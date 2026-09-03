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Elit Roshn Ligi: Al Nassr intikam bayrağını çekiyor, Al Ahli üçüncü haftada yaralı rakibini avlıyor

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 - Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21 - Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21 - Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21 - Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Al Taawoun U21 - Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Suudi Arabistan

Joy Elit Ligi'nin (21 yaş altı Suudi Ligi) yeni sezon mücadeleleri, üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor.

Üçüncü hafta, bazıları puan tablosunun zirvesi için mücadeleyi erkenden şekillendirebilecek, bazıları ise karşılaşmanın alevlenmesini artırabilecek özel anıları içinde barındıran birçok güçlü maça sahne oluyor.

  • Jühat Elit Ligi'nin üçüncü hafta maçları

    Üçüncü haftanın maçları 6 Eylül Pazar günü başlayacak. Nassr, El Ahsa'daki Meydan Tamweel El Ula Stadı'nda El Feth'e konuk olurken, unvanı elinde bulunduran El Hazm, El Meccema'da El Feyha'nın konuğu olacak.

    El Ahli, Hail'deki Prens Abdulaziz bin Musaid bin Cilevi Stadı'nda El Cebeleyn'e konuk olurken, El Kadisiye, El Hubar'daki Prens Suud bin Cilevi Spor Şehri Stadı'nda ligin lideri El Ettifak'ı ağırlayacak.

    Günün maçları, El İttihad'ın Mekke'deki Kral Abdulaziz Spor Şehri Stadı'nda El Vahda'ya konuk olmasıyla sona erecek.

    Ertesi gün, 7 Eylül Pazartesi'de, El Halic, Arar'daki Prens Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid Spor Şehri Stadı'nda yeni yükselen El Tedamün'e konuk olurken, bir diğer yükselen takım El Faysali, El Meccema Spor Şehri Stadı'nda El Necma'yı ağırlayacak.

    El Hulud ile El Uruba, El Ress'te karşı karşıya gelecek. Damak, Hamis Muşayt'ta El Riyad'ı ağırlarken, ay içindeki üçüncü haftanın maçlarının kapanışında El Hilal, Bureyde'de El Teavun'a konuk olacak.

    Buna karşılık, iki maç ertelenecek: Cizan'daki Kral Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanacak El Vatan ile El Ensar maçı önümüzdeki 21 Aralık'a, Tebuk'teki Kral Halid Spor Şehri Stadı'nda oynanacak Neom ile El Uhdud maçı ise gelecek yılın 25 Ocak'ına ertelendi.

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  • Al Nassr intikam bayrağını dalgalandırıyor

    Nassr, elit Joy Ligi'nin yeni sezonundaki ikinci maçını acı hatıralarla oynayacak. Geçen sezonun çeyrek finalinde kendisini aşağılayıcı bir şekilde eleyen Feiha'ya konuk olacak.

    Feiha, Nassr'ı hem ilk hem de rövanş maçında yenmeyi başarmıştı. İlk maçı 4-1, rövanşı ise 3-2 kazanan Feiha, iki maçın toplamında 7-3'lük skorla yarı finale, ardından finale yükseldi; ancak finalde Hazm'e 3-1 mağlup oldu.

    Nassr, Feiha'yı yenmek için sadece geçen sezonki mağlubiyetin intikamını almayı değil, aynı zamanda puan durumundaki ortaklığı bozmayı ve üst üste ikinci galibiyeti elde etmeyi hedefliyor.

    Nassr, oynadığı tek maçta Cebeleyn'i 4-0 yenerek puan tablosunda sekizinci sıraya yerleşti; yedinci sıradaki Feiha'nın averajla gerisinde bulunuyor, ancak Feiha iki maç oynadı.

    Feiha ise geçen hafta Ahli karşısında aldığı mağlubiyetin ardından toparlanmaya, saha ve seyirci avantajını kullanarak Nassr karşısında yeni bir galibiyet elde etmeye ve geçen sezonki ihtişamını geri getirmeye çalışacak.

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  • Al-Ahly, yaralı Al-Nassr'ı avlıyor

    Aynı gün Al Ahli, üst üste üçüncü galibiyetini alarak Suudi Arabistan 21 yaş altı liginde zirve mücadelesine tutunmanın yollarını arayacak; bu kez Al Jabalain'e konuk olacak.

    Al Ahli, geçtiğimiz haftada ilk sezonun ikincisi Al Fateh'i 2-1 mağlup ederek değerini kanıtladı ve puan tablosunda 6 puanla ikinciliğe yükseldi; lider Al Ettifaq'ın averajla gerisinde kaldı.

    Al Ahli güçlü performanslarını sürdürmek için çalışacak; özellikle bu kezki rakibi, geçtiğimiz haftada Al Nassr karşısında aldığı 4-0'lık ağır mağlubiyetin yaralarını hâlâ sarıyor.

    Bu ağır yenilgi, Al Jabalain'i puan tablosunda on beşinci sıraya düşürdü; ilk haftada şampiyon Al Hazm'ı sürpriz bir şekilde yenerek elde ettiği 3 puanda kaldı.

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  • Kadisiye, İttifak'ın liderliğini tehdit ediyor

    Ligde 6 puanla zirvede yer alan Ettifak ise, yeni sezonda Roshn Suudi Ligi'ndeki ilk zorlu sınavını, geçen sezon yarı finale yükselen Kadisiye'ye konuk olarak verecek.

    Ettifak sezona güçlü başladı; önce Tedamon'u 10-1'lik tarihi bir skorla, ardından Damak'ı 2-0'lık farkla mağlup etti. Ancak bu iki galibiyet, yeni yükselen bir takım ile geçen sezon küme düşme mücadelesi veren bir başka takım karşısında geldi.

    Buna karşılık Kadisiye en iyi günlerini yaşamıyor; ilk haftada Halic'i 3-1 yenmesine rağmen, ikinci haftada Riyad karşısında aynı skorla sürpriz bir yenilgi aldı.

    Bu yenilgi, Kadisiye'nin puanını 3'te bıraktı ve takım bu puanla puan tablosunda on birinci sırada yer alıyor. Lider karşısında olumlu bir sonuç alamaması durumunda, bu sıra daha da gerileyebilecek bir konumda.

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  • Al-Ittihad kendini arıyor

    Ittihad ise ilk iki haftada güven vermeyen performanslar sergiledikten sonra üçüncü haftada Al Wehda ile oynayacağı maça kendine gelme arayışı sloganıyla çıkacak.

    Ittihad, ilk haftada Damac ile golsüz berabere kalarak haftanın tek beraberliğini yaşayan takım oldu; ardından Ittifak karşısında tarihi 10-1'lik yenilgisinden bir hafta sonra Roshn Ligi'ne yeni yükselen Al Tadamon'u 2-0'lık silik bir galibiyetle geçti.

    Bu sonuçlar "Kaplanlar"ı 4 puanla puan tablosunda altıncı sıraya yerleştirdi; bu da yeni sezonda gerçekten şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsa gelecek maçlarda hiçbir puan kaybetmemesi gerektiği anlamına geliyor.

    Rakibi Al Wehda ise daha iyi bir durumda değil; sezona Al Riyad'ı 1-0 yenerek başladı, ancak ikinci haftada Al Khaleej karşısında aynı skorla mağlup oldu.

    Al Wehda, 3 puanla puan tablosunda on üçüncü sırada yer alıyor; Ittihad karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendiremezse bu sırayı da kaybedebilir.

  • Hilal, Teavon ile ortaklığı sona erdirmek istiyor

    Hilal, Roshn Elit Ligi'nin gelecek haftasında büyükler arasında en zorlu sınavı verecek taraf olacak. Zira geçen sezonun çeyrek finaline yükselen ve turnuvaya yalnızca penaltı atışları sonucunda veda eden Taawoun'a konuk olacak.

    Karşılaşmayı daha da alevlendiren şey, her iki takımın da şu ana kadar hiç puan kaybetmemiş olması. İki ekip de tam puanla, 6'şar puanla sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

    Hilal ilk iki haftada zorlu bir sınavla karşılaşmadı; ilk haftada yeni yükselen Feyzali'yi 2-1 mağlup etti, ardından ikinci haftada Huloud'u 2-0'lık skorla geçti.

    Taawoun da zorlu sınavlar vermedi; ilk haftada Necme'yi 2-0'lık skorla, ikinci haftada ise Uruba'yı tek golle yendi.

    Ancak ilk iki haftada Taawoun'u öne çıkaran şey savunma gücü oldu. Nitekim iki maç sonunda İttihad ile birlikte hiç gol yemeyen tek takım konumunda ve bu da Hilal'in hücumunun üstlenmesi gereken zorlu görevi gözler önüne seriyor.

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  • Öne çıkan rakamlar

    Roshn Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan 21 maçın tamamı, ikisi hariç galibiyetle sonuçlandı; bu beraberliklerin biri İttihad ile Damac arasında gollü, diğeri ise Necme ile Neom arasında 1-1'lik golsüz beraberlikti.

    Söz konusu 21 maçta, maç başına 3 gole yaklaşan bir ortalamayla toplam 62 gol kaydedildi ki bu son derece yüksek bir rakam.

    İlk iki hafta geride kalırken, 12 golle Roshn Süper Lig'in en güçlü hücumuna sahip takım İttifak olmayı sürdürüyor. İki maç oynayan takımlar arasında yalnızca İttihad ve Teavun kalesinde hiç gol görmedi.

    Savunmada en zayıf takım ise iki maçta 12 gol yiyen Tadamon oldu. Bunun yanında 5 takım henüz gol sevincini tadamadı; bunlar Damac, Ahdud, Huludh, Uruba ve Ensar.

    Bireysel düzeyde ise İttifak'ın yıldızı Mohammed El İsa, ilk iki hafta sonunda 5 golle Roshn Süper Lig'in gol krallığında zirvede yer alıyor. Onu 4'er golle Ehli'nin oyuncusu Ziyad İba ve Feth'in forveti En Ras takip ediyor.