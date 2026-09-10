Roshn Suudi Ligi'nin dördüncü haftası, önceki üç haftada olduğu gibi herhangi bir erteleme olmadan tüm maçlarının oynanacağı ilk hafta olması sebebiyle farklı olacak.

Hafta, 13 Eylül Pazar günü başlıyor. El-Halic, Seyhat'ta Damak'ı ağırlarken, El-İttifak Dammam'da El-Vahda ile karşılaşacak. El-Riyad ise Suudi Arabistan'ın başkentinde El-Tedamun ile karşı karşıya gelecek; aynı şehir El-Nasr ile El-Feyha maçına da ev sahipliği yapacak.

El-Hulud, Uneyze'deki Eğitim Müdürlüğü Stadı'nda El-Necme'ye konuk olurken, El-Ahli Cidde'de El-Hulud'u ağırlayacak. El-Hilal ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Neom'u konuk edecek.

İkinci gün 5 maç oynanacak. Günün açılışını, Hamis Müşeyt'teki Damak Kulübü Stadı'nda El-Uhdud'a konuk olan El-Taavun yapacak. El-Feth, Rass'ta El-Hazm'a konuk olurken, El-Ensar Medine'de El-Cebelin ile karşılaşacak.

El-Uruba ile El-Faysali El-Cevf'te karşılaşacak. Haftanın maçları ise Cidde'de El-İttihad'ın stadında El-İttihad ile El-Kadisiye'yi bir araya getirecek alev alev bir zirveyle sona erecek.