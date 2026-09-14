Aynı gün, Ettifak jôy Elit Ligi'nde yeni bir farklı galibiyet elde etti; bu kez rakibi Al Wahda oldu ve maç 6-0 sona erdi.
Farklı galibiyet 5 oyuncu aracılığıyla geldi; her biri birer gol kaydetti. Bu isimler Hassan El Müslim, Abdullah Balharis, Celal Es Salem ve Muhammed El İsa'ydı; buna karşılık Abdurrahman Er Ruveyli iki golle imza attı.
Farklı galibiyet, Ettifak'ı 9 puanla puan tablosunda üçüncü sıraya taşıdı; Al Ahli ve Al Ittihad'ın bir puan gerisinde, Al Fetih, Al Hilal ve Al Taavun'un ise averajla önünde yer alıyor.
Ettifak'ın gol düzeyinde tüm rakiplerinin önüne geçmesi doğaldı; zira 4 hafta geride kaldıktan sonra jôy Elit Ligi'nin en güçlü hücum hattına sahip. Takım maç başına 5 gol ortalamasıyla 20 gol kaydetti.
Muhammed El İsa'nın maçın 71. dakikasında gelen golü de göz ardı edilemez; kaleye topu göndermeden önce Al Wahda'dan iki oyuncuyu muhteşem bir şekilde çalımladı.
El İsa, jôy Elit Ligi'nde üst üste dördüncü maçında gol kaydederek tarihi bir rakama tek başına ulaştı; zira turnuvanın bu sezonundaki tüm haftalarda gol atan tek oyuncu oldu.
Ettifak'ın golcüsü, 21 yaş altı Suudi Ligi'nin bu sezonundaki yedinci golüne ulaştı ve gol krallığında Al Fetih'in golcüsü Jefferson Ramos ile Al Ahli'nin yıldızı Ziyad Aba'nın önündeki farkı açmayı sürdürdü. Bu iki isim 4 golle ikinci sırada yer alıyor.