Elitler Ligi... Al-Hilal derbisi Al-Nassr'ın kaderini belirleyecek... Al-Ahli ise son haftada Al-Qadisiyah'ın hayallerini tehdit ediyor

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi, eleme turları öncesinde son aşamasına geldi

Elit Lig (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) mücadeleleri lig aşamasının sonuna geldi; taraftarlar bu özel turnuvanın yirminci ve son haftasındaki maçları sabırsızlıkla bekliyor.

Bu tur başlarken farklı hedefler de ortaya çıkıyor. Bazı takımlar çeyrek finale doğrudan yükselmeyi hedeflerken, diğerleri play-off'lara kalmayı hayal ediyor ve bir diğer grup ise küme düşme tehlikesinden kurtulmayı umuyor.

Tüm bu çelişkili hayaller ve hedefler arasında, taraftarlar benzersiz bir heyecan dolu tur bekliyor; bu turda genç oyuncular, taraftarlarının hayallerini gerçeğe dönüştüren büyük yıldızlara dönüşecek.

  • 20. haftanın maçları

    Joi Elit Ligi'nin 20. ve son haftasındaki tüm maçlar, adalet ve şeffaflık ilkelerini sağlamak amacıyla tek bir günde, yani 6 Nisan Pazartesi günü, hem de aynı saatte oynanacak; maçlar Mekke saatiyle akşam saat 8:30'da başlayacak.

    Al-Ittihad kulübü, Cidde'deki stadyumunda Al-Shabab'ı ağırlayacak, Al-Jabalain ise Al-Adalah'ın konuğu olarak Al-Ahsa'daki Prens Abdullah bin Jalawi Spor Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Al-Ittifaq ise Dammam'daki Ejo Stadyumu'nda konuğu Al-Khaleej ile karşılaşacak.

    Al-Arouba, Al-Jouf Üniversitesi Stadyumu'nda konuğu Al-Wehda ile karşılaşırken, Al-Hazm, Al-Najma'yı Al-Ras'taki stadyumunda ağırlayacak ve Damak, Najran'da Al-Akhdoud'un konuğu olacak.

    Neom kulübü ise Tabuk'taki Kral Khalid Spor Stadyumu'nda El-Bukairiya'yı ağırlayacak. Al-Raed ise Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda Al-Fayha'ya konuk olacak. Riyad ise Suudi Arabistan'ın başkentindeki stadyumunda Al-Fateh'i ağırlayacak.

    Al-Ahli, Cidde'deki kendi sahasında Al-Qadisiyah ile zorlu bir maça çıkacak, Al-Taawoun ise Al-Bukairiyah Kulübü'nün sahasında Al-Khaloud'a konuk olacak. Turun en önemli maçı ise Riyad'da, Al-Hilal ile Al-Nassr arasında oynanacak derbi olacak.

  • Seçkinler için Hava Ligi Sistemi

    Bu turun sona ermesinin ardından, Elit Ligi'nin hem çeyrek finalleri hem de çeyrek finallere yükselme play-off'ları için nihai tablo netleşecek.

    İlk 4 takım, eleme turunun galiblerini bekleyerek Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin çeyrek finallerine doğrudan yükselecek.

    Eleme turuna, beşinci sıradan on ikinci sıraya kadar yer alan 8 takım katılacak ve bu takımlar, çeyrek finallere katılacak diğer 4 takımı belirlemek üzere, gidiş-dönüş maçlarından oluşan eleme sistemiyle karşılaşacak.

    Beşinci sıradaki takım on ikinciyle, altıncı on birinciyle, yedinci onuncu ile ve sekizinci dokuzuncu ile karşılaşacak; rövanş maçları ise sıralamada üstte yer alan takımın sahasında oynanacak.

    Çeyrek final de gidiş-dönüş sistemiyle oynanacak ve rövanş maçları lig aşamasından doğrudan yükselen dört takımın sahalarında oynanacak.

    Buna karşılık, lig aşaması sona erdikten sonra yeni maçlara çıkmadan, 13. ile 20. sıralar arasında yer alan 8 takım gelecek sezon da Elit Ligi'nde yerlerini koruyacak.

    Son dört sırada, yani 21. ile 24. sıralar arasında yer alan kulüpler ise Bölgesel Lig'e düşer; El-Bukairiya ve El-Shabab kulüpleri zaten düşmüştür.

  • Riyad Derbisi

    Bu haftanın en önemli maçı, Al-Hilal'in Al-Nassr'ı konuk edeceği Riyad derbisi olacak. Bu maçta, zirveyi koruma hırsı ile çeyrek finale yükselme şansı yakalama çabası karşı karşıya gelecek.

    Al-Hilal, son tur öncesinde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve tek bir mağlubiyetle topladığı 40 puanla Elit Ligi'nde lider durumda ve ikinci sıradaki Al-Ittifaq'ın 2 puan önünde.

    "Lider" çeyrek finale çıkmayı garantiledi, çünkü ilk dörtten düşmeyecek, ancak ligi zirvede bitirmesini sağlayacak bir galibiyet ya da en azından bir beraberlik peşinde.

    Al-Hilal'ın sahip olduğu bu rahatlığı Al-Nassr'da yok. Al-Nassr'ın büyük dörtlüye geri dönmesi ve çeyrek finale doğrudan kalması için galibiyet alması gerekiyor. Ayrıca rakiplerinin sonuçlarını bekleyerek, birinin kendi lehine tökezlemesini ummak zorunda.

    "El-Alamy" 35 puanla sıralamada beşinci sırada yer alıyor; dördüncü sıradaki El-Qadisiyah'ın bir puan, üçüncü sıradaki El-Taawoun'un iki puan ve ikinci sıradaki El-Ittifaq'ın üç puan gerisinde.

    Dikkat çeken nokta, her iki takımın da son haftalarda sonuçlarının oldukça olumsuz olması, ancak Al-Hilal için durumun daha az ciddi olmasıdır. Al-Hilal, son iki maçında Al-Hazm ve Al-Khaloud ile golsüz berabere kalmıştır.

    Nasıs ise yaklaşık 40 gündür galibiyet alamadı; son 4 haftada tökezleyerek El-Fetih ve El-Najma ile 1-1 berabere kaldı, Dhamk'a 2-3 ve geçen hafta El-Taawoun'a 2-4 gibi sürpriz mağlubiyetler aldı.

    İki takım da bu sezon Riyad derbilerinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Al-Hilal, Al-Shabab'ı 5-0, Al-Riyad'ı ise 2-1 yenerken, Al-Nassr ise Al-Shabab'ı 2-0, Al-Riyad'ı ise 1-0 mağlup etti.

  • Al-Ahli, Al-Qadisiyah'ın hayallerini tehdit ediyor

    Bu haftanın bir diğer önemli maçı ise Cidde'de Al-Ahli ile Al-Qadisiyah arasında oynanacak. Bu karşılaşmada, doğrudan çeyrek finale yükselme hedefiyle en büyük hırsı besleyen taraf doğu ekibi olacak.

    Al-Qadisiyah, bu sezon Suudi Arabistan Elit Ligi'nde en iyi dönemini yaşıyor. Son 5 turda üst üste galibiyet alan takım, 36 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

    "Banu Kadis" takımı, Al-Ittifaq'ın puan kaybetmesi halinde ikinci sıraya yükselme şansına sahip. Al-Ittifaq ile aralarında sadece iki puan fark var. Takım, üçüncü sıradaki Al-Taawoun'un ise sadece bir puan gerisinde.

    Ancak aynı zamanda, Al-Qadisiyah, Al-Ahli karşısında puan kaybederse, altın dörtlüye girme şansını tamamen kaybedebilir. Beşinci sıradaki Al-Nassr, Al-Qadisiyah'ın sadece bir puan gerisindeyken, altıncı sıradaki Al-Akhdoud ise iki puan gerisinde bulunuyor.

    Al-Ahli, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde üst turlara yükselme şansını tamamen yitirdiği için bu tür hedefleri paylaşmıyor, ancak resmi olarak küme düşüp düşmeyeceği henüz belli olmadığı için bazı endişeleri var.

    Al-Ahli, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 21 puanla sıralamada 17. sırada yer alıyor.

    "Al-Raqi", 21. sırada yer alan ve küme düşen takımı Bölgesel Lig'e gönderecek olan Al-Jabalain'in sadece 2 puan önünde bulunuyor. Bu durum, ligde kalmayı garantilemek için Al-Qadisiyah karşısında olumlu bir sonuca ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

    Al-Ahli, Al-Jabalain'i 3-0 mağlup edip Al-Fateh ile golsüz berabere kaldıktan sonra son iki maçtan 4 puan topladı. Bu, Al-Ahli'yi Al-Qadisiyah karşısında olumlu bir sonuç almaya motive ediyor.

  • Ligue 1 ve Gençler... Golsüz bir mini derbi

    Özellikle Al-Ittihad ile Al-Shabab arasında oynanan "Küçük Klasik" maçları, hangi yaş grubunda oynanırsa oynansın her zaman heyecan dolu geçmiştir; ancak bu karşılaşmanın da öyle olması beklenmiyor.

    Cidde'deki Al-Ittihad Stadyumu'nda oynanacak olan maç, bu sezon Elit Ligi'ndeki kaderlerini çoktan belirlemiş iki takımı bir araya getiriyor. Al-Shabab, Bölge Ligi'ne resmen düşen ilk takım oldu.

    "Aslanlar", 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyetle toplam 12 puan toplayarak sıralamada 24. ve son sırada yer alıyor. Takım, küme düşmekten kurtulan 20. sıradaki Al-Khaloud'un tam 8 puan gerisinde.

    El-Ittihad ise çeyrek finale doğrudan yükselme şansını tamamen kaybetti. Takım, 31 puanla sıralamada sekizinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki El-Qadisiyah'ın 5 puan gerisinde.

    Ayrıca "Al-Amid", play-off turuna da katılmayı garantiledi. Takım, bu tura katılamayan ilk sıra olan 13. sıradaki Riyad'dan tam 5 puan geride.

    Ancak Al-Ittihad'ın bu maçtaki en büyük hedefi, sıralamada yükselmek ya da en azından sekizinci sıradan düşmemek olabilir; böylece play-off turunun rövanş maçını kendi sahasında ve taraftarlarının önünde oynayabilir.

    Al-Ittihad, önceki iki haftada Al-Raed ile 1-1 berabere kalıp Al-Bukairiya'yı 7-1 mağlup ettikten sonra, son haftada Al-Khaleej'e 2-3 yenilerek tekrar mağlubiyet serisine girmişti.

  • 3 play-off maçı

    3. turda, çeyrek finale doğrudan yükselecek dört takımın belirlenmesinde doğrudan rol oynayacak 3 maç daha oynanacak; bunların en önemlisi, Dammam’daki Ejo Stadyumu’nda Al-Ittifaq ile Al-Khaleej arasında oynanacak olan maç.

    Al-Ittifaq, 38 puanla sıralamada ikinci sırada yer alıyor ve beşinci sıradaki Al-Nassr'ın 3 puan önünde bulunuyor. Bu da, çeyrek finale doğrudan yükselmeyi garantilemek için sadece bir beraberliğe ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

    Aynı hedef için, üçüncü sırada yer alan El-Taawoun, El-Khaloud'u El-Bukairiya Stadyumu'nda konuk ettiğinde galibiyet elde etmek zorunda. El-Taawoun, beşinci sırada yer alan El-Nasr'dan sadece 2 puan geride.

    Akhdud ise, altın dörtlüye girebilmek için, Necran'da ev sahipliği yapacağı Damak maçını kazanmalı, ayrıca Al-Qadisiyah'ın Al-Ahli'ye yenilmesi ve Al-Nasr'ın Al-Hilal'i yenmemesi gerekiyor.

    Al-Akhdoud, 34 puanla Elit Ligi sıralamasında altıncı sırada yer alıyor. Dördüncü sıradaki Al-Qadisiyah'ın iki puan gerisinde, beşinci sıradaki Al-Nasr'ın ise bir puan gerisinde bulunuyor.

    Al-Ittifaq, Al-Taawoun ve Al-Akhdoud'un görevleri kolay olmayacak. Maçlar sıralamanın alt yarısındaki takımlarla oynanacak olsa da, bu takımların hepsi küme düşmekten kurtulmak için mücadele ediyor, yani en azından mağlubiyeti önlemek için savaşacaklar.

    Al-Khaleej 22 puanla 16. sırada yer alırken, Damak 20 puanla 19. sırada bulunuyor. Bu puan, küme düşmeden kurtulan ilk takım olan 20. sıradaki Al-Khalood'un puanıyla aynı.

