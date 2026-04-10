Elitler Ligi Ekibinin Ek Maçı... Al-Ittihad ile Neom Arasında Zirve Mücadelesi... Al-Qadsia, Elinden Alınan Hayalini Geri Kazanmak İstiyor

Al-Qadsia, son turda Al-Ahli'ye 1-3 yenilerek çeyrek finale yükselme şansını son dakikada kaçırmasının ardından, Al-Fayha maçına morali bozuk bir şekilde giriyor.

Doğu ekibi, "Al-Raqi" karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve 5 galibiyet serisinin ardından Elit Lig'de ilk mağlubiyetini aldı.

Bu yenilgiyle Al-Qadsia, sıralamada beşinci sıraya geriledi ve dördüncü sırayı, onun yerine doğrudan çeyrek finale yükselen Al-Taawoun'a bıraktı.

Al-Qadisiyah, sıralamada 12. sırada yer alan ve play-off'lara katılmaya hak kazanan son takım olan Al-Fayha ile karşılaşacak olsa da, bu turu geçme görevi hiç de kolay olmayacak.

Mesele sadece El-Kadisiya oyuncularının kötü moral durumuyla sınırlı değil, aynı zamanda El-Fayha oyuncularının son dönemde sergilediği üstün performansla da ilgili. El-Fayha, son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Al-Fayha'nın kadrosunda takıma fark yaratabilecek birçok oyuncu bulunuyor. Bunların başında, 10 golle El-Nukhat El-Nukhat Ligi'nin gol krallığı sıralamasında beşinci sırada yer alan parlayan forvet Muaz Al-Habib ve Ammar Al-Kheibari geliyor.

Maçı daha da heyecanlı kılan ise, iki takımın lig aşamasında, özellikle geçen Kasım ayında Al-Safa kulübünün stadyumunda karşılaştığı ve maçın 2-2 berabere bittiği gerçeğidir.