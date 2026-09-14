24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account

Çeviri:

Elit Roshan Ligi: Hilal, Roshn'un büyüklerinin intikamını alıyor, Nasr yeniden düşüyor ve zirve Cidde'nin iki kutbu arasında

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 - Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hazem U21 - Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Nassr U21
Suudi Arabistan

Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde heyecan dolu bir hafta

Suudi futbol taraftarları, Joy Elit Ligi'nin (21 Yaş Altı Suudi Ligi) dördüncü hafta maçlarında yeni ve heyecan dolu maceralara tanıklık etti; bu maçlar pek çok sürprize sahne oldu.

Joy Elit Ligi'nin dördüncü haftasında, içinde bulunduğumuz eylül ayının 13 ve 14'ünde, pazar ve pazartesi günleri 11 maç oynandı ve bunların hiçbirinde heyecan eksik olmadı.

  • Ahly zirveyi kaptı

    Bu haftanın en büyük kazananı Al Ahli oldu; ligin eski lideri Al Taawoun'un Al Akhdoud ile oynayacağı maçın gelecek aralık ayına ertelenmesinden de faydalanan takım, Al Ittihad ile attığı gol averajı üstünlüğüyle lig lideri koltuğuna oturmayı başardı.

    Al Ahli, Cidde şehrindeki sahasında, Joay Elit Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Al Watan'ı 4-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

    Suudi Joay Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

    Ziyad Aba, "Al Raqi"nin gençleriyle gol hasretini sürdürürken, Al Ahli'nin dört golü sırasıyla 16, 41, 61 ve 70. dakikalarda Mohammed Al Maliki, Musa Adam, Ramez Al Attar ve Yazid Al Sharif'ten geldi.

    Geçen hafta Al Jabalain ile 2-2 berabere kalarak beklenmedik bir sürçme yaşayan Al Ahli, bu şoku üzerinden atarak 4 haftada 3 galibiyet elde etti ve 10 puana ulaşarak Al Ittihad ile attığı gol averajı üstünlüğüyle lig liderliğine yükseldi; Al Ittifaq, Al Fateh, Al Hilal ve Al Taawoun'un ise 1 puan önünde yer aldı.

    Öte yandan Al Watan, Joay Elit Ligi'ndeki ilk maçında mağlup olarak puansız kaldı ve puan cetvelinde 22. sırada yer aldı.

    • Reklam

  • Al-Ittihad, Al-Qadisiyah zirvesini kazandı

    Al Ahli, dördüncü haftaya Joy Elit Ligi'nin zirvesine sıçrayarak başlamışsa, Al Ittihad da haftanın kapanışında Al Qadisiyah'a karşı oynadığı zirve mücadelesini kazanarak aynısını yaptı.

    Al Ittihad, Cidde'deki kendi sahasında Al Qadisiyah'ı 2-0 mağlup ederek 21 yaş altı Suudi Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

    Al Ittihad'ın gollerini maçın 45 ve 58. dakikalarında Nevaf el-Cedani ve Ammar el-Gamdi kaydetti; Al Qadisiyah ise geri dönüşü başaramadı.

    Bu galibiyet Al Ittihad'ın puanını 10'a çıkardı ve takım, attığı gol averajıyla Al Ahli'nin ardından Joy Elit Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer aldı.

    Buna karşılık Al Qadisiyah bu sezon ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı ve puan tablosunda on birinci sırada yer aldı.

  • Hilal'in gençleri Roshn'un büyüklerinden intikam alıyor

    Hilal ise pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kendi sahasında konuk ettiği Neom'u 4-0 mağlup ederek geniş çaplı bir galibiyet elde etti.

    Karşılaşmada Tunuslu forvet Louai Al-Obeidi'nin performansı öne çıktı. Al-Obeidi, maçın 10 ve 45. dakikalarında Hilal'in ikinci ve üçüncü gollerini kaydederken, ilk golü Ahmed bin Humaid, dördüncü golü ise Ahmed Hamza attı.

    Bu geniş çaplı galibiyetle Hilal'in gençleri, geçtiğimiz pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Neom karşısında 2-0'lık sürpriz bir yenilgiye uğrayan A takımın intikamını almış oldu.

    Suudi Jawwy Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydolun!

    Bu yenilgi, A takımın Roshn Ligi'nin bu sezonunda ve genel olarak bu turnuvada, önceki sezon başlayan 47 maçlık ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile yaşanan 39 maçlık yenilmezlik serisinin ardından aldığı ilk mağlubiyet oldu.

    Galibiyetin önemi bununla da sınırlı değildi. Bu zafer, "lideri" yeniden rekabetin içine soktu; zira puanını 9'a yükselterek puan tablosunda beşinci sıraya oturdu ve zirvedeki Ahli ile İttihad'ın bir puan gerisinde yer aldı.

    Neom ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. Daha önce bir maç kazanıp bir maçta da berabere kalan takım, puanını 4'te bırakarak puan tablosunda on dördüncü sırada yer aldı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Al-Nassr yeniden düştü

    Suudi Arabistan başkentinin diğer yakasında ise Al Nassr, sahasında konuk ettiği Al Feiha karşısında 3-2 gibi sürpriz bir yenilgi daha alarak Elit Gençler Ligi'ndeki olumsuz sonuçlarını sürdürdü.

    İşin ilginç yanı, "Al Alami"nin gençlerinin sırasıyla 19 ve 28. dakikalarda Yusuf Al Tahan ve Abdulrahman Al Anazi ile iki gol bulmayı başarmasıydı.

    İlk yarının normal süresi Al Nassr'ın 2-0 önde kapatmasıyla sona ermesine rağmen Al Feiha, aynı yarının uzatma dakikalarında 3 dakika içinde Muhammed Al Duweish ve Muadh Al Habib'in golleriyle beraberliği yakalamayı başardı.

    Maçın bitmesine 8 dakika kala ise Fahad Al Hubaishi, Al Feiha adına galibiyeti getiren öldürücü golü kaydetti ve Al Nassr oyuncuları sonucu geri çevirmeyi başaramadı.

    Suudi Elit Gençler Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydolun!

    Bu yenilgi, Al Nassr'ın 21 yaş altı takımının bu sezon Elit Gençler Ligi'nde üst üste aldığı ikinci mağlubiyet oldu; üstelik takım yalnızca 3 maç oynamış olmasına rağmen. Nitekim geçen hafta Al Fateh'e 2-1 mağlup olmuştu.

    Büyüklerin arasına dönmek yerine Al Nassr, yalnızca 3 puanla puan tablosunda on beşinci sıraya geriledi; bu da sezon sonundaki eleme turlarına katılmaya imkân vermeyen bir sıra.

    Buna karşılık Al Fateh, 3 galibiyet ve lider Al Ahli karşısında aldığı tek yenilgiyle topladığı 9 puanla puan tablosunda dördüncü sıraya yükselmeyi başardı.

  • El-Ettifak: en güçlü hücum

    Aynı gün, Ettifak jôy Elit Ligi'nde yeni bir farklı galibiyet elde etti; bu kez rakibi Al Wahda oldu ve maç 6-0 sona erdi.

    Farklı galibiyet 5 oyuncu aracılığıyla geldi; her biri birer gol kaydetti. Bu isimler Hassan El Müslim, Abdullah Balharis, Celal Es Salem ve Muhammed El İsa'ydı; buna karşılık Abdurrahman Er Ruveyli iki golle imza attı.

    Farklı galibiyet, Ettifak'ı 9 puanla puan tablosunda üçüncü sıraya taşıdı; Al Ahli ve Al Ittihad'ın bir puan gerisinde, Al Fetih, Al Hilal ve Al Taavun'un ise averajla önünde yer alıyor.

    Ettifak'ın gol düzeyinde tüm rakiplerinin önüne geçmesi doğaldı; zira 4 hafta geride kaldıktan sonra jôy Elit Ligi'nin en güçlü hücum hattına sahip. Takım maç başına 5 gol ortalamasıyla 20 gol kaydetti.

    Muhammed El İsa'nın maçın 71. dakikasında gelen golü de göz ardı edilemez; kaleye topu göndermeden önce Al Wahda'dan iki oyuncuyu muhteşem bir şekilde çalımladı.

    El İsa, jôy Elit Ligi'nde üst üste dördüncü maçında gol kaydederek tarihi bir rakama tek başına ulaştı; zira turnuvanın bu sezonundaki tüm haftalarda gol atan tek oyuncu oldu.

    Ettifak'ın golcüsü, 21 yaş altı Suudi Ligi'nin bu sezonundaki yedinci golüne ulaştı ve gol krallığında Al Fetih'in golcüsü Jefferson Ramos ile Al Ahli'nin yıldızı Ziyad Aba'nın önündeki farkı açmayı sürdürdü. Bu iki isim 4 golle ikinci sırada yer alıyor.

  • Al-Fateh finalin trajedisini tekrarlamayı reddediyor

    Pazartesi günü ise, geçen sezon Joy Elit Ligi finalinin iki tarafı olan Hazm ile Feth takımlarını bir araya getiren ikonik bir maça sahne oldu.

    Hazm, 4 ay önce finali kendi lehine çevirmeyi başarmıştı; ancak bu kez Feth, maçın şampiyonun er-Rass'taki sahasında oynanmasına rağmen 2-1'lik skorla kazanarak intikamını aldı.

    Suudi Joy Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

    Feth'in gollerini 9 ve 47. dakikalarda sırasıyla Muhammed el-Cezîrî ve Santos kaydederken, Hazm'ın tek golü 55. dakikada Amadou Diang'dan geldi.

    Bu galibiyet, Feth'i 9 puanla Suudi 21 Yaş Altı Ligi puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı; takım, zirvedeki Ahli ve İttihad'ın 1 puan gerisinde yer alıyor.

    Buna karşılık Hazm, bu sezonki ikinci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve puan tablosunda on altıncı sırada yer aldı.

  • Elit Joy Ligi dördüncü hafta kalan maçlarının sonuçları

    Diğer maçlarda ise Haclic (El-Halic), Sihat'taki kendi sahasında konuk ettiği Damak ile 2-2 berabere kaldı; Riyad ise Suudi Arabistan'ın başkentinde Tedamon'u 2-0 mağlup etti.

    El-Hulud, Uneyze'deki Eğitim İdaresi Stadı'nda ev sahibi Necme'yi 1-0 yenerken, Uruba konuk ettiği Faysali'ye 1-0 kaybetti; Ensar ise Cebeleyn ile 1-1 berabere kaldı.

    Buna karşılık, Necran'da El-Uhdud'un sahasında oynanacak olan El-Uhdud ile Teavun arasındaki tek maç, gelecek 21 Aralık gününe ertelendi.

  • Elit Ligi'nin dördüncü haftasının özeti

    Genel olarak, Roshn Suudi Ligi'nin dördüncü haftasında 11 maç oynandı; bunların 9'u galibiyetle sonuçlanırken, yalnızca iki maç berabere bitti: Al Khaleej ile Damac 2-2 ve Al Ansar ile Al Jabalain 1-1.

    Bu 11 maç boyunca, maç başına 3 golden fazlasına denk gelen bir oranla toplam 34 gol kaydedildi; bu son derece yüksek bir orandır.

    Al Wehda'nın filelerine 6 gol bırakan Al Ettifaq, bu haftanın en yüksek gol sayısına ulaşan takımı oldu.

    Bireysel düzeyde ise yalnızca iki oyuncu birden fazla gol kaydetmeyi başardı: Al Hilal'in Tunuslu forveti Louey Elabidi ve Al Ettifaq oyuncusu Abdulrahman Al Ruwaili.