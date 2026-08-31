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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account

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Elit Joy Ligi: Gol kralı ve iki takipçisi ağustos ayının en iyi 5 yıldızının zirvesinde

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21
Al Ettifaq U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Taawoun U21
Suudi Arabistan

İlk ay sona erdi ve beraberinde birçok yetenek öne çıktı: İşte en dikkat çekenleri

Yeni sezon Joy Elit Ligi (21 yaş altı Suudi Ligi) turnuvasının ilk ayı sona erdi ve bu ayın sonunda, sergiledikleri üstün performanslarla kendilerini herkese kabul ettiren birçok yetenek gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz ağustos ayı boyunca, yeni sezon Joy Elit Ligi'nin ilk iki haftası oynandı ve bu haftalarda oyuncular, sahanın tüm mevkilerinde yeteneklerini mümkün olan en iyi şekilde göstermek için birbirleriyle yarıştı.

Suudi Joy Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

  • Mohammed Al-Aisa, elit Roshn Ligi'nin gol kralı

    Elbette bir numaralı yıldız, ilk iki haftada 5 gol atmayı başaran ve Joy Elit Ligi gol krallığının zirvesine erkenden yerleşen Ettifak'ın forveti Muhammed el-İsa'ydı.

    El-İsa, ilk haftada Ettifak'ın Tadamon karşısında 10-1'lik geniş skorlu galibiyetinde 4 gol (süper hat-trick) kaydetti; ikinci haftada ise Damak karşısındaki 2-0'lık galibiyette bir gol daha attı.

    Suudi forvet, takım arkadaşı ve diğer golcü Celal es-Salem'in önüne geçmeyi başardı; geçen sezon Joy Elit Ligi'nin en dikkat çeken yıldızlarından biri olan es-Salem, gol krallığı unvanı için Teavün'ün forveti Basem el-Ureyni ile güçlü bir rekabete girmiş, ancak kaybetmişti.

    El-İsa'nın belirleyici golleri, Ettifak'ı averajla Ahli, Hilal ve Teavün'ün önünde tam puanla (6 puan) Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin zirvesine taşıdı.

    9 numaralı formanın sahibinin, hem Joy Elit Ligi'nin ikinci sezonunun gol kralı hem de Ettifak ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın geleceğin forveti olarak adını tarihe yazdırmak için gelecek haftalarda parlak formunu sürdürmesi gerekecek.

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  • Ziyad Aba: Ahly'nin cevheri

    Ancak El Aysi'nin hayalleri güçlü rakiplerle karşılaşacak; bunların başında ise Ağustos ayının en iyi ikinci oyuncusu olmayı fazlasıyla hak edecek şekilde Joualla Elit Ligi'nin ilk iki haftasında parlayan Ahli'nin kanat oyuncusu Ziyad Aba geliyor.

    Ziyad Aba, ilk haftada El-Feyha karşısında 3-1'lik galibiyette hat-trick yaptı; ardından ikinci haftada El-Feth karşısında 2-1'lik galibiyette bir gol daha kaydetti.

    Bu dört gol, solak Suudi kanat oyuncusunu ilk iki hafta geride kaldıktan sonra Joualla Elit Ligi gol krallığında, Ittifak'ın yıldızı Muhammed El Aysi'nin tek gol arkasında ikinci sıraya yerleştirdi.

    Suudi Joualla Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydol!

    Bu etkili ve belirleyici goller sayesinde Ahli, 21 yaş altı Suudi Ligi puan durumunda ilk iki haftanın ardından 6 puanla, averajla Ittifak'ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

    Aba, Ağustos ayının en iyi ikinci oyuncusu yalnızca kaydettiği goller nedeniyle değil, aynı zamanda bu golleri atış şekli sayesinde de seçildi; bu goller olağanüstü bir bireysel yeteneği ve muazzam bir şut kabiliyetini yansıttı.

  • Jefferson Ramos: en iyi yabancı oyuncu

    Yeşil Burun Adası'ndan gelen Al-Fath forveti Jefferson Ramos ise, geçen sezon dikkatleri üzerine çeken çıkışını bu sezonun başında da sürdürmesi sayesinde üçüncü sırada yer almayı hak etti.

    "En Ras" lakabıyla tanınan oyuncu, ilk haftada Al-Ansar karşısında alınan 6-0'lık galibiyette hat-trick yaptıktan sonra, ikinci haftada Al-Ahli'ye 2-1 kaybedilen maçta bir gol daha kaydetti.

    Al-Fath ikinci maçında Al-Ahli'ye kaybetse de Ramos, ilk iki hafta sonunda 4 golle Suudi Ligi 21 yaş altı gol krallığında ikincilik konumunu koruyabildi; Ziyad Aba ile eşit puanda ve Mohammed Al-Issa'nın bir gol gerisinde yer aldı.

    En Ras, geçen sezonun sonundan itibaren gösterdiği çıkışı sürdürdü. Elemelerde 6 gol atarak çeyrek final play-off'undan başlayarak tüm turlarda imzasını attı; yalnızca takımının Al-Hazem'e kaybettiği final maçında gol atamadı.

    Jefferson Ramos, geçen sezondan bu yana Joy Elit Ligi'nin en öne çıkan yabancı oyuncusu olarak kabul ediliyor ve bunun yeni sezonda da tekrarlanacağı görülüyor.

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  • Türki el-Ghamil: Hilal'in sürprizi

    Dördüncü sıra ise Hilal forması giyen forvet Türki el-Gumeyl'in oldu. El-Gumeyl, Roshn Suudi Elit Ligi'nin yeni sezonundaki ilk iki haftada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    El-Gumeyl, ilk haftada Faysali karşısında alınan 2-1'lik galibiyette iki gol kaydetti, ardından ikinci haftada Hulud'a karşı kazanılan 2-0'lık maçta bir gol daha attı.

    El-Gumeyl'in gollerinin büyük çeşitlilik göstermesi ise dikkat çekici. İlk golü boş kalede yaptığı etkileyici bir hareketin ardından sol ayağıyla, bir diğerini savunmacıya baskı yapıp topu ondan kaptıktan sonra sağ ayağıyla, üçüncüsünü ise büyük bir ustalıkla kullandığı penaltı atışıyla kaydetti.

    Suudi Roshn Ligi'ni stc tv üzerinden izleyinHemen kaydolun!

    Genç Suudi forvetin üç golü, onu gol krallığı listesinde dördüncü sıraya taşıdı; Muhammed el-İsa'nın iki gol, Jefferson Ramos ve Ziyad Aba'nın ise birer gol gerisinde yer aldı.

    21 yaşındaki oyuncunun, geçtiğimiz sezon bu mevkide başta Tunuslu Louai el-Abidi olmak üzere birçok oyuncunun parladığının ardından, yeni sezonda teknik direktör Muhammed eş-Şelhub'un yeni kozu olacağı görülüyor.

  • Yusuf es-Salem: İlk golcünün halefi

    Geçtiğimiz sezon Teavun forması giyen forvet Basem el-Ureyni, takımın çeyrek finalde elenmesine rağmen ilk sezonunda 20 gol kaydederek Elit Joy Ligi'nin gol kralı olmuştu.

    El-Ureyni'nin A takıma yükselmesiyle Teavun, onun yerini alacak yeni bir forvet bulmak zorundaydı ve görünen o ki Yusuf es-Salem bu onuru hızlıca elde etti.

    Es-Salem, ilk hafta Necme karşısında kaydettiği ikili golle 2-0'lık galibiyeti getirdikten sonra ikinci haftada Uruba'ya karşı tek golü atarak Teavun'u ilk iki maçında galibiyete taşıdı.

    El-Ureyni'nin halefi, Necme'ye attığı ikinci golünde olduğu gibi uzak mesafeden yaptığı vuruşlarda dahi sol ayağını kullanma konusunda muazzam bir yetenek sergiledi.

    Teavun'un forveti bireysel olarak parladı ve ilk iki haftanın ardından 3 gollük puanıyla Elit Joy Ligi gol krallığı listesinde dördüncü sıraya yerleşti. Türki el-Gumeyl ile aynı sayıya sahip olan oyuncu, Muhammed el-İsa'nın iki gol, İn Ras ve Ziyad Aba'nın ise bir gol gerisinde kaldı.

    Takım düzeyinde de Yusuf es-Salem, takımı üzerindeki en büyük etkiye sahip isim olmayı sürdürüyor; Teavun'un gollerinin %100'ünü kaydederek takımını 6 puanla puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı. Teavun, İttifak, Ahli ve Hilal'in averajla gerisinde kaldı.