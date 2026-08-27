Jawy Elit Ligi'ne yeni yükselen Tedamon takımı, ilk haftada olumlu bir şey yaptığı için değil, turnuva tarihinin en büyük mağlubu haline geldiği için dikkatleri en fazla üzerine çeken taraf oldu.

Tedamon, Suudi 21 Yaş Altı Ligi'ndeki serüvenine Ettifak karşısında 10-1'lik tarihi bir yenilgiyle başladı; bu skor, turnuva tarihinde herhangi bir takımın aldığı en ağır mağlubiyet oldu.

Bu yenilgi Tedamon'u puan sıralamasında hiç puanı olmadan ve averajı eksi 9 iken yirmi dördüncü ve son sıraya yerleştirdi; ikinci haftada Ittihad'a konuk olduğunda bu durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

Ittihad ise ilk haftadaki kötü görüntüsünün ardından, bu maçta eski parlaklığını mümkün olan en iyi şekilde yeniden yakalamak için altın bir fırsat bulabilir; zira ev sahibi Damac ile golsüz berabere kalan tek takım olmuştu.

Bu beraberlik, Ittihad'ı bir puanla puan sıralamasında onuncu sıraya yerleştirdi. Geçen sezon yaşananlardan memnun olmayan ve Tedamon karşısında farklı bir galibiyetle huzur arayan "Amid" (Duayen) taraftarları için de içaçmayan bir başlangıç oldu.