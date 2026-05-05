"Elimizde değil": Şampiyonluk yarışındaki aksiliklerin ardından ManCity teknik direktörü Pep Guardiola'da büyük hayal kırıklığı

Skyblues, Pazartesi akşamı FC Everton deplasmanında 3-3 (1-0) berabere kaldı; bir ara 1-3 geride kalan City, yine de bir puanı kurtarmayı başardı. Ancak lider FC Arsenal ile arasındaki fark genel olarak arttı; Gunners, son üç maç öncesinde artık beş puan önde. City'nin bir maçı daha var, ancak milli forvet Kai Havertz'in de forma giydiği Londralıları kendi gücüyle artık geçemez.

"Her şey bitene kadar devam edeceğiz," dedi Guardiola meydan okurcasına. "Şu anda acı verici," dedi ikinci golüyle maçın son dakikalarında (90+7) beraberliği sağlayan Jeremy Doku: "Hala oynanacak çok maç var. İki puan kaybettik. Mücadeleye devam edeceğiz – bunu kendimize ve taraftarlarımıza borçluyuz."