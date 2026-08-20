Buna karşılık Hilal, Joy Elit Ligi'ndeki yolculuğuna başka bir yükselen takımla karşılaşarak başlayacak; Faysali'ye Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda konuk olacak.

İlginç olan şu ki, Hilal'in 21 yaş altı takımı Joy Ligi'ndeki yolculuğuna, ilk takımın Roshn Ligi'ndeki başlangıcıyla aynı şekilde başlayacak; o dönem ilk takım, yine yeni yükselen Faysali'yi ilk hafta Kingdom Arena'da ağırlamıştı.

Taraftarlar, Hilal'in gençlerinin büyüklerin yaptığını tekrarlamasını, yani Faysali'yi 4-2 yenmesini umuyor; ancak geçen sezon Joy Ligi'nde yaşanan şoku telafi edecek daha iyi performanslar sergileyerek.

Hilal, şampiyonluğa en yakın aday konumundaydı ve lig aşamasını 40 puanla ikinci sırada tamamlamıştı; bu puanları 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamış, zirvedeki Ettifak'ın yalnızca bir puan gerisinde kalmıştı.

Çeyrek finalde Ittihad karşısındaki klasiği kazanmasına rağmen "Lider", yarı finalde Hazm karşısında aldığı mağlubiyetle şampiyonluğu elinden kaçırdı; ilk maçta 2-2 berabere kalmış, rövanşta ise 2-0'lık net bir skorla yenilmişti.