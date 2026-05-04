GFX Alvaro Arbeloa Luis EnriqueGetty/GOAL

Elini çek! PSG, 150 milyon avroluk dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ile Real Madrid'in savunma yıldızına yönelik iddialı bir hamle başlattı

Paris Saint-Germain, Real Madrid’in en değerli altyapı oyuncularından birini kadrosuna katmak amacıyla gözünü İspanya’nın başkentine dikti. Fransız devinin, savunma hattındaki yenilenme sürecine öncülük etmesi için genç yıldız Joan Martinez’i transfer etmeyi düşündüğü bildiriliyor.

  • Campos, Martinez'in peşinde başı çekiyor

    Marca'nın haberine göre, İspanyol kulübü Real Madrid, Joan Martínez'in geleceği üzerinde tam kontrol sahibi olmasına rağmen, Fransız kulüp bu oyuncuya yoğun ilgi gösteriyor.
    Ligue 1 şampiyonu PSG, spor danışmanı Luis Campos'un öncülüğünde bu transferi gerçekleştirmek için kararlı. Elit yetenekleri dünya sahnesine çıkmadan önce keşfetme becerisiyle tanınan Campos'un, olası bir teklif öncesinde Martínez'i aylardır takip ettiği ve sözleşme durumunu yakından incelediği bildiriliyor.

    150 milyon avroluk bir bedel maddesi ile korunuyor

    Fransız başkentinden gelen yoğun ilgiye rağmen Madrid, elini güçlü tutmaya devam ediyor. Kulüp, kısa süre önce Martinez’in geleceğini 2029 yılına kadar geçerli ve 150 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi içeren bir sözleşmeyle güvence altına aldı. Bu durum, oyuncunun kolayca ayrılmasını fiilen engelliyor ve Los Blancos’un müzakerelerin şartlarını belirlemesini sağlıyor. PSG ilgisini resmileştirirse, zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalacaktır. Madrid'in genç oyuncularının çoğunun ayrılışından farklı olarak, bu transfer geri alım opsiyonu olmayan kalıcı bir transfer olacaktır. Madrid, en yetenekli oyuncuları söz konusu olduğunda tarihsel olarak bu tür senaryoları kabul etmekte isteksizdir.

  • Savunma krizi, ayrılmayı zorlaştırıyor

    PSG'nin ilgisinin ortaya çıkma zamanı, İspanyol devinin zorlu bir dönemden geçtiği döneme denk geliyor. Eder Militao'nun uzun süreli sakatlığı, kulübü kadro derinliğini yeniden gözden geçirmeye zorladı. Önemli oyuncularla sözleşme görüşmelerinin askıda kalması ve savunma hattının baskı altında olması nedeniyle, Martinez gibi genç yeteneklerin takıma kazandırılması bir seçenek olmaktan çıkıp öncelik haline geldi; haberlere göre ise Bernabeu kulübü bir transfer görüşmesi yapma niyetinde değil.

    Avrupa devleri arasında kıyasıya bir mücadele

    Martinez gibi büyük potansiyele sahip bir oyuncuyu doğrudan bir Avrupa rakibine kaptırmak, Madrid'in uzun vadeli vizyonu için ciddi bir darbe olur. Göz kamaştırıcı serbest kalma bedeli, özellikle PSG gibi devlet destekli kulüpleri uzak tutmak için belirlenmişti. Yaz transfer dönemi yaklaşırken gerilim artacak gibi görünüyor, ancak şimdilik 150 milyon avroluk fiyat etiketi, Paris ile "defansın mücevheri" arasında aşılması zor bir engel olarak duruyor.

