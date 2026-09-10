Roshn Suudi Ligi'nin ilk üç haftasında 31 maç oynandı; bunların 26'sı galibiyetle, 5'i beraberlikle sonuçlandı. Bu beraberliklerden biri, ilk haftada Al Ittihad ile Damac arasında oynanan gollü olmayan tek beraberlikti.
Söz konusu 31 maçta, maç başına 3 golden fazla bir ortalamayla, toplam 97 gol kaydedildi. Bu son derece yüksek bir rakam.
İlk 3 haftanın ardından Al Ettifaq, 14 golle Roshn Suudi Ligi'nin en güçlü hücumuna sahip takım olma özelliğini koruyor. Maç oynayan takımlar arasında ise Al Ittihad, Al Taawoun ve Neom, kalelerinde yalnızca 1 gol görerek en güçlü savunma hattına sahip ekipler olmayı sürdürüyor.
Savunmada en zayıf takım ise 3 maçta 14 gol yiyen Al Tadamon oldu. Öte yandan 3 takım şimdiye kadar gol sevincini yaşayamadı: Al Akhdood, Al Orobah ve Al Ansar. Bunlara henüz hiç maç oynamamış olan Al Watan da ekleniyor.
Bireysel bazda, Al Ettifaq'ın yıldızı Mohammed Al Aissi, ilk 3 haftanın ardından 6 golle Roshn Suudi Ligi gol krallığının zirvesinde yer alıyor. Onu 4'er golle Al Ahli oyuncusu Ziyad Aba ve Al Fateh forveti En Nesyri takip ediyor.