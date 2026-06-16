Nmecha, Curacao karşısında Florian Wirtz ile dar bir alanda yaptığı paslaşmanın ardından 6. dakikada DFB takımını öne geçirdi. Kimmich, “Golünü olağanüstü buldum; önce şut atacakmış gibi yaptı, sonra Flo ile paslaştı ve ardından da golü attı,” dedi. “Gerçekten harikaydı. Bunun dışında da birçok dikkat çekici anı vardı.”

Bunlardan biri ilk yarı bitmeden kısa bir süre önceydi: Nmecha, Kai Havertz’in 3-1’i yapan penaltıyı kazandırdı. Ayrıca iki tehlikeli şut daha çekti. “O gerçekten çok, çok çok yönlü bir oyuncu ve sağlıklı kaldığı sürece bizim için çok değerli,” dedi Kimmich. “Bu, son yıllarda onun için biraz sorun olmuştu.”

Nmecha, 2023 yılında 30 milyon euro karşılığında VfL Wolfsburg’dan Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. O zamandan beri üç kez haftalarca sakatlık nedeniyle forma giyemedi; en son bu yılın Nisan ayında dizindeki dış bağ yırtılması nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Ancak Nmecha, Dünya Kupası’na tam zamanında hazır hale geldi; hazırlık döneminde Leon Goretzka ile Aleksandar Pavlovic’in yanında orta saha ikilisi pozisyonu için girdiği rekabeti kazandı ve şimdi 25 yaşında, kariyerinde ilk kez DFB milli takımında tartışmasız bir as oyuncu oldu. Curacao karşısında sergilediği muhteşem performans, onun sadece dokuzuncu milli maçtı.