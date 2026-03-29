Elkann her şeyi satıyor, ancak Juventus'u yeniden canlandırıyor: Spalletti'ye duyulan güvenin anlamı ve transfer piyasası

Exor hissedarlarına yazdığı mektupta John Elkann, birçok varlığın elden çıkarılmasının ardından Agnelli/Elkann imparatorluğunun İtalya topraklarında fiziksel olarak kalan sayılı kuruluşlarından biri olan Juventus'a da değindi. Dünya değişiyor ve her zaman Fiat ve otomobil sektörüne bağlı olan, ancak artık giderek daha az endüstriyel ve daha fazla finansal bir geleceğe yönelen Torino hanedanının ilgi alanları ve ufku da değişiyor.





Bu bağlamda Juventus, şimdilik geçmişle olan bağın ve geleceğe yönelik vizyonun sağlam bir dayanağı olmaya devam ediyor. Budurum, son aylarda mülkiyet değişikliği ile ilgili ısrarlı söylentilere karşı, azınlık hissedarı Tether tarafından sunulan (ve reddedilen) teklifin tetiklediği bu söylentilere karşı, bir satış olasılığını kararlılıkla reddeden John Elkann için de geçerli.





Şimdi Elkann yeniden harekete geçiyor ve yukarıda bahsedilen mektupta, Juventus tarihinin son çalkantılı döneminin bilançosunu çıkarmakla kalmayıp, yakın gelecek için tohumları da ekiyor. Bu kılavuzilkeler kolayca anlaşılabilir ve özünde dört noktada özetlenebilir: 1) çoğunluk hissedarının geri çekilmesine hayır; 2) Exor yatırım yaptı, yatırım yapıyor ve Juventus'u desteklemeye her zaman hazır olacak; 3) Exor'un taahhüdünün yanı sıra, kulüp yine de sürdürülebilirlik konusunda erdemli bir yol izlemelidir; 4) mektupta adı geçen mevcut Juve'nin tek kahramanı Luciano Spalletti'ye ve 'neslinin' yeteneği Kenan Yıldız'a tam güven.





Ve işte bu son nokta, güncel gelişmeler açısından ve Juventus’un gelecekteki transfer hamleleri açısından en ilgi çekici olanıdır. Çünkü stratejiler ve planların ötesinde, Spalletti’ye yönelik takdir ve güven dolu sözler, en az iki konuda doğrudan meselenin özüne değiniyor. İlki, üzerinde çalışılan teknik direktörün sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili: bu açıdan Elkann'ın sözleri yönetimi "atlatıyor". Anlamı şudur: Spalletti kalıyor, anlaşmanın yolunu siz bulun.





İkinci husus, birinciyle yakından bağlantılı olarak transfer piyasasıyla ilgilidir, çünkü Spalletti'nin sözleşmesini yenilemek, onun önerilerini, hedeflerini ve beklentilerini benimsemek anlamına gelir. Dolayısıyla: Spalletti'nin vazgeçilmez gördüğü mevcut kadrodaki oyuncuların satılmasını önlemek, bu iki özellik açısından bariz eksiklikler gösteren kadroya kalite ve deneyim katmak.





Juventus'un transfer piyasası bu parametrelere göre şekillenecek, ancak bu çalışmanın ne düzeyde yürütüleceği hala belirleyici bir koşula bağlı: gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı. Bunu elde etmek Spalletti ve takımın görevi, bunu başardıktan sonra Exor'un önemli bir transfer piyasası için desteği de gelecektir.



