Exor'un CEO'sunun 2025 mali yılı bilançosuna ekli hissedarlara yazdığı mektuptaki düşünceleri: "Exor, ailem aracılığıyla bir asırdan fazla süredir devam eden bu bağı sürdürerek Juventus'un gururlu sahibi olmaya devam ediyor. Kulüp, son yıllarda performansını kaçınılmaz olarak etkileyen iç ve dış baskılarla damgalanan zorlu bir dönemden geçti. Gerektiğinde sorumluluklarımızı üstlendik, kulübü kararlılıkla destekledik ve yönetim kadrosuyla yakın işbirliği içinde çalışarak, Juventus'un yasal ve düzenleyici sorunlarının çözülmesinin ardından istikrarı yeniden tesis etmek ve kulübü yapıcı bir yola sokmak için çaba gösterdik."
Çeviri:
Elkann: "Zararlar azalıyor, Juventus asla pes etmez. Kulübün sportif ve mali başarısını desteklemeye kararlıyız"
SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS
"Bu bağlamda, 2025 yılı hem saha içinde hem de saha dışında sürdürülebilir bir performansın temellerini atmaya adanmış bir yıl oldu. Yaklaşık 100 milyon avroluk sermaye artırımı sürecinde payımıza düşen kısmı karşılayarak kulübe destek verdik ve yönetim kadrosunda yapılan önemli değişiklikleri destekledik."
ERKEK VE KADIN TAKIMI
"Spor açısından, kadın takımı olağanüstü bir sezon geçirdi; Serie A şampiyonu ve İtalya Kupası galibi olarak ulusal çifte kupayı kazandı. Ocak 2026'da Juventus Women, İtalya Süper Kupası'nı da kazandı. Erkek takımı da geçen Ekim ayında Luciano Spalletti'nin teknik direktör olarak atanmasının ardından ilerleme kaydetmeye başladı. Spalletti, soyunma odasına yeni bir enerji getirerek, galibiyete olan açlığı ve kararlılığı yeniden tesis etti."
ARTAN GELİRLER
"Saha dışında, finansal performans önemli ölçüde iyileşti. 2025 yılında, Juventus'un gelirleri yıllık bazda %34 artarak 530 milyon avroya ulaştı; bu artışın başlıca nedeni, erkek takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesiydi. Sonuç olarak, kulübün zararı bir önceki yıla göre %71 azalarak 58 milyon avroya geriledi ve kulüp finansal sürdürülebilirlik yolunda ilerlemeye devam etti. Yıl boyunca kulüp ayrıca Adidas ile ortaklığını 2036/37 sezonuna kadar toplam 408 milyon avro değerinde yeniledi ve Jeep ile forma sponsorluğu anlaşmasını Haziran 2028'e kadar 69 milyon avro karşılığında uzattı."
KULÜBÜ DESTEKLEMEYE KARARLI TARAFTARLAR
"2026 yılının başında Juventus, yeni neslin yetenekli oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatarak, kulübün en umut vaat eden oyuncularını yetiştirme ve kulüpte tutma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit etti. Bu yaklaşım, Juventus'a olan sarsılmaz inancımızı yansıtmaktadır. Exor, ailem aracılığıyla bir asırdan fazla süredir devam eden bu bağı sürdürerek, kulübün gururlu sahibi olmaya devam etmektedir. Juventus'un sportif ve finansal başarısını desteklemeye tam olarak kararlıyız ve önümüzde parlak bir gelecek olduğuna inanıyoruz."
"Efsane Omar Sivori'nin bir zamanlar söylediği gibi: “Burada her zaman mücadele etmek gerekir ve her şey kaybedilmiş gibi göründüğünde bile inanmaya devam etmek gerekir: Juve asla pes etmez”."