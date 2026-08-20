Açılış maçı 23 Ağustos Pazar günü oynanacak. Geçen sezon lig aşamasının lideri Ettifak, yeni yükselen Ettedamon'a Arar'daki Prens Abdullah bin Abdülaziz bin Musaid Şehri Stadı'nda konuk olacak.
Aynı gün 5 maç daha oynanacak. Al-Ahli, El-Feyha'ya Mecmaa'daki Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak; El-Teavün, Bureyde'de Necme'yi ağırlayacak; Riyad ise El-Vahda'ya Mekke'deki Kral Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak.
Ayrıca Neom, Tebük'teki El-Vatani Kulübü Stadı'nda El-Uruba'yı ağırlayacak; şampiyon El-Hazm ise El-Cebeleyn'e Hail'deki Prens Abdülaziz bin Musaid bin Celevi Stadı'nda konuk olacak.
İkinci gün, 24 Ağustos Pazartesi, 5 maça sahne olacak. El-Kadisiye, Prens Suud bin Celevi Spor Şehri Stadı'nda El-Halic'i ağırlayacak; geçen sezonun ikincisi El-Feth, yeni yükselen El-Ensar'ı El-Ahsa'daki Meydan Temvil El-Ula Stadı'nda ağırlayacak.
Hilal ise yeni yükselen El-Faysali'ye Mecmaa'daki Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak; El-Hulud, Rass'taki El-Hazm Kulübü Stadı'nda El-Ahdud'u ağırlayacak; El-İttihad ise Hamis Müşeyt'te Damak'a konuk olacak.
Buna karşılık Nasr, ilk hafta maçını ancak önümüzdeki 18 Aralık'ta oynayacak. O tarihte yeni yükselen El-Vatan'a Cazan'daki Kral Faysal Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak.