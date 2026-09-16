Select Car Leasing Stadium'daki dominant performansın ardından teknik direktör, takımının bu sezonki kupada son aşamalara kadar gitme hedefini net biçimde ortaya koydu. Andrews, "Bir önceki turda bunu çok ciddiye almıştık, bu gece de öyle yaptık. Bu bizim için ciddi bir turnuva, gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Bunu yapamamamız için hiçbir neden yok. Elimizden geldiğince üzerine gideceğiz" dedi.