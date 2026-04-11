Elitler için bir hava ekibinden önce... Lig aşamasını ateşleyen 5 heyecan verici olay

Al-Taawoun'un forveti Basem Al-Arini, sergilediği çarpıcı performans ve turnuvanın en tehlikeli forvetlerinden biri olarak kendini kanıtlama becerisiyle ligin en göze çarpan yıldızlarından biri oldu.

Al-Arini, 18 gol atarak golcü sıralamasında zirveye çıkmayı başardı ve takımını bu aşamayı dördüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale doğrudan yükselme biletini garantiledi ve forvet hattındaki belirleyici rolüyle büyük değerini kanıtladı.

Etkisi sadece sayılarla sınırlı kalmadı; kritik anlarda fark yaratan bir unsur oldu. Takımına değerli puanlar kazandıran etkili goller attı. Ayrıca ceza sahası içindeki akıllı hareketleri ve yarı fırsatları değerlendirme yeteneği ile öne çıktı ve golcü içgüdüsü ile yüksek verimliliği bir araya getiren eksiksiz bir forvet olduğunu kanıtladı.

Al-Arini'nin bu parlak performansını eleme turlarında da sürdürmesi bekleniyor, özellikle de takımın lig aşamasındaki güçlü performansının ardından Al-Taawoun'un hedefleri daha da yükseldi.