Nassr, elit Joy Ligi'nin yeni sezonundaki ikinci maçını acı hatıralarla oynayacak. Geçen sezonun çeyrek finalinde kendisini aşağılayıcı bir şekilde eleyen Feiha'ya konuk olacak.

Feiha, Nassr'ı hem ilk hem de rövanş maçında yenmeyi başarmıştı. İlk maçı 4-1, rövanşı ise 3-2 kazanan Feiha, iki maçın toplamında 7-3'lük skorla yarı finale, ardından finale yükseldi; ancak finalde Hazm'e 3-1 mağlup oldu.

Nassr, Feiha'yı yenmek için sadece geçen sezonki mağlubiyetin intikamını almayı değil, aynı zamanda puan durumundaki ortaklığı bozmayı ve üst üste ikinci galibiyeti elde etmeyi hedefliyor.

Nassr, oynadığı tek maçta Cebeleyn'i 4-0 yenerek puan tablosunda sekizinci sıraya yerleşti; yedinci sıradaki Feiha'nın averajla gerisinde bulunuyor, ancak Feiha iki maç oynadı.

Feiha ise geçen hafta Ahli karşısında aldığı mağlubiyetin ardından toparlanmaya, saha ve seyirci avantajını kullanarak Nassr karşısında yeni bir galibiyet elde etmeye ve geçen sezonki ihtişamını geri getirmeye çalışacak.