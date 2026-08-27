Şu an itibarıyla haftanın kapanış maçında ise başrolde El-Ahli olacak. Ekip, bu sezonki ilk zorlu sınavını, Elit Jyu Ligi'nin geçen sezonki ikincisi Fetih karşısında verecek.
El-Ahli sezona El-Feyha'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyetle başladı. Oyuncusu Ziyad İbba'nın parladığı bu maçın ardından ekip, 3 puanla puan durumunda dördüncü sıraya yerleşti.
Bu galibiyet, El-Ahli taraftarlarına, takımın geçen sezon lig aşamasını on beşinci sırada tamamladığı dönemde yaşananların yeni sezonda tekrarlanmayacağına dair bir güven mesajı gönderdi.
Ancak bu mesajın, zorlu ve inatçı bir rakip olan Fetih karşısında kanıtlanması gerekiyor. Fetih, geçen sezonu Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde final maçında El-Hazm'a 3-1 yenilerek ikinci sırada tamamlamıştı.
Fetih, geçen sezonki başarısının bir tesadüf eseri olmadığını kanıtladı. Yeni sezona, yeni yükselen El-Ensar'ı 6-0 mağlup ederek büyük bir galibiyetle başlayan ekip, averajla El-İttifak'ın ardından puan durumunda ikinci sırada yer aldı.