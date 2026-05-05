"Elimizde değil" - Pep Guardiola, Man City'nin Everton'a karşı altı golün atıldığı heyecan verici maçta puan kaybetmesinin ardından Arsenal'in şampiyonluk yarışında avantajlı olduğunu kabul etti
Hill Dickinson Stadyumu'nda yaşanan heyecan
City, Doku’nun ilk yarıda attığı açılış golünün ardından rahat görünüyordu, ancak Marc Guehi’nin savunmadaki hatası Thierno Barry’nin skoru eşitlemesine ve çılgın bir ikinci yarıya yol açtı. Toffees, City'nin kadrosunda alışılmadık bir tedirginlik döneminden yararlanarak, Barry'nin ikinci golü ve Jake O'Brien'ın kafa vuruşuyla 3-1 öne geçerek konuk takımı şaşkına çevirdi. Erling Haaland ve 97. dakikada Doku'nun attığı gol bir puanı kurtarsa da, bu beraberlik şampiyonluk yarışında inisiyatifi Mikel Arteta'nın Arsenal'ine geri verdi, ancak City'nin hala bir maçı eksik.
Şampiyonluk yarışı City'nin elinden çıktı
Şampiyonluk yarışının gidişatını değerlendiren City teknik direktörü, kupaya giden yolun artık Arsenal'in puan kaybetmesine bağlı olması nedeniyle daha karmaşık hale geldiğini kabul etti. Guardiola şöyle konuştu: "Duruma bağlı. [Şampiyonluk] bizim elimizde değil. O maçtan önce bizim elimizdeydi, Arsenal'in de öyle. Ama şu anda bizim elimizde değil."
Önümüzdeki kritik maçlara değinen teknik direktör, "Premier Lig'de dört maçımız var, sıradaki Brentford maçı. Rakipler iyi olduğu için bu maç da benzer geçecek ve ne olacağını göreceğiz. Tabii ki, buraya geldiğimiz gibi [bu maçlara da inançla çıkacağız]" diye ekledi.
Olağanüstü bir sergi
Guardiola ayrıca maçın taktiksel analizini yaptı; takımının ilk yarıdaki üstünlüğünü övürken, ikinci yarıda Everton'ın geri dönüşü sırasında karşılaştıkları zorluklara da değindi. Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Gerçekten iyi bir performans. İlk yarıda olağanüstü oynadık. Rakibin fiziksel gücü nedeniyle çok zordu. İkinci yarıda belki de kontrolü o kadar elimizde tutamadık ve golü yedikten sonra onlar geri geldi ve tam bir İngiliz maçı çıkardı, ikili mücadelelerde çok agresifti. Ama genel olarak gerçekten iyi bir performans sergiledik. Kaybetmekten iyidir, [ama elbette] kazanmak daha iyidir ve biz de bunun için oynadık. Bu sadece takımın ne olduğunu gösteriyor."
Rakipler üzerindeki baskı artıyor
City, Cumartesi günü Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Brentford ile oynayacağı iç saha maçı için bir an önce toparlanmak zorunda; zira bu maçta galibiyet dışında alınacak herhangi bir sonuç, şampiyonluk hayallerinin sonunu getirebilir. Guardiola'nın takımı, Arsenal'in ilerleyişini takip ederken, aynı zamanda kalan dört zorlu iç saha maçına da çıkacak. Bu maçlar, Arsenal'in West Ham deplasmanıyla başlayacak. Londralılar, son maçlarında üç galibiyet alırlarsa 20 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceklerini biliyorlar. City ise liderler üzerindeki baskıyı sürdürmek için savunmadaki soğukkanlılığını yeniden kazanmalı.