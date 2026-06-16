Almanya milli takımındaki en yetenekli oyuncular söz konusu olduğunda, genellikle iki isim akla gelir: Jamal Musiala ve Florian Wirtz. Belki Kai Havertz ya da Leroy Sané de sayılabilir; ancak bilindiği üzere, Sané şüphesiz sahip olduğu yeteneğini son derece ölçülü bir şekilde ve verimli bir şekilde kullanıyor.
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"Elimizdeki en yetenekli oyunculardan biri": Joshua Kimmich, DFB’deki bir takım arkadaşını övmekten geri durmuyor
Joshua Kimmich, Salı günü düzenlediği basın toplantısında başka bir milli oyuncuyu gündeme getirdi: Felix Nmecha. Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu, Curacao’ya karşı alınan 7-1’lik galibiyette en iyi Alman oyuncular arasında yer aldı. “O, elimizdeki en yetenekli oyunculardan biri,” diyen Kimmich, ardından onu övmek için uzun uzun konuştu.
“Olağanüstü bir fiziğe sahip, çok, çok hızlı, çok dayanıklı ve boyuna göre teknik açıdan gerçekten olağanüstü,” diye hayranlıkla konuştu Kimmich. “Topu sürmeyi bilen ve top ayağındayken birkaç metre ilerleyebilen bir oyuncu. Bize çok şey kattığını söylemeliyim. Ayrıca iyi savunma yapabiliyor ve hızıyla rakiplerini yakalayabiliyor.”
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Felix Nmecha takımını öne geçiren golü attı ve penaltı kazandırdı
Nmecha, Curacao karşısında Florian Wirtz ile dar bir alanda yaptığı paslaşmanın ardından 6. dakikada DFB takımını öne geçirdi. Kimmich, “Golünü olağanüstü buldum; önce şut atacakmış gibi yaptı, sonra Flo ile paslaştı ve ardından da golü attı,” dedi. “Gerçekten harikaydı. Bunun dışında da birçok dikkat çekici anı vardı.”
Bunlardan biri ilk yarı bitmeden kısa bir süre önceydi: Nmecha, Kai Havertz’in 3-1’i yapan penaltıyı kazandırdı. Ayrıca iki tehlikeli şut daha çekti. “O gerçekten çok, çok çok yönlü bir oyuncu ve sağlıklı kaldığı sürece bizim için çok değerli,” dedi Kimmich. “Bu, son yıllarda onun için biraz sorun olmuştu.”
Nmecha, 2023 yılında 30 milyon euro karşılığında VfL Wolfsburg’dan Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. O zamandan beri üç kez haftalarca sakatlık nedeniyle forma giyemedi; en son bu yılın Nisan ayında dizindeki dış bağ yırtılması nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Ancak Nmecha, Dünya Kupası’na tam zamanında hazır hale geldi; hazırlık döneminde Leon Goretzka ile Aleksandar Pavlovic’in yanında orta saha ikilisi pozisyonu için girdiği rekabeti kazandı ve şimdi 25 yaşında, kariyerinde ilk kez DFB milli takımında tartışmasız bir as oyuncu oldu. Curacao karşısında sergilediği muhteşem performans, onun sadece dokuzuncu milli maçtı.