Üçüncü haftanın maçları 6 Eylül Pazar günü başlayacak. Nassr, El Ahsa'daki Meydan Tamweel El Ula Stadı'nda El Feth'e konuk olurken, unvanı elinde bulunduran El Hazm, El Meccema'da El Feyha'nın konuğu olacak.
El Ahli, Hail'deki Prens Abdulaziz bin Musaid bin Cilevi Stadı'nda El Cebeleyn'e konuk olurken, El Kadisiye, El Hubar'daki Prens Suud bin Cilevi Spor Şehri Stadı'nda ligin lideri El Ettifak'ı ağırlayacak.
Günün maçları, El İttihad'ın Mekke'deki Kral Abdulaziz Spor Şehri Stadı'nda El Vahda'ya konuk olmasıyla sona erecek.
Ertesi gün, 7 Eylül Pazartesi'de, El Halic, Arar'daki Prens Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid Spor Şehri Stadı'nda yeni yükselen El Tedamün'e konuk olurken, bir diğer yükselen takım El Faysali, El Meccema Spor Şehri Stadı'nda El Necma'yı ağırlayacak.
El Hulud ile El Uruba, El Ress'te karşı karşıya gelecek. Damak, Hamis Muşayt'ta El Riyad'ı ağırlarken, ay içindeki üçüncü haftanın maçlarının kapanışında El Hilal, Bureyde'de El Teavun'a konuk olacak.
Buna karşılık, iki maç ertelenecek: Cizan'daki Kral Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanacak El Vatan ile El Ensar maçı önümüzdeki 21 Aralık'a, Tebuk'teki Kral Halid Spor Şehri Stadı'nda oynanacak Neom ile El Uhdud maçı ise gelecek yılın 25 Ocak'ına ertelendi.