Elitler için bir hava ekibinden önce... Lig aşamasını ateşleyen 5 heyecan verici olay

Karar aşaması başlamadan önce, spot ışıkları, geçtiğimiz turlar boyunca yüksek teknik seviye ve heyecan verici anlara sahne olan 21 Yaş Altı Elit Ligi'ndeki en önemli gelişmelere yeniden yöneliyor.
Yarın Pazar günü, çeyrek finale yükselme play-off maçları başlayacak. Lig aşamasında takımlar arasında yaşanan çekişmeli mücadelenin ardından, heyecan ve rekabet dolu karşılaşmalar büyük bir merakla bekleniyor.
Geçtiğimiz aşama, rekabeti alevlendiren ve eleme turuna yükselen takımların profilini belirleyen birçok dikkat çekici anlara sahne oldu. Böylece taraftarlar, şampiyonluk yolunda iki tarafın da pes etmeyeceği karşılaşmalarla randevuya kavuştu.