Elbette bir numaralı yıldız, ilk iki haftada 5 gol atmayı başaran ve Joy Elit Ligi gol krallığının zirvesine erkenden yerleşen Ettifak'ın forveti Muhammed el-İsa'ydı.

El-İsa, ilk haftada Ettifak'ın Tadamon karşısında 10-1'lik geniş skorlu galibiyetinde 4 gol (süper hat-trick) kaydetti; ikinci haftada ise Damak karşısındaki 2-0'lık galibiyette bir gol daha attı.

Suudi forvet, takım arkadaşı ve diğer golcü Celal es-Salem'in önüne geçmeyi başardı; geçen sezon Joy Elit Ligi'nin en dikkat çeken yıldızlarından biri olan es-Salem, gol krallığı unvanı için Teavün'ün forveti Basem el-Ureyni ile güçlü bir rekabete girmiş, ancak kaybetmişti.

El-İsa'nın belirleyici golleri, Ettifak'ı averajla Ahli, Hilal ve Teavün'ün önünde tam puanla (6 puan) Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nin zirvesine taşıdı.

9 numaralı formanın sahibinin, hem Joy Elit Ligi'nin ikinci sezonunun gol kralı hem de Ettifak ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın geleceğin forveti olarak adını tarihe yazdırmak için gelecek haftalarda parlak formunu sürdürmesi gerekecek.