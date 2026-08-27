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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account

Çeviri:

Elit Joy Ligi: İttihad en kötü kurbanının, Ahli ise ikinci hafta altılı yapan takımın karşısında

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 - Al Kholood U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21
Al Ittihad U21 - Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 - Al Jabalin U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21 - Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 - Damac U21
Al Ettifaq U21
Damac U21
Suudi Arabistan

21 Yaş Altı Suudi Ligi yeni bir ateşli haftaya hazırlanıyor

Seçkinler Joy Ligi (21 yaş altı Suudi Arabistan Ligi) müsabakaları devam ederken, taraftarlar turnuvanın ikinci sezonunun ikinci hafta maçlarının başlamasını bekliyor.

Seçkinler Joy Ligi'nin ikinci sezon müsabakaları, El-Hazm takımının ağır siklet bir sürprizle şampiyonluğu kazandığı dikkat çekici bir ilk sezonun ardından, geçtiğimiz Pazar günü, 23 Ağustos tarihinde başladı.

  • Elit Ligi'nin ikinci hafta maçları

    Roshn Suudi Ligi'nin ikinci haftası, 30 Ağustos Pazar günü 5 maçla başlayacak. Haftayı Al Akhdood, Hımıs Müşeyt'teki Damac Kulübü Stadı'nda Al Faisaly'yi ağırlayarak açacak; Neom ise Uneyze'deki Eğitim Müdürlüğü Stadı'nda Al Najma'ya konuk olacak.

    Roshn Ligi'ne yeni yükselen Al Ansar, Medine'deki sahasında Al Feiha'yı ağırlayacak; diğer yükselen takım olan Al Ittihad, Cidde'deki sahasında Al Tadamon'u konuk edecek; Al Hilal ise Riyad'daki sahasında Al Kholood ile karşılaşacak.

    İkinci gün olan 31 Ağustos Pazartesi'de 6 maç oynanacak. Karşılaşmalar, Al Khaleej'in Seyhat'taki stadında Al Wehda'yı ağırlamasıyla başlayacak; Al Ettifaq, Dammam'daki sahasında Damac'ı konuk edecek; Al Qadsiah ise Suudi Arabistan'ın başkentinde Al Riyadh'a zorlu bir konuk olarak gidecek.

    Aynı gün Al Taawoun, Cevf'te Al Orobah'a konuk olacak; Al Nassr, Riyad'daki sahasında Al Jabalain ile karşılaşacak; Al Ahli ise Cidde'deki sahasında Al Fateh ile oynayacağı maçla haftanın karşılaşmalarını kapatacak.

    Buna karşılık yalnızca bir maç ertelendi; şampiyon unvanını taşıyan Al Hazem'in Rass'taki sahasında yeni yükselen Al Watan'ı ağırlayacağı karşılaşma, gelecek yılın 25 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

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  • Al-Ittihad, en kolay lokması karşısında

    Jawy Elit Ligi'ne yeni yükselen Tedamon takımı, ilk haftada olumlu bir şey yaptığı için değil, turnuva tarihinin en büyük mağlubu haline geldiği için dikkatleri en fazla üzerine çeken taraf oldu.

    Tedamon, Suudi 21 Yaş Altı Ligi'ndeki serüvenine Ettifak karşısında 10-1'lik tarihi bir yenilgiyle başladı; bu skor, turnuva tarihinde herhangi bir takımın aldığı en ağır mağlubiyet oldu.

    Bu yenilgi Tedamon'u puan sıralamasında hiç puanı olmadan ve averajı eksi 9 iken yirmi dördüncü ve son sıraya yerleştirdi; ikinci haftada Ittihad'a konuk olduğunda bu durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

    Ittihad ise ilk haftadaki kötü görüntüsünün ardından, bu maçta eski parlaklığını mümkün olan en iyi şekilde yeniden yakalamak için altın bir fırsat bulabilir; zira ev sahibi Damac ile golsüz berabere kalan tek takım olmuştu.

    Bu beraberlik, Ittihad'ı bir puanla puan sıralamasında onuncu sıraya yerleştirdi. Geçen sezon yaşananlardan memnun olmayan ve Tedamon karşısında farklı bir galibiyetle huzur arayan "Amid" (Duayen) taraftarları için de içaçmayan bir başlangıç oldu.

  • Hilal bilinmezle karşı karşıya

    Hilal, bu sezon Joy Elit Ligi'ndeki ikinci maçına çıkacak; ancak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki sahasında Hulud'u ağırlarken kendisi için büyük ölçüde tanımadığı bir takımla karşı karşıya gelecek.

    Hilal, Suudi 21 Yaş Altı Ligi'ne, ligde yeni yükselen Feysali karşısında dramatik bir galibiyetle başladı. İkinci dakikada tek gollük geriye düşmesine rağmen Türki el-Gumeyl'in iki golüyle skoru çevirerek galip geldi ve 3 puanla yedinci sırada yer aldı.

    "Lider", Joy Elit Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Feysali'yi tanımamaktan muzdaripti; bu durumu ikinci hafta Hulud karşısında da yaşayacak. Üstelik Hulud bu turnuvada ikinci sezonunu geçiriyor.

    Hilal'in aksine Hulud, Suudi 21 Yaş Altı Ligi'ndeki maçlarına henüz başlamadı. Ahdud'a karşı oynayacağı ilk maçı önümüzdeki 18 Aralık'a ertelendi.

    Hilal'i daha da endişelendiren şey ise, geçen sezon Joy Elit Ligi'nde Hulud ile oynadıkları tek maçta galibiyet alamamış olması. Lig aşamasının sondan bir önceki haftasında oynanan o karşılaşma, golsüz beraberlikle sona ermişti.

    Bu beraberlik, başkent kulübünün lig aşamasında zirveye çıkamamasının önemli bir nedeni oldu; İttifak'ın bir puan gerisinde kalarak ikinci sıraya geriledi. Bu senaryonun yeni sezonun başında erkenden tekrarlanmasından da kaçınmaya çalışıyor.

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  • Zirvedeki yerini korumak için Al-Ittifak

    İkinci günün başlamasıyla birlikte Ettifaq, Dammam'da Damac'ı konuk edeceği maçta, geçen sezon lig aşamasının sonundan bu yana kaybetmediği Roshn Elit Ligi'ndeki liderliğini korumaya çalışıyor.

    Ettifaq geçen sezon Roshn Elit Ligi'ne çeyrek finalde veda etmiş olsa da, lig aşamasını 41 puanla lider olarak tamamlamış ve ikinci sıradaki Hilal'in bir puan önünde yer almıştı.

    Ettifaq bu sezonun başında da bu liderliğini korudu; üstelik herhangi bir şekilde değil, yeni yükselen Tadamon'u 10-1 mağlup ederek. Bu, Roshn Elit Ligi tarihinin en farklı skoru oldu.

    Ettifaq'ın bu liderliği koruma görevi kolay olmayacak; özellikle de ilk haftada İttihad'ı tek golsüz beraberlik tuzağına düşüren Damac ile karşılaşacak olması nedeniyle.

    Bu beraberlik Damac'ı tek puanla on birinci sıraya yerleştirdi ve takım, Dehna'nın şövalyesi karşısında bu puanı en az bir puan daha artırmaya çalışıyor.

  • Al-Nassr, şampiyonu deviren takıma karşı başlıyor

    Joy Elit Ligi ikinci haftasına giriyor olsa da, Al-Nassr turnuvadaki yolculuğuna henüz başlayacak. Ekip, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kendi sahasında Al-Jabalain'i konuk edecek.

    Al-Nassr, ilk haftadaki Al-Watan maçını oynamamıştı; söz konusu karşılaşma gelecek 18 Aralık tarihine ertelendi. Bu da bu sezonki ilk çıkışının Al-Jabalain karşısında olacağı anlamına geliyor.

    "Al-Alami", bu çıkışı üç puanla süslemek ve geçen sezon çeyrek final turundan elenmesinden memnun olmayan taraftarlarına bir güven mesajı göndermek istiyor.

    Al-Nassr'ın görevi kolay olmayacak; özellikle de Al-Jabalain, ilk haftanın en büyük sürprizine imza atarak şampiyon Al-Hazm'ı, karşılaşmanın 85. dakikasında attığı golle 2-1 mağlup etmişti.

    Al-Jabalain, Al-Nassr karşısında sürprizlerini sürdürmeye, en azından bir beraberlik kaparak ilk on içindeki yerini pekiştirmeye çalışacak. Ekip şu an 3 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

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  • Al Ahly altılı yapan futbolcudan çekiniyor

    Şu an itibarıyla haftanın kapanış maçında ise başrolde El-Ahli olacak. Ekip, bu sezonki ilk zorlu sınavını, Elit Jyu Ligi'nin geçen sezonki ikincisi Fetih karşısında verecek.

    El-Ahli sezona El-Feyha'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyetle başladı. Oyuncusu Ziyad İbba'nın parladığı bu maçın ardından ekip, 3 puanla puan durumunda dördüncü sıraya yerleşti.

    Bu galibiyet, El-Ahli taraftarlarına, takımın geçen sezon lig aşamasını on beşinci sırada tamamladığı dönemde yaşananların yeni sezonda tekrarlanmayacağına dair bir güven mesajı gönderdi.

    Ancak bu mesajın, zorlu ve inatçı bir rakip olan Fetih karşısında kanıtlanması gerekiyor. Fetih, geçen sezonu Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde final maçında El-Hazm'a 3-1 yenilerek ikinci sırada tamamlamıştı.

    Fetih, geçen sezonki başarısının bir tesadüf eseri olmadığını kanıtladı. Yeni sezona, yeni yükselen El-Ensar'ı 6-0 mağlup ederek büyük bir galibiyetle başlayan ekip, averajla El-İttifak'ın ardından puan durumunda ikinci sırada yer aldı.

  • Öne çıkan rakamlar

    Roshn Suudi Ligi'nin ilk haftasında 10 maç oynandı; İttihad ile Damak arasındaki golsüz beraberlik dışında tüm karşılaşmalar galibiyetle sonuçlandı.

    Bu 10 maçta maç başına 3,6 gol ortalamasıyla toplam 36 gol kaydedildi ki bu son derece yüksek bir rakam.

    İttifak, ilk haftanın ardından 10 golle Roshn Suudi Ligi'nin en golcü hücumuna sahip takımı oldu. Şimdiye kadar maç oynayan takımlar arasında İttihad, Damak, Teavun, Feth, Neom ve Vahda ise henüz hiç gol yemedi.

    Bireysel düzeyde ise İttifak'ın yıldızı Muhammed el-İsa, ilk haftanın ardından 4 golle Roshn Suudi Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alıyor. Onu 3'er golle Ahli oyuncusu Ziyad İba ve Feth'in forveti En Ras takip ediyor.

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