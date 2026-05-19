Ella Toone, 2026 yılında ilk kez Lionesses kadrosuna geri dönerken, İngiltere de İspanya ile oynanacak kritik Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Aggie Beever-Jones’u yeniden kadrosuna katıyor

İngiltere, Haziran başında Mallorca'ya giderek İspanya ile bu Dünya Kupası eleme grubunda belirleyici nitelikte olabilecek bir karşılaşmaya çıkacak. Lionesses bu maçı kazanırsa, grup birinciliği ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılım garantilenmiş olacak. Beraberlik de kaderi kendi ellerinde tutmalarını sağlayacak ve birkaç gün sonra Ukrayna'yı yenmeleri halinde grup birinciliğini garantilemiş olacaklar. Ancak bir yenilgi, özellikle de iki gol farkla veya daha fazla farkla yenilmeleri halinde, İspanya'nın kontrolü ele geçirmesine yol açabilir.

Bu heyecan verici maç 5 Haziran'da oynanacak, İngiltere'nin Ukrayna ile oynayacağı ev sahibi maçı ise 9 Haziran'da gerçekleşecek. Liverpool'daki Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadyumu bu maça ev sahipliği yapacak. Sadece grup birincisi Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde edecek, diğer üç takım ise play-off'lara katılacak.

Wiegman, "Bu, eleme kampanyamızda açıkça çok önemli bir an," dedi. "Şu anda kendimizi mümkün olan en güçlü konuma getirdik ve bu son iki maç bize en erken fırsatta Dünya Kupası'na katılma şansı veriyor.

"İspanya ve Ukrayna, bize farklı sınavlar yaşatacak. İspanya'ya gidip kendi seyircileri önünde oynamak, karşılaşabileceğimiz en zorlu maçlardan biri ama bu zorluğa hazır olacağız. Kampanyayı Ukrayna karşısında kendi taraftarlarımızın önünde bitirebilmek çok güzel. Bu takımı ülke çapında gezdirmenin çok önemli olduğunu her zaman söyledik ve Everton'ın yeni stadyumunda taraftarlarımızın önünde oynamayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Liverpool şehri, yıllar boyunca Lionesses ile pek çok bağ kurdu, bu yüzden çok özel bir akşam olacak."