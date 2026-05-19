Getty Images
Çeviri:
Ella Toone, 2026 yılında ilk kez Lionesses kadrosuna geri dönerken, İngiltere de İspanya ile oynanacak kritik Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Aggie Beever-Jones’u yeniden kadrosuna katıyor
Toone, 2026'da ilk kez Lionesses kadrosuna geri döndü
Toone, Kasım ayı sonlarında Wembley'de Çin'i 8-0 mağlup ettikleri maçta bir gol atıp üç asist yaparak Lionesses formasıyla son kez sahaya çıkmıştı. Kalça sakatlığı nedeniyle bu yıl Manchester United formasıyla yaklaşık beş ay sahalardan uzak kalmak zorunda kalan Toone, Nisan ayı sonlarında sahalara geri döndü ve Kırmızı Şeytanlar'ın son iki maçında ilk on birde yer aldı; hafta sonu Chelsea'ye yenildikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.
Toone'un kadroya dahil edilmesi, son kampta ilk kez milli takıma çağrılan 17 yaşındaki Erica Parkinson'ın Wiegman'ın kadrosundan çıkması anlamına geliyor. Grace Clinton için de kadroda yer kalmadı. Geçen yaz Manchester City'ye transfer olan Clinton, bu ayın başlarında FA Cup yarı finalinde Chelsea ile oynanan maçta yeni Kadınlar Süper Ligi şampiyonu takımın ilk 11'inde yer alsa da, forma şansı bulmakta zorlandı.
- Getty Images
Beever-Jones'un dönüşü İngiltere'ye yeni bir ivme kazandırıyor
Beever-Jones'un dönüşü de takıma moral kazandırıyor ve ilk tercih edilen forvet Alessia Russo'nun arkasında kadro derinliği sağlıyor. Chelsea'nin forveti, özellikle ayak bileği sorunu nedeniyle zorlu bir sezon geçirdi. Ancak, bu kamp öncesinde değerli dakikalar kazanmak için Blues'un sezonun son üç maçında yedek kulübesinden oyuna girdi. Euro 2025 kahramanı Michelle Agyemang'ın hala ön çapraz bağ yırtığından iyileşmekte olması nedeniyle, onun kadroya dahil edilmesi 9 numaralı pozisyonda ekstra bir seçenek olması açısından hayati önem taşıyor.
İngiltere'nin son milli maç aralarında sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kalan Freya Godfrey de kadroya dahil edilerek forvet hattında süre almaya hazır hale geldi. Nisan ayında ilk kez milli takıma çağrılan bir diğer oyuncu Keira Barry ise kadrodan çıktı. Niamh Charles ise geçen ay son dakikada kadroya dahil edildikten sonra tekrar tam kadroda yer alırken, hafta sonu sağ ayağında koruyucu botla görülen Lucy Bronze de kadroya dahil edildi.
İngiltere Kadın Milli Takımı'nın tam kadrosu
Kaleciler: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defans oyuncuları: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Orta saha oyuncuları: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Münih), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Forvetler: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- AFP
İngiltere, İspanya ve Ukrayna ile karşılaşırken Dünya Kupası elemeleri söz konusu
İngiltere, Haziran başında Mallorca'ya giderek İspanya ile bu Dünya Kupası eleme grubunda belirleyici nitelikte olabilecek bir karşılaşmaya çıkacak. Lionesses bu maçı kazanırsa, grup birinciliği ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılım garantilenmiş olacak. Beraberlik de kaderi kendi ellerinde tutmalarını sağlayacak ve birkaç gün sonra Ukrayna'yı yenmeleri halinde grup birinciliğini garantilemiş olacaklar. Ancak bir yenilgi, özellikle de iki gol farkla veya daha fazla farkla yenilmeleri halinde, İspanya'nın kontrolü ele geçirmesine yol açabilir.
Bu heyecan verici maç 5 Haziran'da oynanacak, İngiltere'nin Ukrayna ile oynayacağı ev sahibi maçı ise 9 Haziran'da gerçekleşecek. Liverpool'daki Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadyumu bu maça ev sahipliği yapacak. Sadece grup birincisi Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde edecek, diğer üç takım ise play-off'lara katılacak.
Wiegman, "Bu, eleme kampanyamızda açıkça çok önemli bir an," dedi. "Şu anda kendimizi mümkün olan en güçlü konuma getirdik ve bu son iki maç bize en erken fırsatta Dünya Kupası'na katılma şansı veriyor.
"İspanya ve Ukrayna, bize farklı sınavlar yaşatacak. İspanya'ya gidip kendi seyircileri önünde oynamak, karşılaşabileceğimiz en zorlu maçlardan biri ama bu zorluğa hazır olacağız. Kampanyayı Ukrayna karşısında kendi taraftarlarımızın önünde bitirebilmek çok güzel. Bu takımı ülke çapında gezdirmenin çok önemli olduğunu her zaman söyledik ve Everton'ın yeni stadyumunda taraftarlarımızın önünde oynamayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Liverpool şehri, yıllar boyunca Lionesses ile pek çok bağ kurdu, bu yüzden çok özel bir akşam olacak."