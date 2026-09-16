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Adhe Makayasa

Çeviri:

'Elimizden geldiğince ileri gitmek istiyoruz' - Keith Andrews, Reading karşısında alınan zorlu Carabao Kupası galibiyetinin ardından Brentford'un kupa kazanma niyetini net şekilde ortaya koydu

K. Andrews
Brentford
Reading - Brentford
Reading
Lig Kupası
Premier Lig

Keith Andrews, Reading karşısında 2-1 kazanılan maçın ardından Brentford'un Carabao Cup'ta ciddi bir mücadele ortaya koyma hedefini anlattı. İlk yarıda Callum Wilson ve Fabio Carvalho'nun attığı goller, takıma dördüncü tura yükselmeyi getirirken, teknik direktör ekibinin bu sezon büyük bir kupa hedefleyecek kaliteye ve kararlılığa sahip olduğu konusunda ısrarcı konuştu.

  • Brentford dördüncü tura yükseldi

    Wilson, daha üçüncü dakika dolmadan açılış golünü attı; Carvalho ise ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı ve iki golün de asistini Dango Ouattara yaptı. Paudie O'Connor, ikinci yarıda kafa golüyle farkı bire indirerek gergin bir final bölümü yaşanmasını sağladı, ancak konuk ekip direnç gösterdi. Deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyet, Andrews'in ekibine dördüncü tura güvenli geçişi getirdi.

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  • imago-sport-1083371097.jpgSports Press Photo

    Andrews, kupada tur atlamayı hedefliyor

    Select Car Leasing Stadium'daki dominant performansın ardından teknik direktör, takımının bu sezonki kupada son aşamalara kadar gitme hedefini net biçimde ortaya koydu. Andrews, "Bir önceki turda bunu çok ciddiye almıştık, bu gece de öyle yaptık. Bu bizim için ciddi bir turnuva, gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Bunu yapamamamız için hiçbir neden yok. Elimizden geldiğince üzerine gideceğiz" dedi.

  • Baskın performans, kadro derinliğini gösteriyor

    Gece, özellikle Carvalho için unutulmaz oldu; Kasım 2025'te yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından sahalara dönüşünü klas bir golle kutladı. Brentford, skorun düşündürdüğünden çok daha baskın bir oyun sergiledi; topa sahip olma oranında yüzde 70,9'a ulaştı ve 3,21 gol beklentisi (xG) üretti. Mikkel Damsgaard, hücum bölgesinde yarattığı dört pozisyonla oyunu yönlendirirken, Igor Thiago da yedek kulübesinden gelerek hücum gücüne ekstra katkı verdi.


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  • imago-sport-1083368497.jpgSports Press Photo

    Sıradaki kupa rakipleri yaklaşıyor

    Önceki iki sezonda çeyrek final aşamasında elenen Brentford, çarşamba gecesi yapılacak dördüncü tur kurasında bir sonraki rakibini öğrenecek. Kupadaki bu ivme, başkent ekibine lig ve kupa kulvarlarında istikrarı sürdürmesi için hayati bir sıçrama tahtası sağlıyor. Andrews, yoğun fikstür öncesinde sakatlıktan dönen kilit oyuncuların kadrodaki kritik derinliği korumasını umacak.

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