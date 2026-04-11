Elitler için bir hava ekibinden önce... Lig aşamasını ateşleyen 5 heyecan verici olay

Suudi Arabistan

Yetenekler Ligi, Suudi futbol dünyasında parlıyor

Karar aşaması başlamadan önce, spot ışıkları, geçtiğimiz turlar boyunca yüksek teknik seviye ve heyecan verici anlara sahne olan 21 Yaş Altı Elit Ligi'ndeki en önemli gelişmelere yeniden yöneliyor.

Yarın Pazar günü, çeyrek finale yükselme play-off maçları başlayacak. Lig aşamasında takımlar arasında yaşanan çekişmeli mücadelenin ardından, heyecan ve rekabet dolu karşılaşmalar büyük bir merakla bekleniyor.

Ayrıca okuyun... Joy Elit Ligi Play-off'ları... Al-Ittihad ile Neom arasında zirve mücadelesi... Al-Qadsia, çalınan hayalini geri kazanmak için sahaya çıkacak

Geçtiğimiz aşama, rekabeti alevlendiren ve eleme turuna yükselen takımların profilini belirleyen birçok dikkat çekici anlara sahne oldu. Böylece taraftarlar, şampiyonluk yolunda iki tarafın da pes etmeyeceği karşılaşmalarla randevuya kavuştu.

    Birinci sınıf bir golcü

    Al-Taawoun'un forveti Basem Al-Arini, sergilediği çarpıcı performans ve turnuvanın en tehlikeli forvetlerinden biri olarak kendini kanıtlama becerisiyle ligin en göze çarpan yıldızlarından biri oldu.

    Al-Arini, 18 gol atarak golcü sıralamasında zirveye çıkmayı başardı ve takımını bu aşamayı dördüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale doğrudan yükselme biletini garantiledi ve forvet hattındaki belirleyici rolüyle büyük değerini kanıtladı.

    Etkisi sadece sayılarla sınırlı kalmadı; kritik anlarda fark yaratan bir unsur oldu. Takımına değerli puanlar kazandıran etkili goller attı. Ayrıca ceza sahası içindeki akıllı hareketleri ve yarı fırsatları değerlendirme yeteneği ile öne çıktı ve golcü içgüdüsü ile yüksek verimliliği bir araya getiren eksiksiz bir forvet olduğunu kanıtladı.

    Al-Arini'nin bu parlak performansını eleme turlarında da sürdürmesi bekleniyor, özellikle de takımın lig aşamasındaki güçlü performansının ardından Al-Taawoun'un hedefleri daha da yükseldi.

    Al-Hilal özel bir liderlik pozisyonunda

    Lig aşamasında 711 gol atıldı; bu, müsabakaların gidişatını belirleyen hücum gücü ve heyecanın açık bir göstergesiydi. Çoğu haftada gol yağmuru dikkat çekici bir şekilde yaşandı.

    Al-Hilal, 46 gol atarak en çok gol atan takımlar listesinin başında yer aldı. Takım, hücumdaki üstünlüğünü ve rakiplerine karşı fark yaratma yeteneğini, hücumdaki çeşitlilik ve sahanın son üçte birlik bölümündeki yüksek verimlilik sayesinde kanıtladı.

    Bu gol gücü, turnuvanın yüksek teknik seviyesini yansıtıyor ve rakipler arasındaki seviyelerin birbirine yakın olması nedeniyle hataya yer olmayan eleme turlarında daha heyecanlı karşılaşmalar yaşanacağına dair beklentileri artırıyor.

    Anlaşma, büyükleri geride bırakıyor

    Takım, ligde üstünlüğünü ortaya koyarak, başta Al-Hilal ve Al-Nassr olmak üzere büyük kulüpleri geride bırakıp, hak ettiği şekilde puan tablosunun zirvesine oturdu.

    Ayrıca okuyun... stc tv'de "Elite Stars" belgeselini izleyin

    Bu üstünlük, turnuva boyunca en yüksek galibiyet oranını elde etmesinin ardından geldi. 13 turda galibiyet toplayan takım, yarışmalar boyunca gücünü ve istikrarlı performansını kanıtladı ve eleme turları başlamadan önce diğer takımlara güçlü bir mesaj gönderdi.

    Savunma ve hücum arasında dengeli olan bu performans, takımın gösterdiği büyük çabayı yansıtıyor ve onu şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri haline getiriyor.

    Zafer... Sağlam bir savunma kalesi

    Al-Nasr, ligin bu aşamasında en göze çarpan takımlardan biri oldu; sergilediği olağanüstü savunma performansı sayesinde turnuvanın en sağlam savunma hattı olarak öne çıktı.


    Takım, 20 hafta boyunca en az gol yiyen takım olmayı başardı ve sadece 19 gol yedi, böylece savunma sağlamlığını ve çeşitli zorluklarla başa çıkma yeteneğini kanıtladı.

    Al-Nassr, ligdeki son maçında ezeli rakibi Al-Hilal'ı 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek hak ettiği şekilde üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuç, takımın gösterdiği gücü yansıtmanın yanı sıra, eleme turları başlamadan önce takıma güçlü bir moral desteği sağladı.

    Parlak yetenekler

    21 Yaş Altı Elit Lig Şampiyonası'nın lig aşamasında, olağanüstü performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken ve kulüplerinde fark yaratma becerisiyle öne çıkan bir dizi genç yetenek göze çarptı.

    Bu isimlerin başında, takımlarının olumlu sonuçlarına katkıda bulunan dikkat çekici performanslar sergileyen Al-Ittifaq'ın yıldızları Basem Al-Arini ve Jalal Al-Salem yer aldı.

    Ayrıca, yüksek teknik yeteneklerini ve parlak geleceklerini gösteren Saad Haqwi, Haider Abdulkarim ve Abdulmalik Al-Jaber gibi bir grup Al-Nassr oyuncusu da öne çıktı.

    Al-Hilal tarafında ise Abdullah Al-Zaydi ve kardeşi Muhammed Al-Zaydi ile Abdulaziz Jarmoush parladı. Al-Ittihad ise Ammar Al-Ghamdi ile dikkatleri üzerine çekerken, Al-Qadisiyah'ın yıldızı Ammar Al-Yahibi de parladı. Hepsi de, gelişip önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde ortaya çıkabilecek genç yeteneklerle ligin geleceğinin umut verici olduğunu teyit etti.

