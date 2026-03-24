Elkann: "Zararlar azalıyor, Juventus asla pes etmez. Kulübün sportif ve mali başarısını desteklemeye kararlıyız"

"2026 yılının başında Juventus, yeni neslin yetenekli oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatarak, kulübün en umut vaat eden oyuncularını yetiştirme ve kulüpte tutma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit etti. Bu yaklaşım, Juventus'a olan sarsılmaz inancımızı yansıtmaktadır. Exor, ailem aracılığıyla bir asırdan fazla süredir devam eden bu bağı sürdürerek, kulübün gururlu sahibi olmaya devam etmektedir. Juventus'un sportif ve finansal başarısını desteklemeye tam olarak kararlıyız ve önümüzde parlak bir gelecek olduğuna inanıyoruz."

"Efsane Omar Sivori'nin bir zamanlar söylediği gibi: “Burada her zaman mücadele etmek gerekir ve her şey kaybedilmiş gibi göründüğünde bile inanmaya devam etmek gerekir: Juve asla pes etmez”."