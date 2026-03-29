Goal.com
Canlı
CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Elkann her şeyi satıyor, ancak Juventus'u yeniden canlandırıyor: Spalletti'ye duyulan güvenin anlamı ve transfer piyasası

Juventus
FEATURES
Opinion
Serie A

Exor'un hissedarlarına yazdığı mektupta, Juventus'un yakın geleceğine ilişkin yol haritası yer alıyor

Exor hissedarlarına yazdığı mektupta John Elkann, birçok varlığın elden çıkarılmasının ardından Agnelli/Elkann imparatorluğunun İtalya topraklarında fiziksel olarak kalan sayılı kuruluşlarından biri olan Juventus'a da değindi. Dünya değişiyor ve her zaman Fiat ve otomobil sektörüne bağlı olan, ancak artık giderek daha az endüstriyel ve daha fazla finansal bir geleceğe yönelen Torino hanedanının ilgi alanları ve ufku da değişiyor.


Bu bağlamda Juventus, şimdilik geçmişle olan bağın ve geleceğe yönelik vizyonun sağlam bir dayanağı olmaya devam ediyor. Budurum, son aylarda mülkiyet değişikliği ile ilgili ısrarlı söylentilere karşı, azınlık hissedarı Tether tarafından sunulan (ve reddedilen) teklifin tetiklediği bu söylentilere karşı, bir satış olasılığını kararlılıkla reddeden John Elkann için de geçerli.


Şimdi Elkann yeniden harekete geçiyor ve yukarıda bahsedilen mektupta, Juventus tarihinin son çalkantılı döneminin bilançosunu çıkarmakla kalmayıp, yakın gelecek için tohumları da ekiyor. Bu kılavuzilkeler kolayca anlaşılabilir ve özünde dört noktada özetlenebilir: 1) çoğunluk hissedarının geri çekilmesine hayır; 2) Exor yatırım yaptı, yatırım yapıyor ve Juventus'u desteklemeye her zaman hazır olacak; 3) Exor'un taahhüdünün yanı sıra, kulüp yine de sürdürülebilirlik konusunda erdemli bir yol izlemelidir; 4) mektupta adı geçen mevcut Juve'nin tek kahramanı Luciano Spalletti'ye ve 'neslinin' yeteneği Kenan Yıldız'a tam güven.


Ve işte bu son nokta, güncel gelişmeler açısından ve Juventus’un gelecekteki transfer hamleleri açısından en ilgi çekici olanıdır. Çünkü stratejiler ve planların ötesinde, Spalletti’ye yönelik takdir ve güven dolu sözler, en az iki konuda doğrudan meselenin özüne değiniyor. İlki, üzerinde çalışılan teknik direktörün sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili: bu açıdan Elkann'ın sözleri yönetimi "atlatıyor". Anlamı şudur: Spalletti kalıyor, anlaşmanın yolunu siz bulun.


İkinci husus, birinciyle yakından bağlantılı olarak transfer piyasasıyla ilgilidir, çünkü Spalletti'nin sözleşmesini yenilemek, onun önerilerini, hedeflerini ve beklentilerini benimsemek anlamına gelir. Dolayısıyla: Spalletti'nin vazgeçilmez gördüğü mevcut kadrodaki oyuncuların satılmasını önlemek, bu iki özellik açısından bariz eksiklikler gösteren kadroya kalite ve deneyim katmak.


Juventus'un transfer piyasası bu parametrelere göre şekillenecek, ancak bu çalışmanın ne düzeyde yürütüleceği hala belirleyici bir koşula bağlı: gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı. Bunu elde etmek Spalletti ve takımın görevi, bunu başardıktan sonra Exor'un önemli bir transfer piyasası için desteği de gelecektir.


  • MEKTUP

    "Juventus'un sportif ve finansal başarısını desteklemeye tam olarak kararlıyız," diye vurguluyor Elkann, "ve önümüzde parlak bir gelecek olduğuna inanıyoruz. Efsanevi Omar Sivori'nin dediği gibi: 'Burada her zaman mücadele etmek gerekir ve her şey kaybedilmiş gibi göründüğünde bile inancımızı kaybetmemeliyiz; Juve asla pes etmez'."


    "2026 yılının başında Juventus, yeni nesil yetenek Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı ve kulübün en umut vaat eden yeteneklerini geliştirme ve kulübe bağlı tutma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu yaklaşım, Juventus'a olan sarsılmaz güvenimizi yansıtıyor. Exor, ailem sayesinde bir asırdan fazla süren bir ilişkiyi sürdürerek kulübün gururlu sahibi olmaya devam ediyor."


    "Juventus, son yıllarda performansını kaçınılmaz olarak etkileyen iç ve dış baskılarla damgalanan zor bir dönemden geçti. Gerektiğinde sorumluluğu üstlendik, kulübü kararlılıkla destekledik ve yasal ve düzenleyici sorunların çözülmesinin ardından istikrarı yeniden tesis etmek ve Juventus'u yapıcı bir yola geri döndürmek için kulüp yönetimi ile yakın işbirliği içinde çalıştık. Bu bağlamda, 2025 yılı hem saha içinde hem de saha dışında sürdürülebilir performansın temellerini atmaya adanmış bir yıl oldu. Yaklaşık 100 milyon avroluk sermaye artırımına orantılı katkımızla kulübü destekledik ve yönetim kadrosundaki önemli değişiklikleri destekledik."


    "Spor alanında, kadın takımı olağanüstü bir sezon geçirdi ve Serie A ile Coppa Italia'yı kazanarak ulusal çifte kupayı elde etti. Ocak 2026'da Juventus Women, İtalya Süper Kupası'nı da kazandı. Erkek takımı da Ekim ayında Luciano Spalletti'nin teknik direktör olarak atanmasının ardından ilerleme kaydetmeye başladı. Spalletti, soyunma odasına yeni bir enerji getirdi ve kazanma hırsını ve kararlılığını geri kazandırdı."


    "Saha dışında da finansal sonuçlar önemli ölçüde iyileşti: 2025'te Juventus'un gelirleri bir önceki yıla göre %34 artarak 530 milyon avroya ulaştı; bu artışın başlıca nedeni erkek A takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesiydi. Sonuç olarak, kulübün zararı bir önceki yıla göre %71 azalarak 58 milyon avroya geriledi ve kulüp finansal sürdürülebilirlik yolunda ilerlemeye devam etti. Yıl boyunca kulüp, Adidas ile ortaklığını 2036/37 sezonuna kadar toplam 408 milyon euro değerinde yeniledi ve Jeep ile ön sponsorluk anlaşmasını Haziran 2028'e kadar 69 milyon euro karşılığında uzattı.



    WHATSAPP: Tüm GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM'un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın



    • Reklam
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN