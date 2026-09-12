Getty Images Sport
Çeviri:
'Elit bir kulüpten asla teklif almaz' - Jamie Carragher'dan acımasız Michael Carrick değerlendirmesi; Liverpool efsanesi, Man Utd patronunu 'geçici' çözüm olarak nitelendirdi
Carragher, Carrick'in elit seviyedeki yerini sorguladı
Carragher, Old Trafford'daki kalıcı görevlendirmesi hakkında sert bir değerlendirmede bulunurken Carrick de mercek altına girdi. Geçen sezon Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından görevi devralan Carrick, çıktığı 16 maçın 11'ini kazanarak iki yıllık sözleşmeyi alacak kadar etkileyici bir performans sergiledi.
Eski Liverpool savunmacısı, The Telegraph'taki köşesinde Manchester'daki mevcut teknik direktörlük tablosuna ilişkin değerlendirmesinde geri adım atmadı. Carragher şu ifadeleri kullandı: "Benim hissim, United taraftarları genel olarak Carrick'le devam etme kararını anlayıp buna katılsa da, kulübü yeniden Premier League ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir seviyeye taşıyacak uzun vadeli çözümün o olmasını umuyorlar, ancak dünyanın geri kalanı bundan şüphe duyuyor.
"Çoğu kişiye göre, Carrick adı dışında her anlamda hâlâ geçici bir çözüm gibi görünüyor; 2027 yazında bir süper teknik direktör göreve gelene kadar Old Trafford'un anahtarları ona emanet edilmiş durumda. Carrick elbette buna böyle bakmayacaktır, ancak ortadan kaldırılması zor bazı algılar var."
- AFP
Solskjaer kıyaslaması yeniden gündemde
Yorumcu, Carrick ile eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer arasında doğrudan benzerlikler kurdu. Solskjaer de geçici görevde elde ettiği benzer bir başarının ardından kalıcı sözleşme almış, ancak sonunda görevden alınmıştı. Carragher, kulüp efsanesi statüleri olmasa iki ismin de dünya futbolundaki en prestijli görevlerden biri için değerlendirmeye alınmayacağını savunuyor.
Analizini sürdüren Carragher şöyle dedi: "Kendisine, Old Trafford'un dışında da, Ole Gunnar Solskjaer'e görevin tam zamanlı verildiği dönemdekiyle aynı şekilde bakılıyor. İlk etapta geçici teknik adam rolünü almalarının referansı, kulübün büyük isimleri olmalarıydı. İyi performans gösterdikten sonra, bunun uzun vadede işe yaramasını sağlama fırsatını onlara vermek mantıklı ve duygusal bir tercihti.
"Bu durum, sadece teknik direktörlük CV'lerine bakıldığında, İngiltere ya da Avrupa'daki başka hiçbir elit kulübün onlarla asla iletişime geçmeyeceği gerçeğini değiştiremez; aynı şekilde, kalıcı bir sözleşme teklif etmenin gerekçelerini değerlendirirken başkalarının göz önünde bulunduracağı herhangi bir duygusal bağlılık da olmazdı."
Yatırım ve sezon başındaki sıkıntılar
Carrick, kadrosunun birden fazla kulvarda mücadele edebilmesini sağlamak için yaz transfer döneminde güçlü şekilde desteklendi. Manchester United, orta saha seçeneklerini güçlendirmek adına Youri Tielemans, Carlos Baleba ve Andrey Santos gibi isimleri kadrosuna katarken toplam 140 milyon sterlinlik önemli bir harcamaya onay verdi.
United, açılış maçında yeni yükselen Hull City'ye 2-0 mağlup olarak şok yaşadı; bu sonuç Carrick'i hem taraftarların hem de medyanın gözünde anında baskı altına soktu. Ipswich Town karşısında alınan zorlu galibiyet ve Everton karşısındaki can sıkıcı beraberlikle biraz toparlanmayı başarmış olsalar da, istikrarsız performanslar Carragher gibi şüphecilerin sesini kısmak için pek bir şey yapmadı.
- Getty Images Sport
Ufukta kritik sınavlar var
Yurt içindeki sendelemelere rağmen United, Şampiyonlar Ligi serüvenine Azerbaycan temsilcisi ve turnuvadaki ilk sezonunu yaşayan Sabah FK karşısında aldığı ikna edici galibiyetle başlamayı başardı ve kadrodaki potansiyele dair bir fikir verdi. Ancak Carrick'in teknik direktörlüğünün gerçek ölçüsü, bu hafta sonu Manchester derbisinin yüksek baskılı ortamında ortaya çıkacak.
Yerel rakiplerine karşı alınacak bir yenilgi, Carrick'in Carragher'ın sözünü ettiği "süper teknik direktörlerin" bir seviye altında olduğu yönündeki anlatıyı daha da güçlendirecektir. 2027 ufukta giderek belirirken, Old Trafford'daki her sonuç uzun vadeli sürdürülebilirlik penceresinden değerlendiriliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun