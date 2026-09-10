24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

Çeviri:

Elite Joy Ligi: Hilal, Roshen'de dramını yaşıyor ve final dördüncü haftada tekrarlanıyor

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 - Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hilal U21 - Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Ahli U21 - Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Al Nassr U21 - Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21 - Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 - Al Taawoun U21
Al Okhdood U21
Al Taawoun U21
Suudi Arabistan

Joy Elit Ligi'nde (21 Yaş Altı Suudi Arabistan Ligi) yeni bir hafta, yeni güçlü maçlarla dördüncü haftanın müsabakalarının başlamasıyla birlikte kendini gösteriyor.

Joy Elit Ligi'nin ikinci sezonunun müsabakaları geçtiğimiz ağustos ayında, bazıları şampiyonluğu, bazıları büyükler arasında yer almayı, bazıları da bölgeler ligine düşmemeyi hayal eden 24 takımın katılımıyla başladı.

  • Elit Joy Ligi'nin dördüncü hafta maçları

    Roshn Suudi Ligi'nin dördüncü haftası, önceki üç haftada olduğu gibi herhangi bir erteleme olmadan tüm maçlarının oynanacağı ilk hafta olması sebebiyle farklı olacak.

    Hafta, 13 Eylül Pazar günü başlıyor. El-Halic, Seyhat'ta Damak'ı ağırlarken, El-İttifak Dammam'da El-Vahda ile karşılaşacak. El-Riyad ise Suudi Arabistan'ın başkentinde El-Tedamun ile karşı karşıya gelecek; aynı şehir El-Nasr ile El-Feyha maçına da ev sahipliği yapacak.

    El-Hulud, Uneyze'deki Eğitim Müdürlüğü Stadı'nda El-Necme'ye konuk olurken, El-Ahli Cidde'de El-Hulud'u ağırlayacak. El-Hilal ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Neom'u konuk edecek.

    İkinci gün 5 maç oynanacak. Günün açılışını, Hamis Müşeyt'teki Damak Kulübü Stadı'nda El-Uhdud'a konuk olan El-Taavun yapacak. El-Feth, Rass'ta El-Hazm'a konuk olurken, El-Ensar Medine'de El-Cebelin ile karşılaşacak.

    El-Uruba ile El-Faysali El-Cevf'te karşılaşacak. Haftanın maçları ise Cidde'de El-İttihad'ın stadında El-İttihad ile El-Kadisiye'yi bir araya getirecek alev alev bir zirveyle sona erecek.

    • Reklam

  • Nassr, Feyha karşısında toparlanmanın peşinde

    Al Nassr, geçtiğimiz hafta Al Fateh karşısında 2-1 aldığı sürpriz mağlubiyetin tozunu üzerinden atmak için Al Feiha ile karşılaşmaya çıkıyor. Bu durum, Roshn Suudi Ligi'nin geçen sezonki çeyrek finalinde yaşananların tekrarı niteliğinde.

    Sürpriz mağlubiyet, Al Nassr'ın puanını bir galibiyet ve bir yenilgiyle 3 puanda dondurdu. Ekip, iki maç oynadıktan sonra puan tablosunda on üçüncü sırada yer alıyor; ilk hafta Al Watan'a karşı oynayacağı üçüncü maçı ise ertelendi.

    Öte yandan Al Feiha, bu sezon üçüncü zorlu sınavına çıkıyor. Ekip, ilk hafta Al Ahli'ye 3-1 kaybetti, geçen hafta da şampiyon unvanının sahibi Al Hazm'a aynı skorla yenildi; buna karşılık yeni yükselen Al Ansar'ı 2-0 mağlup ederek tek galibiyetini aldı.

    Bu kötü sonuçlar Al Feiha'yı, sadece 3 puanla puan tablosunda on altıncı sıraya taşıdı; bu, geçen sezon çeyrek final play-off'una yükselen bir takım için uygun olmayan bir konum.

    Suudi Roshn Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

  • Al Ahly memlekete dönüş yolculuğuna başlıyor

    Aynı gün, Al-Ahli, Roshn Elit Ligi'ne yeni yükselen Al-Watan karşısında kolay görünen bir maça çıkacak; ancak bazı faktörler bu karşılaşmayı zorlu hâle getiriyor.

    Al-Watan, geçen üç haftadaki Al-Nassr, Al-Hazm ve Al-Ansar maçlarının ertelenmesinin ardından Roshn Elit Ligi'ndeki ilk maçını oynayacak. Bu da Al-Ahli'nin, hakkında hiçbir şey bilmediği bir rakiple karşı karşıya geleceği anlamına geliyor.

    Buna ek olarak, Al-Ahli bu maça, geçen hafta Al-Jabalain karşısındaki karşılaşmada 61. dakikada yaptığı sert bir müdahale nedeniyle kırmızı kart gören kalecisi Salman el-Cedani olmadan çıkacak.

    Bu ölümcül hata, Al-Ahli'ye yarım saatten az bir sürede iki gole mal oldu ve takımı Al-Jabalain ile 2-2 berabere kalma tuzağına düşürdü. Bu, takımın bu sezonki ilk puan kaybı oldu ve Al-Watan maçında üzerindeki baskıyı artırdı.

    Zirvede Al-Taawoun'a rakip olmak yerine, Al-Ahli iki galibiyet ve bir beraberlikten topladığı 7 puanla Roshn Elit Ligi'nde üçüncü sıraya geriledi. Bu da zirveye geri dönebilmek için galibiyet almasını gerektiriyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Hilal, Roshen Ligi'ndeki kabusuyla yüzleşiyor

    Aynı saatlerde Hilal, zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak ve ilk takımın Roshn Ligi'nde çıktığı son maçın tekrarı niteliğindeki karşılaşmada Neom'u ağırlayacak. O maçta takım, geçtiğimiz pazartesi günü 2-0'lık skorla ilk yenilgisini almıştı.

    Maçın zorluğu yalnızca ilk takımın yaşadığı hüsranın tekrarlanma korkusundan kaynaklanmıyor; aynı zamanda 21 yaş altı takımının kendi yaşadığı hüsranın, yani geçen hafta Elit Gökyüzü Ligi'nde Teavun'a 2-1 mağlup olduğu maçın tekrarlanma korkusundan da ileri geliyor.

    Hilal'in bu sezon 21 yaş altı Suudi Ligi'ndeki ilk yenilgisi, puanını 6'da bıraktı ve takım bu puanla puan tablosunda yedinci sırada yer alıyor.

    Buna karşılık Neom, Hilal karşılaşmasına daha rahat çıkıyor; zira geçen hafta Ahdud'a karşı oynayacağı maç ertelenmişti, bu da yaklaşık iki haftadır hiçbir maç oynamadığı anlamına geliyor.

    İlk iki haftada Neom, Uruba'yı yenmeyi başarırken Necme ile berabere kalma tuzağına düştü ve iki maçtan topladığı 4 puanla puan tablosunda onuncu sırada yer aldı.

    Suudi Gökyüzü Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

  • Al-Taawoun: Zirveyi korumak için kolay bir görev

    Puan cetvelinin lideri Al Taawoun ise bu liderliği korumak için kolay görünen bir göreve çıkıyor ve Al Akhdood'a konuk oluyor.

    Al Taawoun, geçen hafta Al Hilal'i 2-1 mağlup etmenin verdiği coşkuyla maça çıkıyor. Bu galibiyet, 3 galibiyetten 9 puan toplayarak hiç puan kaybı yaşamadan onu zirveye taşıyan sonuç oldu.

    Al Taawoun, beklenen bu puan kaybının Al Akhdood karşısında sürpriz bir şekilde yaşanmamasını umuyor; özellikle de rakibin puan cetvelinde hiç puanı olmadan yirmi birinci sırada yer aldığı düşünülürse.

    Ancak Al Akhdood şu ana kadar Elit Ligi'nde yalnızca tek bir maç oynadı; ikinci haftada Al Faisaly'ye üç golle mağlup oldu. Buna karşılık sırasıyla birinci ve üçüncü haftalardaki Al Khaleej ve Neom maçları ertelendi.

  • Al Hazm ve Al Fateh: Elit Ligi finali tekrarlanıyor

    Geçtiğimiz hafta Al Nassr üzerindeki hakimiyetini sürdüren ve onu Joy Elit Ligi'ndeki iki sezonda üçüncü kez mağlup eden Al Fateh, bu kez geçen sezon şampiyonluğu kucaklamasına engel olan takımdan, yani Al Hazm'dan intikam almaya çalışacak.

    Yaklaşık sadece 4 ay sonra Al Fateh, Joy Elit Ligi'nin geçen sezonundaki final maçının ardından yeniden Al Hazm ile karşı karşıya geliyor; o maçı Al Hazm 3-1'lik sonuçla kazanmıştı.

    İki takım da maça yüksek bir moralle giriyor; Al Fateh geçtiğimiz hafta Al Nassr'ı 2-1 mağlup ederken, Al Hazm bu sezonki ilk galibiyetini Al Feiha karşısında 3-1'lik sonuçla elde etti.

    Al Fateh, puan cetvelinde Al Hazm'ın önünde yer alıyor; iki galibiyet ve ikinci haftada Al Ahli karşısında aldığı tek yenilgiyle topladığı 6 puanla beşinci sırada bulunuyor.

    Buna karşılık Al Hazm, geçtiğimiz hafta Al Feiha'yı yenerek elde ettiği 3 puanla on dördüncü sırada yer alıyor; ayrıca ilk haftada Al Jabalain karşısında bir maç kaybederken, ikinci haftada Al Watan'a karşı oynayacağı maç ertelendi.

  • İttihad ve Kadisiye: Dördüncü haftanın zirvesi

    Kapanışı, Roshn Suudi Ligi'nin dördüncü haftasının zirve maçı yapacak. İttihad ile Kadisiye'nin karşılaşacağı bu mücadelede, ligin liderliği için verilen çekişme belirginleşiyor.

    İttihad, ilk haftada Damak ile golsüz berabere kaldıktan sonra elde ettiği üst üste iki galibiyetle, son galibiyetini geçen hafta Vahda karşısında 4-1'lik skorla alarak topladığı 7 puanla puan cetvelinde ikinci sırada yer alıyor.

    Buna karşılık Kadisiye, geçen hafta puan cetvelinin lideri olan İttifak'ı 4-2 mağlup etmenin coşkusuyla, İttihad'a karşı beklenen bir başka zirve maçına çıkmadan önce müsabakaya giriyor.

    İttifak karşısında alınan galibiyet, Kadisiye'nin puanını iki galibiyet ve tek yenilgiyle 6'ya çıkararak puan cetvelinde altıncı sıraya taşıdı. İttihad'ı yenmeyi başarması hâlinde ise ilk dörde hak ederek girebilir.

    Suudi Arabistan Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydolun!

  • Öne çıkan rakamlar

    Roshn Suudi Ligi'nin ilk üç haftasında 31 maç oynandı; bunların 26'sı galibiyetle, 5'i beraberlikle sonuçlandı. Bu beraberliklerden biri, ilk haftada Al Ittihad ile Damac arasında oynanan gollü olmayan tek beraberlikti.

    Söz konusu 31 maçta, maç başına 3 golden fazla bir ortalamayla, toplam 97 gol kaydedildi. Bu son derece yüksek bir rakam.

    İlk 3 haftanın ardından Al Ettifaq, 14 golle Roshn Suudi Ligi'nin en güçlü hücumuna sahip takım olma özelliğini koruyor. Maç oynayan takımlar arasında ise Al Ittihad, Al Taawoun ve Neom, kalelerinde yalnızca 1 gol görerek en güçlü savunma hattına sahip ekipler olmayı sürdürüyor.

    Savunmada en zayıf takım ise 3 maçta 14 gol yiyen Al Tadamon oldu. Öte yandan 3 takım şimdiye kadar gol sevincini yaşayamadı: Al Akhdood, Al Orobah ve Al Ansar. Bunlara henüz hiç maç oynamamış olan Al Watan da ekleniyor.

    Bireysel bazda, Al Ettifaq'ın yıldızı Mohammed Al Aissi, ilk 3 haftanın ardından 6 golle Roshn Suudi Ligi gol krallığının zirvesinde yer alıyor. Onu 4'er golle Al Ahli oyuncusu Ziyad Aba ve Al Fateh forveti En Nesyri takip ediyor.