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فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

Çeviri:

Elit Roshn Ligi: Al Hazem, unvanını Al Jabalain karşısında savunmaya başlıyor; Al Hilal ve Al Nassr yükselen takımlarla karşılaşıyor

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Damac U21 - Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Faisaly U21 - Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Watan U21 - Al Nassr U21
Al Watan U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21 - Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Jabalin U21 - Al Hazem U21
Al Jabalin U21
Al Hazem U21
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi, ikinci sezonuyla yeniden başlıyor

Suudi Arabistan'daki futbol taraftarları, 2026-2027 sezonunda Jawwy Elit Ligi (21 Yaş Altı Suudi Ligi) müsabakalarının başlamasıyla yeni bir sezonu ve yeni bir heyecanı bekliyor.

İlk sezonunda büyük başarı elde eden turnuvanın ikinci sezonu, her takım için yeni hedeflerle başlayacak. Kimileri şampiyon El-Hazm'ın sürprizini tekrarlamaya çalışırken, kimileri de küme düşen El-Şebab'ın tuzağına düşmekten korkuyor.

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  • Elit Joy Ligi'nin ilk hafta maçları

    Açılış maçı 23 Ağustos Pazar günü oynanacak. Geçen sezon lig aşamasının lideri Ettifak, yeni yükselen Ettedamon'a Arar'daki Prens Abdullah bin Abdülaziz bin Musaid Şehri Stadı'nda konuk olacak.

    Aynı gün 5 maç daha oynanacak. Al-Ahli, El-Feyha'ya Mecmaa'daki Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak; El-Teavün, Bureyde'de Necme'yi ağırlayacak; Riyad ise El-Vahda'ya Mekke'deki Kral Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak.

    Ayrıca Neom, Tebük'teki El-Vatani Kulübü Stadı'nda El-Uruba'yı ağırlayacak; şampiyon El-Hazm ise El-Cebeleyn'e Hail'deki Prens Abdülaziz bin Musaid bin Celevi Stadı'nda konuk olacak.

    İkinci gün, 24 Ağustos Pazartesi, 5 maça sahne olacak. El-Kadisiye, Prens Suud bin Celevi Spor Şehri Stadı'nda El-Halic'i ağırlayacak; geçen sezonun ikincisi El-Feth, yeni yükselen El-Ensar'ı El-Ahsa'daki Meydan Temvil El-Ula Stadı'nda ağırlayacak.

    Hilal ise yeni yükselen El-Faysali'ye Mecmaa'daki Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak; El-Hulud, Rass'taki El-Hazm Kulübü Stadı'nda El-Ahdud'u ağırlayacak; El-İttihad ise Hamis Müşeyt'te Damak'a konuk olacak.

    Buna karşılık Nasr, ilk hafta maçını ancak önümüzdeki 18 Aralık'ta oynayacak. O tarihte yeni yükselen El-Vatan'a Cazan'daki Kral Faysal Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak.

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  • Al Hazm: Şampiyon ve teoride kolay bir başlangıç

    Şüphesiz tüm gözler, geçen sezonun şampiyonu El-Hazm takımına çevrilecek. El-Hazm, Jawwy Elit Ligi'ndeki yeni sezona, Hail'deki Prens Abdülaziz bin Mesaid bin Cülvi Stadı'nda El-Jebalayn'a konuk olarak başlayacak.

    Karşılaşma teorik olarak El-Hazm açısından kolay görünüyor; zira El-Jebalayn, geçen sezon Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde ciddi zorluklar yaşadı.

    El-Jebalayn geçen sezonu, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyetten topladığı 22 puanla, puan tablosunda on sekizinci sırada tamamladı ve bölge liglerine düşen ilk takım olan El-Adale'nin yalnızca iki puan önünde kaldı.

    Ancak El-Hazm da geçen sezonun lig aşamasında olağanüstü bir performans sergileyemedi; bu aşamayı 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetten topladığı 33 puanla puan tablosunda dokuzuncu sırada bitirdi.

    Fakat El-Hazm'ı öne çıkaran şey, eleme turlarındaki kazanma başarısıydı. Play-off'ta El-Uhdud'u, çeyrek finalde ligin lideri El-İttifak'ı ve yarı finalde El-Hilal'i eleyerek finalde El-Feth'i mağlup etti.

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  • Al Ahly: Farklı bir sezona hayallerle başlangıç

    Al Ahli ise Roshn Suudi Ligi'nin yeni sezonuna geçen sezon yaşadıklarını tekrarlamama hayaliyle başlıyor. Ekip, Macmaa Spor Şehri Stadı'nda Al Feiha'ya konuk olacak.

    Al Ahli, geçen sezonun hoş olmayan sürprizlerinden biriydi. Sezon boyunca sonuçlardaki istikrarsızlıktan muzdarip oldu ve birden fazla kez küme düşmekten kurtulma mücadelesine dahil olmaya yaklaştı.

    "Al Raki", play-off'a bile kalamayarak lig aşamasını geçmeyi başaramadı; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetten topladığı 24 puanla on beşinci sırada tamamladı.

    Aksine, Al Feiha geçen sezonun mutlu sürprizlerinden biriydi; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetten elde ettiği 29 puanla on ikinci sırayı elde ederek play-off aşamasına yükselmeyi başardı.

    Al Feiha, play-off'ta Al Qadsiah karşısında veda etmiş olsa da özellikle kazanmaya çok yaklaştığı rövanş maçında olmak üzere üst düzey performanslar sergiledi.

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  • Hilal, Roshn'de güçlü bir başlangıç

    Buna karşılık Hilal, Joy Elit Ligi'ndeki yolculuğuna başka bir yükselen takımla karşılaşarak başlayacak; Faysali'ye Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak.

    İlginç olan şu ki, Hilal'in 21 yaş altı takımı Joy Ligi'ndeki yolculuğuna, ilk takımın Roshn Ligi'ndeki başlangıcıyla aynı şekilde başlayacak; o dönem ilk takım, yine yeni yükselen Faysali'yi ilk hafta Kingdom Arena'da ağırlamıştı.

    Taraftarlar, Hilal'in gençlerinin büyüklerin yaptığını tekrarlamasını, yani Faysali'yi 4-2 yenmesini umuyor; ancak geçen sezon Joy Ligi'nde yaşanan şoku telafi edecek daha iyi performanslar sergileyerek.

    Hilal, şampiyonluğa en yakın aday konumundaydı ve lig aşamasını 40 puanla ikinci sırada tamamlamıştı; bu puanları 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamış, zirvedeki Ettifak'ın yalnızca bir puan gerisinde kalmıştı.

    Çeyrek finalde Ittihad karşısındaki klasiği kazanmasına rağmen "Lider", yarı finalde Hazm karşısında aldığı mağlubiyetle şampiyonluğu elinden kaçırdı; ilk maçta 2-2 berabere kalmış, rövanşta ise 2-0'lık net bir skorla yenilmişti.

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  • Ittihad: Başlangıç Damac karşısında

    Öte yandan İttihad, Elit Ligi'ndeki sezonuna Damak'a konuk olarak başlıyor. Karşılaşma Damak'ın Hamis Müşeyt'teki sahasında oynanacak.

    İttihad ve Damak, taraftarların beklentileri göz önüne alındığında geçen sezon iyi bir performans sergileyemedi. Özellikle "Doyen" lakaplı İttihad'ın seviyesi sezon boyunca, bilhassa ikinci yarıda dalgalıydı.

    İttihad, lig aşamasını 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetten topladığı 34 puanla yedinci sırada tamamladı. Ancak iki maçlık toplam skorda Hilal'e 3-2 yenildikten sonra play-off etabına çeyrek finalde veda etti.

    Buna karşılık Damak, sezon boyunca büyük sıkıntı yaşadı. Öyle ki lig aşamasını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetten topladığı 23 puanla, küme düşenlerin ilki olan Adalet'in yalnızca 3 puan önünde, on yedinci sırada bitirdi.

    Bu maç, her iki takım için de yeni sezonda neler sunabileceklerini görmek adına bir sınav niteliğinde olacak. Özellikle taraftarların olağanüstü başarılar elde etme isteği göz önüne alındığında bu durum "Kaplanlar" için daha da geçerli.

  • Al Nassr: Bir tur için gecikmiş final

    Buna karşılık Al Nassr, gelecek aralık ayında turu, yeni yükselen Al Watan takımıyla, Cazan'daki Kral Faysal Spor Şehri Stadı'nda karşılaşarak tamamlayacak.

    Al Nassr, geçen sezonun son aşamalarında müsabakadaki en iyi unsurlardan bir grubu elinde bulundurmasına rağmen şampiyonluk yolunda pusulasını şaşırmasının ardından, yeni sezona yeni hedeflerle giriyor.

    "Al Alami", geçen sezonu lig aşamasında 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetten topladığı 38 puanla üçüncü sırada tamamladı.

    Ancak sürpriz eleme turlarında yaşandı; çeyrek finalde Al Fateh karşısında gidiş-dönüş iki maçın toplamında 7-3'lük yenilginin ardından erkenden veda etti.

    Haydar Abdülkerim, Abdülmelik el-Cabir, Saad Hakavi, Asım Muhammed ve diğerleri gibi yeteneklere sahip olmasına rağmen, başkent kulübü taraftarlarının umutlarını boşa çıkardı ve sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizdi.

    Al Nassr taraftarları, takımlarının Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin bu sezonundaki serüvenine başlarken farklı bir performans ortaya koymasını umuyor.

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  • Elit Hava Ligi sistemi

    Elit Ligi Turnuvası, 20'si geçen sezon yer alan, 4'ü ise bölge liglerinden yükselen ve küme düşen 4 kulübün yerini alan takımlar olmak üzere toplam 24 kulübün katılımıyla düzenleniyor.

    Müsabakalar iki temel aşamaya ayrılıyor; birinci aşama "lig aşaması" olup, her takım burada 10'u kendi sahasında, 10'u deplasmanda olmak üzere eşit şekilde bölünmüş 20 maç oynuyor. Bu aşama, büyük liglerde alışılagelen puan sistemiyle işliyor.

    İkinci aşama ise belirleyici "eleme aşaması" olup, puan durumunda ilk dört sırada yer alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükseliyor. Buna karşılık beşinci sıradan on ikinci sıraya kadar olan takımlar, çeyrek finaldeki diğer dörtlüyü belirlemek için bir eleme play-off'u oynuyor.

    Play-off aşamasından itibaren karşılaşmalar, müsabakanın şampiyonunu görkemli bir futbol töreniyle taçlandıran final maçına ulaşana kadar, gidiş-dönüş eleme usulüyle oynanıyor.

  • Geçen sezonun öne çıkan detayları

    Geçtiğimiz sezonun, final maçında Fetih'i 3-1 mağlup eden Hazm'ın Joy Elit Ligi'nin ilk sezonunun şampiyonu olmasıyla sona erdiğini hatırlatalım.

    Buna karşılık, lig aşamasında puan tablosunda son dört sırayı işgal eden 4 takım Bölgeler Ligi'ne düştü: Adala, Raid, Bükeyriye ve Şebab.

    Bireysel düzeyde ise Taavun forması giyen forvet Basim el-Ureyni, 20 golle turnuvanın gol kralı ödülüne layık görülürken, Kadisiye kalesinin koruyucusu Abdullah el-Muhaysin en iyi kaleci ödülünü kazandı.

    Buna karşılık "Kooora" sitesi, "Zaim" ile ortaya koyduğu üstün performanslar sonrasında Hilal'in yıldızı Abdülaziz el-Cermuş'u Joy Elit Ligi'nin geçen sezonunun en iyi oyuncusu olarak seçti.

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