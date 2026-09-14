Hilal ise pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kendi sahasında konuk ettiği Neom'u 4-0 mağlup ederek geniş çaplı bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmada Tunuslu forvet Louai Al-Obeidi'nin performansı öne çıktı. Al-Obeidi, maçın 10 ve 45. dakikalarında Hilal'in ikinci ve üçüncü gollerini kaydederken, ilk golü Ahmed bin Humaid, dördüncü golü ise Ahmed Hamza attı.

Bu geniş çaplı galibiyetle Hilal'in gençleri, geçtiğimiz pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Neom karşısında 2-0'lık sürpriz bir yenilgiye uğrayan A takımın intikamını almış oldu.

Bu yenilgi, A takımın Roshn Ligi'nin bu sezonunda ve genel olarak bu turnuvada, önceki sezon başlayan 47 maçlık ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile yaşanan 39 maçlık yenilmezlik serisinin ardından aldığı ilk mağlubiyet oldu.

Galibiyetin önemi bununla da sınırlı değildi. Bu zafer, "lideri" yeniden rekabetin içine soktu; zira puanını 9'a yükselterek puan tablosunda beşinci sıraya oturdu ve zirvedeki Ahli ile İttihad'ın bir puan gerisinde yer aldı.

Neom ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. Daha önce bir maç kazanıp bir maçta da berabere kalan takım, puanını 4'te bırakarak puan tablosunda on dördüncü sırada yer aldı.