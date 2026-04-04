Elitler Ligi... Al-Hilal derbisi Al-Nassr'ın kaderini belirleyecek... Al-Ahli ise son haftada Al-Qadisiyah'ın hayallerini tehdit ediyor

Bu haftanın en önemli maçı, Al-Hilal'in Al-Nassr'ı konuk edeceği Riyad derbisi olacak. Bu maçta, zirveyi koruma hırsı ile çeyrek finale yükselme şansı yakalama çabası karşı karşıya gelecek.

Al-Hilal, son tur öncesinde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve tek bir mağlubiyetle topladığı 40 puanla Elit Ligi'nde lider durumda ve ikinci sıradaki Al-Ittifaq'ın 2 puan önünde.

"Lider" çeyrek finale çıkmayı garantiledi, çünkü ilk dörtten düşmeyecek, ancak ligi zirvede bitirmesini sağlayacak bir galibiyet ya da en azından bir beraberlik peşinde.

Al-Hilal'ın sahip olduğu bu rahatlığı Al-Nassr'da yok. Al-Nassr'ın büyük dörtlüye geri dönmesi ve çeyrek finale doğrudan kalması için galibiyet alması gerekiyor. Ayrıca rakiplerinin sonuçlarını bekleyerek, birinin kendi lehine tökezlemesini ummak zorunda.

"El-Alamy" 35 puanla sıralamada beşinci sırada yer alıyor; dördüncü sıradaki El-Qadisiyah'ın bir puan, üçüncü sıradaki El-Taawoun'un iki puan ve ikinci sıradaki El-Ittifaq'ın üç puan gerisinde.

Dikkat çeken nokta, her iki takımın da son haftalarda sonuçlarının oldukça olumsuz olması, ancak Al-Hilal için durumun daha az ciddi olmasıdır. Al-Hilal, son iki maçında Al-Hazm ve Al-Khaloud ile golsüz berabere kalmıştır.

Nasıs ise yaklaşık 40 gündür galibiyet alamadı; son 4 haftada tökezleyerek El-Fetih ve El-Najma ile 1-1 berabere kaldı, Dhamk'a 2-3 ve geçen hafta El-Taawoun'a 2-4 gibi sürpriz mağlubiyetler aldı.

İki takım da bu sezon Riyad derbilerinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Al-Hilal, Al-Shabab'ı 5-0, Al-Riyad'ı ise 2-1 yenerken, Al-Nassr ise Al-Shabab'ı 2-0, Al-Riyad'ı ise 1-0 mağlup etti.