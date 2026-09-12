Carragher, Old Trafford'daki kalıcı görevlendirmesi hakkında sert bir değerlendirmede bulunurken Carrick de mercek altına girdi. Geçen sezon Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından görevi devralan Carrick, çıktığı 16 maçın 11'ini kazanarak iki yıllık sözleşmeyi alacak kadar etkileyici bir performans sergiledi.

Eski Liverpool savunmacısı, The Telegraph'taki köşesinde Manchester'daki mevcut teknik direktörlük tablosuna ilişkin değerlendirmesinde geri adım atmadı. Carragher şu ifadeleri kullandı: "Benim hissim, United taraftarları genel olarak Carrick'le devam etme kararını anlayıp buna katılsa da, kulübü yeniden Premier League ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir seviyeye taşıyacak uzun vadeli çözümün o olmasını umuyorlar, ancak dünyanın geri kalanı bundan şüphe duyuyor.

"Çoğu kişiye göre, Carrick adı dışında her anlamda hâlâ geçici bir çözüm gibi görünüyor; 2027 yazında bir süper teknik direktör göreve gelene kadar Old Trafford'un anahtarları ona emanet edilmiş durumda. Carrick elbette buna böyle bakmayacaktır, ancak ortadan kaldırılması zor bazı algılar var."



