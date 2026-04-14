"Kesinlikle sahip olmadığımız şey, belki buradaki bazılarının görmek isteyeceği, o özel yeteneklere sahip oyuncular," dedi Kovac, efsanevi eski Leverkusen menajeri Reiner Calmund'un düzenlediği ve katıldığı bir söyleşi sırasında.
Çeviri:
"Elimizde olmayan şey, o özel yeteneklere sahip oyuncular": Niko Kovac, BVB'nin şu anda eksikliğini duyduğu dört yıldızı saydı
Kovac, BVB çevresinde mevcut kadroda bireysel olarak olağanüstü yeteneklere sahip oyuncuların eksikliği yönünde yaygın olarak dile getirilen olumsuz yorumlara atıfta bulundu. 54 yaşındaki teknik direktör, kulübün yakın geçmişinden örnekler vererek, "Bence bizim ya da taraftarların eksikliğini hissettiği şey, belki de Sancho, Haaland, Dembele ya da Reus gibi isimlerdir" dedi.
Ancak Kovac, aynı zamanda Dortmund takımının bu tür özel oyuncular olmasa da iyi bir performans sergileyebileceğini vurguladı: "Elimizdeki oyuncularla zaten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Onlar harika ve onlarla çalışabildiğim için mutluyum, ama elbette yine de kendimizi geliştirmek istiyoruz."
- Getty Images
Jadon Sancho, BVB'ye ikinci kez geri dönecek mi?
Kovac'ın adını verdiği oyuncular arasında Reus ve Sancho, BVB'den ayrılan son iki isim oldu. Gençlik yıllarında Borussia'da forma giymiş olan kulüp ikonu Reus, 2024'te yeni bir sözleşme imzalamadı ve ABD'deki Los Angeles Galaxy'ye transfer oldu. Sancho, 2017'den 2021'e kadar Dortmund'da uluslararası bir yıldız haline gelmiş ve 2023/24 sezonunun ikinci yarısında altı aylık kiralık olarak Westfalen'e geri dönmüştü.
Son zamanlarda, BVB taraftarlarının Sancho'yu yakında tekrar takımda görmek konusundaki umutları giderek artıyordu. Ruhr Nachrichten'e göre, Dortmund yetkilileri, İngiliz süper dripçiyi Kovac'ın oyun stilinde de kullanabileceklerine dair ikna oluyorlar. Sancho, son dönemde formunu yükselten Aston Villa'ya sezon sonuna kadar kiralanmış durumda. Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran sonunda sona eriyor ve Red Devils'ta artık bir geleceği olmadığı için 26 yaşındaki oyuncu bedelsiz olarak transfer edilebilir. BVB'nin, Sancho'nun geri dönüşü için ona yıllık 7 milyon avroya varan bir maaş teklif etmeye hazır olduğu söyleniyor.
BVB, yaz transfer döneminde Julian Brandt'ın yerine bir oyuncu bulmalı
Dortmund, yaz transfer döneminde yaratıcı pozisyonlarda takviyeye ihtiyaç duyuyor; zira sözleşmesi sona eren Julian Brandt, kulüpten bedelsiz olarak ayrılacak. Bu arada, takımın temel taşlarından biri olan Nico Schlotterbeck, 2031 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak bu sözleşmede, iç savunma oyuncusunun Dünya Kupası'ndan sonra bir avuç kulüp ve 60 milyon euro transfer ücreti karşılığında BVB'den ayrılabilmesini sağlayan bir çıkış maddesi yer alıyor.
Sözleşmesi 2027 yazına kadar süren Kovac için mevcut sezon, takımının şu anki durumu göz önüne alındığında, yavaş yavaş sona eriyor. Lider Bayern Münih'in 12 puan gerisinde olmaları nedeniyle şampiyonluk şansı artık sadece teorik olarak mümkünken, beşinci sıradaki Bayer Leverkusen'e karşı 12 puanlık üstünlükleri sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı neredeyse garantilenmiş durumda. Cumartesi günü TSG Hoffenheim deplasmanıyla başlayacak kalan beş maçta BVB'nin tek hedefi ikinci sırayı korumak. Burada da üçüncü sıradaki VfB Stuttgart'a karşı sekiz puanlık rahat bir fark var.
- Getty Images
BVB'nin önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
18 Nisan, 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
26 Nisan, 17.30
BVB - SC Freiburg (Bundesliga)
3 Mayıs, 17.30
Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)