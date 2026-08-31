Geçtiğimiz sezon Teavun forması giyen forvet Basem el-Ureyni, takımın çeyrek finalde elenmesine rağmen ilk sezonunda 20 gol kaydederek Elit Joy Ligi'nin gol kralı olmuştu.
El-Ureyni'nin A takıma yükselmesiyle Teavun, onun yerini alacak yeni bir forvet bulmak zorundaydı ve görünen o ki Yusuf es-Salem bu onuru hızlıca elde etti.
Es-Salem, ilk hafta Necme karşısında kaydettiği ikili golle 2-0'lık galibiyeti getirdikten sonra ikinci haftada Uruba'ya karşı tek golü atarak Teavun'u ilk iki maçında galibiyete taşıdı.
El-Ureyni'nin halefi, Necme'ye attığı ikinci golünde olduğu gibi uzak mesafeden yaptığı vuruşlarda dahi sol ayağını kullanma konusunda muazzam bir yetenek sergiledi.
Teavun'un forveti bireysel olarak parladı ve ilk iki haftanın ardından 3 gollük puanıyla Elit Joy Ligi gol krallığı listesinde dördüncü sıraya yerleşti. Türki el-Gumeyl ile aynı sayıya sahip olan oyuncu, Muhammed el-İsa'nın iki gol, İn Ras ve Ziyad Aba'nın ise bir gol gerisinde kaldı.
Takım düzeyinde de Yusuf es-Salem, takımı üzerindeki en büyük etkiye sahip isim olmayı sürdürüyor; Teavun'un gollerinin %100'ünü kaydederek takımını 6 puanla puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı. Teavun, İttifak, Ahli ve Hilal'in averajla gerisinde kaldı.