Elitler Ligi Ekibinin Ek Maçı... Al-Ittihad ile Neom Arasında Zirve Mücadelesi... Al-Qadsia, Kaybettiği Hayalini Geri Kazanmak İstiyor

Neom U21 - Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 - Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Hazem U21 - Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21 - Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi play-off'larında taraftarları heyecan verici maçlar bekliyor

Elit Lig (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) turnuvasında, lig aşamasının sona ermesinin ardından çeyrek finale yükselme play-off'ları ile yeni bir aşama başlıyor.

Lig aşamasında 5. ile 12. sıraları alan 8 takım çeyrek finale yükselme play-off'una katılmaya hak kazandı. Bu takımlar, bir sonraki tura yükselecek dörtlü grubu belirlemek için çift maçlı sistemde 4 heyecan verici karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

  • Çeyrek final play-off maçları

    Play-off maçları 12 Nisan Pazar günü başlayacak. Bu maçlarda El-Kadisiya, El-Fayha'ya konuk olacak ve maç El-Mujama Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak; El-Wehda ise rakibi El-Fateh'i Mekke'deki Kral Abdulaziz Spor Şehri Stadyumu'nda ağırlayacak.

    Ertesi gün, 13 Nisan Pazartesi günü, El-Ittihad, Tabuk'taki Kral Khalid Spor Şehri Stadyumu'nda Neom'a konuk olurken, El-Hazm, Al-Rass'taki stadyumunda rakibi Al-Akhdud'u ağırlayacak.

    Yaklaşık bir hafta sonra, 19 Nisan Pazar günü rövanş maçları başlayacak. Bu maçlarda El-Fetih, Al-Ahsa'daki Meydan Temwil Al-Awwal Stadyumu'nda El-Wehda'yı ağırlarken, El-Ittihad ise Cidde'deki stadyumunda Neom'u ağırlayacak.

    Play-off maçları 20 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Bu gün, El-Kadisiya, El-Fayha'yı El-Khobar'daki Prens Saud bin Jalawi Spor Stadyumu'nda ağırlayacak; El-Akhdud ise El-Hazm'ı Najran'daki Prens Hazloul bin Abdulaziz Spor Stadyumu'nda ağırlayacak.

    stc tv üzerinden Suudi Arabistan Futbol Ligi'ni izleyin.Hemen kaydolun!

    • Reklam

  • El-Kâdîsiye... Çalınan rüyayı geri kazanmak için

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Al-Qadsia, son turda Al-Ahli'ye 1-3 yenilerek çeyrek finale yükselme şansını son dakikada kaçırmasının ardından, Al-Fayha maçına morali bozuk bir şekilde giriyor.

    Doğu ekibi, "El-Raqi" karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve 5 galibiyet serisinin ardından Elit Lig'de ilk mağlubiyetini aldı.

    Bu yenilgi nedeniyle El-Kadisiya, sıralamada beşinci sıraya geriledi ve dördüncü sırayı, onun yerine doğrudan çeyrek finale yükselen El-Taawoun takımına bıraktı.

    Al-Qadisiyah, sıralamada 12. sırada yer alan ve play-off'lara katılmaya hak kazanan son takım olan Al-Fayha ile karşılaşacak olsa da, bu turu geçme görevi hiç de kolay olmayacak.

    Mesele sadece El-Kadisiya oyuncularının kötü moral durumuyla sınırlı değil, aynı zamanda son dönemde El-Fayha oyuncularının sergilediği olağanüstü performansla da ilgili. El-Fayha, son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

    Al-Fayha'nın kadrosunda takıma fark yaratabilecek birçok oyuncu bulunuyor. Bunların başında, 10 golle El-Nukhat El-Nukhat Ligi'nin gol krallığı sıralamasında beşinci sırada yer alan parlayan forvet Muaz Al-Habib ve Ammar Al-Kheibari geliyor.

    Maçı daha da heyecanlı kılan ise, iki takımın daha önce lig aşamasında, tam olarak geçen Kasım ayında, Al-Safa kulübünün stadyumunda karşılaşmış olması ve maçın 2-2 berabere sonuçlanmış olmasıdır.

  • Fetih... İkinci olmak yetmez

    Al-Fateh ise, hem savunma hem de hücum açısından El-Nukhba Ligi'nin en güçlü ikinci takımı olmasına rağmen, Al-Wehda ile çeyrek final play-off maçına çıkacak.

    Al-Fateh, 42 golle Al-Nassr ile birlikte en güçlü ikinci hücum hattına sahip ve Al-Hilal'in 4 gol gerisinde. Ayrıca 21 gol yiyerek en güçlü ikinci savunma hattına sahip ve "Al-Alamy"nin sadece 2 gol gerisinde.

    Buna rağmen Al-Fateh, ligi 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplam 35 puan toplayarak altıncı sırada tamamladı ve dördüncü sıradaki Al-Taawoun'un sadece 2 puan gerisinde kaldı.

    Riyad'ı 6-0 mağlup etmesine rağmen, Al-Fateh, öncesindeki dört maçta galibiyet alamadığı için çeyrek finale doğrudan yükselmeyi başaramadı. Bu maçlarda Al-Nassr ve Al-Ahli ile berabere kalmış, Al-Adalah ve Al-Arabi'ye yenilmişti.

    Buna karşılık, Al-Wehda en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen takım, Al-Adalah ve Riyad ile berabere kalırken, Al-Ahli ve Al-Arouba'yı mağlup etmeyi başardı.

    Bu başarılı sonuçlar sayesinde El-Wehda, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle toplam 30 puan toplayarak sıralamada 11. sıraya yerleşti ve çeyrek finale yükselme play-off'una katılma hakkı kazandı.

    Bu maç, iki takımın bu sezon Elit Hava Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geleceği maç olacak, zira iki takım daha önce lig aşamasında hiç karşılaşmamıştı.

    Suudi Hava Ligi'ni stc tv üzerinden izleyin.Hemen kaydolun!

  • Al-Ittihad ve Neom... Play-off finali

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Çeyrek finale yükselme play-off'unun zirve mücadelesi ise Al-Ittihad ile Neom arasında olacak. İki takım ilk olarak Tabuk'ta gidiş maçında karşılaşacak, rövanş ise Cidde'de oynanacak.

    Al-Ittihad, ligin son aşamasındaki olumlu sonuçlarla maça moralli giriyor. Son 3 maçta Al-Bukairiya'yı 7-1 ve Al-Shabab'ı 4-1 yenerek iki büyük galibiyet elde ederken, Al-Khaleej'e 2-3 yenildi.

    "Al-Amid" ligi 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle toplam 34 puan toplayarak yedinci sırada tamamladı.

    Batı ekibi, 12 golle Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada yer alan yetenekli oyuncusu Ammar Al-Ghamdi'ye güveniyor.

    Neom ayrıca Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'ndeki son 4 maçında, Al-Khaleej'i (1-0) ve Al-Shabab'ı (2-0) mağlup ederken, Al-Raed'e (1-2) yenildi ve son haftada Al-Bukairiya ile 1-1 berabere kaldı.

    Neom, ligi 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle toplam 32 puan toplayarak sıralamada 10. sırada tamamladı.

    Bu maç, iki takımın bu sezon Elit Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geleceği maç olacak, zira iki takım lig aşamasında daha önce hiç karşılaşmamıştı.

  • Al-Akhdud ve Al-Huzm... Final maçı

    Play-off aşamasını sonlandıracak maç ise, sıralamada birbirine en yakın iki takım olan Al-Akhdoud ile Al-Hazm arasında oynanacak.

    Al-Akhdoud, ligi 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle toplam 34 puan toplayarak sıralamada sekizinci sırada tamamladı.

    Al-Akhdoud, lig aşamasını 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 33 puan toplayarak dokuzuncu sırada tamamlayan Al-Hazm'ın sadece bir puan önünde yer aldı.

    Lig aşamasını iyi bir şekilde tamamlayan El-Hazm kulübü için işler iyi görünüyor. Takım, son iki haftada Damak ve Al-Najma'yı aynı skorla (3-2) mağlup etti ve bir önceki haftada Al-Hilal ile golsüz berabere kaldı.

    Buna karşılık, Al-Akhdoud lig aşamasını olabilecek en kötü şekilde tamamladı. Son 6 haftada hiçbir galibiyet alamadı ve hiçbir gol atamadı. Al-Fateh'e (0-5), Al-Hilal'e (0-4), Al-Taawoun'a (0-2) ve Damak'a (0-3) yenilirken, Al-Jabalain ve Al-Najma ile golsüz berabere kaldı.

    Bu maç, iki takımın bu sezon Elit Hava Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geleceği maç olacak, zira lig aşamasında daha önce hiç karşılaşmadılar.

    stc tv üzerinden Suudi Hava Ligi'ni izleyin.Şimdi kaydolun!

  • Lig aşamasından rakamlar

    Lig aşamasında 240 maç oynandı; bu maçlarda 191 galibiyet elde edilirken, sadece 49 maç berabere sonuçlandı.

    Lig aşamasındaki maçlarda 711 gol atıldı; bu, her maçta yaklaşık 3 gol anlamına geliyor ve oldukça yüksek bir ortalamadır.

    Al-Hilal, lig aşamasında 46 golle en güçlü hücum hattına sahip takım olmaya devam ederken, Al-Nassr ve Al-Fateh'in 4 gol önünde yer aldı.

    Buna karşılık, Al-Nassr takımı lig aşamasında en güçlü savunmaya sahip takım oldu ve 19 gol yedi; bu, her maçta bir golün altında bir ortalamaya denk geliyor ve ikinci sıradaki Al-Fateh'in iki gol önünde.

    Al-Nassr ayrıca, 23 gol farkla, ikinci sıradaki Al-Hilal'in bir gol önünde, atılan ve yenen goller arasındaki en büyük farka sahip.

    Al-Ittifaq, 13 galibiyetle en fazla galibiyet alan takım oldu ve ikinci sıradaki Al-Taawoun'a bir galibiyet fark attı. Ayrıca, Al-Arabi ve Al-Jabalain ile eşit olarak tek bir beraberlikle en az beraberlik alan takım oldu.

    Al-Hilal ise lig aşamasında en az mağlubiyet alan takım oldu; sadece iki maç kaybetti ve 4 maç kaybeden Al-Nasr'ın iki maç önünde yer aldı.

    Al-Taawoun'un forveti Basem Al-Arini, 18 golle bu sezon Elit Hava Ligi'nin gol krallığı sıralamasında zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Al-Ittifaq'ın forveti Jalal Al-Salem'e 3 gol fark attı.

    Suudi Hava Ligi'ni stc tv'de ücretsiz olarak izleyin ve gol atın