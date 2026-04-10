Elitler Ligi Ekibinin Ek Maçı... Al-Ittihad ile Neom Arasında Zirve Mücadelesi... Al-Qadsia, Elinden Alınan Hayalini Geri Kazanmak İstiyor

Lig aşamasında 240 maç oynandı; bu maçlarda 191 galibiyet elde edilirken, sadece 49 maç berabere sonuçlandı.
Lig aşamasındaki maçlarda 711 gol atıldı; bu, her maçta ortalama 3 gol gibi oldukça yüksek bir ortalamaya denk geliyor.
Al-Hilal, lig aşamasında 46 golle en güçlü hücum hattına sahip takım olmaya devam ediyor ve Al-Nassr ile Al-Fateh'in her ikisinden de 4 gol farkla önde.
Buna karşılık, Al-Nassr takımı lig aşamasında en güçlü savunmaya sahip takım oldu ve 19 gol yedi; bu, her maçta bir golün altında bir ortalamaya denk geliyor ve ikinci sıradaki Al-Fateh'in iki gol önünde.
Al-Nassr ayrıca, 23 gol farkla, ikinci sıradaki Al-Hilal'in bir gol önünde, atılan ve yenen goller arasındaki en büyük farka sahip.
Al-Ittifaq, 13 galibiyetle en fazla galibiyet alan takım oldu ve ikinci sıradaki Al-Taawoun'a bir galibiyet fark attı. Ayrıca, Al-Arabi ve Al-Jabalain ile eşit olarak tek bir beraberlikle en az beraberlik alan takım oldu.
Al-Hilal ise lig aşamasında en az mağlubiyet alan takım oldu; sadece iki maç kaybetti ve 4 maç kaybeden Al-Nasr'ın iki maç önünde yer aldı.
Al-Taawoun'un forveti Basem Al-Arini, 18 golle bu sezon Elit Hava Ligi'nin gol krallığı sıralamasında zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Al-Ittifaq'ın forveti Jalal Al-Salem'e 3 gol fark attı.
Suudi Hava Ligi'ni stc tv'de ücretsiz olarak izleyin ve gol atın