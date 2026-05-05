Goal.com
Canlı
Pep GuardiolaGetty Images

Çeviri:

"Elimizde değil": Şampiyonluk yarışındaki aksiliklerin ardından ManCity teknik direktörü Pep Guardiola'da büyük hayal kırıklığı

Premier Lig
Everton - M.City
Everton
M.City
P. Guardiola

Pep Guardiola başını öne eğdi. İngiltere Premier Lig şampiyonluk yarışındaki bu acı verici hata, Manchester City'nin yıldız teknik direktöründe de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

"Bu bizim elimizde değil," dedi Katalan oyuncu Sky Sports'a: "Eskiden öyleydi, ama artık değil. Önümüzde daha maçlar var. Bakalım ne olacak."

  • Skyblues, Pazartesi akşamı FC Everton deplasmanında 3-3 (1-0) berabere kaldı; bir ara 1-3 geride kalan City, yine de bir puanı kurtarmayı başardı. Ancak lider FC Arsenal ile arasındaki fark genel olarak arttı; Gunners, son üç maç öncesinde artık beş puan önde. City'nin bir maçı daha var, ancak milli forvet Kai Havertz'in de forma giydiği Londralıları kendi gücüyle artık geçemez.

    "Her şey bitene kadar devam edeceğiz," dedi Guardiola meydan okurcasına. "Şu anda acı verici," dedi ikinci golüyle maçın son dakikalarında (90+7) beraberliği sağlayan Jeremy Doku: "Hala oynanacak çok maç var. İki puan kaybettik. Mücadeleye devam edeceğiz – bunu kendimize ve taraftarlarımıza borçluyuz."

    • Reklam
Premier Lig
M.City crest
M.City
MCI
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier Lig
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Everton crest
Everton
EVE