklığı yaşadıktan sonra büyük bir transfer dönemi geçirmeye ihtiyaç duyuyor.

Peki, sözleşmeli oyuncuların yer alması ve dolayısıyla önemli transfer ücretlerinin söz konusu olması muhtemel olan transfer döneminin bu kısmına odaklandığımızda, hangi oyuncular ön plana çıkabilir? GOAL, önümüzdeki birkaç hafta boyunca takip edilmesi gereken bazı isimleri seçti...