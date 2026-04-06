Goal.com
Canlı
النصر - دوري جوي للنخبةx/Alnassr_SG
GOAL

Çeviri:

Elit Hava Ligi: Al-Taawoun büyüklerin arasına katıldı... Play-off'larda kıyasıya bir mücadele... Al-Shabab ise küme düşen takımların başında geliyor

FEATURES
Al Adalah U21 - Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 - Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Orobah U21 - Al Wehda U21
Al Orobah U21
Al Wehda U21
Al Fayha U21 - Al Raed U21
Al Fayha U21
Al Raed U21
Al Kholood U21 - Al Taawoun U21
Al Kholood U21
Al Taawoun U21
Al Hazem U21 - Al Najmah U21
Al Hazem U21
Al Najmah U21
Al Ahli U21 - Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 - Al Khaleej U21
Al Ettifaq U21
Al Khaleej U21
Al Riyadh U21 - Al Fateh U21
Al Riyadh U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 - Damac U21
Al Okhdood U21
Damac U21
Al Ittihad U21 - Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Suudi Arabistan

Geleceğin yıldızları arasında geçmişi yeniden alevlendiren ateşli bir karşılaşma

21 Yaş Altı Elit Joy Şampiyonası'nın lig aşaması, heyecan ve çekişme dolu 20 haftanın ardından sona erdi. Bu süreçte birçok gelecek vaat eden yıldızın parladığı ve kulüpler arasında çeyrek finale doğrudan yükselme biletlerini kapma mücadelesinin kızıştığı görüldü.


stc tv JawwyGetty/Goal


Son tur, hem doğrudan yükselme hem de eleme mücadelesindeki çekişmeli mücadeleler açısından büyük sürprizlere sahne oldu. Ayrıca turnuvadan ayrılacak küme düşen kulüpler de belli oldu ve taraftarlar, kritik aşamalarda neler olacağını merak ve heyecanla bekliyor.

  • باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    İşbirliği, yetişkinlere eşlik eder

    Takım, son haftada Al-Khaloud'a 1-3 yenilmesine rağmen, doğrudan çeyrek finale yükselmeyi başardı.

    Al-Taawoun, puanını 37'ye yükselterek dördüncü sıraya yerleşti. Üçüncü sıradaki Al-Nassr'ın bir puan gerisinde (38), ikinci sıradaki Al-Hilal'ın (40) ve lider Al-Ittifaq'ın (41) arkasında yer alıyor.

    Al-Nassr, derbide Al-Hilal'i 4-0 mağlup ederek eleme turuna katılmayı başardı, Al-Ittifaq ise rakibi Al-Khaleej'i 5-1'lik skorla ezdi.

    stc tv JawwyGetty/Goal


    Böylece Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Taawoun'dan oluşan dörtlü, çeyrek finallere doğrudan yükseldi ve yarışmaya katılacak takımların tamamlanmasını bekliyor.


  • فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account

    Yanan ek parça

    Beşinci sıradan on ikinci sıraya kadar yer alan kulüplerin play-off maçlarına katılması bekleniyor ve bunlardan dört kulüp çeyrek final turuna yükselecek.

    Play-off'larda Al-Qadisiyah, Al-Ittihad, Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Hazm, Neom, Al-Wehda ve Al-Fayha gibi birçok güçlü kulübün katılımıyla kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

    Son haftada El-Ittihad, Al-Shabab'ı 4-1 mağlup ederken, Al-Fateh ise Riyad'ı 6-0 yenmeyi başardı.


  • Al-Ahli'nin yokluğu

    Al-Ahli Jeddah, son haftada Al-Qadisiyah'ı 3-1 mağlup etmesine rağmen, ilk 4'e ya da play-off takımları arasına giremedi.

    Al-Ahli, 24 puanla Elit Ligi sıralamasında 15. sırada yer aldı ve çeyrek finale yükselmeyi başaramadı, ancak küme düşmekten kurtuldu.


    stc tv JawwyGetty/Goal


  • Gençler en çok değer kaybedenler arasında

    Al-Shabab, 12 puanla 24. ve son sırada yer alarak küme düşen kulüpler listesinin başında yer aldı ve Joi Ligi'nden ayrıldı.

    Al-Shabab'ı 14 puanla Al-Bukairiya, 19 puanla Al-Raed ve 20 puanla Al-Adalah takip ederken, Al-Najma, Al-Khaleej ve Al-Jabalain ise küme düşme hattından 2 puan farkla kurtuldu.